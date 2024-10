F1: V USA double Ferrari, víťaz Leclerc: Mali sme výborné tempo

Monačan Charles Leclerc zvíťazil na Veľkej cene USA, devätnástych pretekoch seriálu F1. Double tímu Ferrari potvrdil druhým miestom Španiel Carlos Sainz. Tretí finišoval Brit Lando Norris na McLarene, no v záverečnom kole dostal 5-sekundovú penalizáciu za predbehnutie Holanďana Maxa Verstappena z Red Bullu mimo trate, ten tak napokon obsadil tretie miesto.





Leclerc dosiahol v USA svoje ôsme víťazstvo v kariére a jubilejné 40. pódiové umiestnenie. V prebiehajúcej sezóne už triumfoval aj v Monaku a Taliansku. Líder priebežného poradia je naďalej trojnásobný majster sveta a obhajca prvenstva Verstappen. Tretím miestom v USA mierne zvýšil náskok na priebežne druhého Norrisa, ktorý stráca 57 bodov. Na čele Pohára konštruktérov je McLaren s 544 bodmi, ktorý má 40-bodový náskok na Red Bull.Bezprostredne po štarte sa pôvodne druhý Verstappen pokúsil zaútočiť na Norrisa, oboch to zdržalo a vyťažili z toho Ferrari. Leclerc sa dostal do čela, za neho sa zaradili Verstappen so Sainzom. Norris sa prepadol až na štvrté miesto. Sainz sa pokúsil predbehnúť Verstappena, ktorého v ľavotočivej zákrute vytlačil z trate. Výborný štart absolvoval Hamilton, ktorý si polepšil až o päť priečok, no už v 3. kole sa pre neho skončili preteky, keď skončil v štrku. Na trať vyšiel safety car a poradie na čele Leclerc, Vestappen, Sainz sa dlho nezmenilo. V 22. kole prezul práve Sainz v snahe dostať sa pred Verstappena. Po návrate na trať bol siedmy za Perezom. Priebežný líder Leclerc šiel do boxov v 27. kole. Po návrate bol pred Sainzom. Návrat z boxov naopak nevyšiel Verstappenovi, ktorý sa zaradil za Sainza na piate miesto. Po tom, čo išli prezuť aj Piastri s Norrisom sa čelo poradia ustálilo v zložení Leclerc, Sainz, Verstappen. Za nimi však jazdili McLareny, pričom Norris mal rýchlosť a postupne sťahoval manko na Verstappena. Holanďan sa od 47. kola úporne bránil Norrisovi, ktorý mal o šesť kôl čerstvejšie pneumatiky. V 52. kole to Norrisovi vyšlo, no predbehol ho mimo trať a v záverečnom kole dostal 5-sekundový trest. Na výbornom 6. mieste prišiel do cieľa Brit George Russell z Mercedesu, ktorý štartoval až z 20. pozície. Výrazný posun zaznamenal aj Austrálčan Liam Lawson z RB, ktorý obsadil 9. miesto, hoci na trať vyšiel z 19-teho.Do konca šampionátu ostávajú ešte päť súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 27. októbra v Mexiku. Sezóna vyvrcholí 8. decembra v Abú Zabí.

hlasy (zdroj: Sport 5):



Charles Leclerc, víťaz: "Som veľmi šťastný, pretože to nebol jednoduchý víkend. Mal som čo robiť, aby som sa dnes cítil komfortne. Napokon sme však v šprinte, ktorý nebol optimálny, získali sebavedomie. Dnes bolo dôležité mať pod kontrolou pneumatiky. Klobúk dolu pred našimi inžiniermi, ktorí odviedli skvelú prácu vrátane výborných zastávok v boxoch. Je to pre nás skvelý začiatok obdobia, v ktorom absolvujeme troje preteky počas nasledujúcich troch víkendov."



Carlos Sainz, 2. miesto: "Takýto výsledok sme potrebovali. Vedel som, že dnes bude mimoriadne dôležitý štart, ktorý veľa napovie. Vlani sme sa trápili s manažovaním pneumatík, teraz je to oveľa lepšie."



Max Verstappen, 3. miesto: "Dnes sme nemali tempo na ofenzívu, navyše som cítil nedostatočné dotáčanie na brzdách. Na situáciu s Landom (Norrisom) v závere pretekov mám svoj názor, no nepotrebujem ho verejne prezentovať."



VC USA (56 kôl, 1 kolo: 5,513 km, celkovo: 308,4 km):



1. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 1:35:09,639 hod., 2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +8,562 sek., 3. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +19,412, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +20,354, 5. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +21,921, 6. George Russell (V. Brit./Mercedes) +56,295, 7. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +59,072, 8. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1:02,957 min., 9. Liam Lawson (Aus./RB) +1:10,563, 10. Franco Colapinto (Arg./Williams) +1:11,979, 11. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:19,782, 12. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1:30,558, 13. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 14. Juki Cunoda (Jap./RB), 15. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 16. Alex Albon (V.Brit./Thaj./Williams), 17. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber), 18. Esteban Ocon (Fr./Alpine), 19. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) všetci + 1 kolo



nedokončil: Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes)







Priebežné poradie (po 19 z 24 pretekov):



1. Verstappen 354 bodov, 2. Norris 297, 3. Leclerc 275, 4. Piastri 247, 5. Sainz 215, 6. Hamilton 177, 7. Russell 167, 8. Perez 150, 9. Alonso 62, 10. Hülkenberg 29, 11. Stroll 24, 12. Cunoda 22, 13. Albon 12, 14. Daniel Ricciardo (Aus./RB) 12, 15. Magnussen 8, 16. Gasly 8, 17. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) 7, 18. Colapinto 5, 19. Ocon 5, 20. Lawson 2, 21. Čou 0, 22. Logan Sargeant (USA/Williams) 0, 23. Bottas 0



Pohár konštruktérov: 1. McLaren 544, 2. Red Bull 504, 3. Ferrari 496, 4. Mercedes 344, 5. Aston Martin 86, 6. Haas 38, 7. Racing Bulls 36, 8. Williams 17, 9. Alpine 13, 10. Kick Sauber 0