Sobalenková ľutuje vyjadrenie po finále v Paríži: Boli neprofesionálne

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa ospravedlnila za svoje vyjadrenia po nezvládnutom finálovom zápase na grandslamovom turnaji Roland Garros. Svetová jednotka prehrala na parížskej antuke v troch setoch proti Američanke Coco Gauffovej.





Po ukončení zápasu vyhlásila, že to bol jej najhorší finálový výkon v kariére. „Nemyslím si, že tento zápas vyhrala po oslňujúcom výkone, bolo to po mojich chybách,“ vyhlásila vtedy Bieloruska v pozápasovom rozhovore.V stredu vstúpi do trávnatého turnaja WTA v Berlíne. Pred jeho začiatkom priznala reportérom Eurosportu, že ľutuje svoje tvrdé slová. „Nechala som, aby ma ovládli emócie. Bolo to úplne neprofesionálne, ľutujem všetko čo som povedala,“ citovala Sobalenkovú agentúra AFP. V nemeckej metropole začne ako nasadená jednotka proti švajčiarskej reprezentantke so slovenskými koreňmi Rebeke Masárovej, Gauffová je na turnaji nasadenou dvojka.