LIGA MAJSTROV: Slovan čaká Girona, Weiss st.: Na lopte sú dominantní

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v ligovej fáze Ligy majstrov tretia previerka. Sériový slovenský šampión sa chce pokúsiť bodovať na pôde španielskej Girony, ktorá v uplynulej sezóne La Ligy silne konkurovala Realu Madrid či Barcelone. Katalánci sa v súčasnosti výsledkovo trápia a navyše majú problémy aj s početnou maródkou. Všetky tieto faktory sa pokúsi Slovan využiť v utorok na štadióne Estadi Montillivi od 21.00 h.



"Belasých" čaká po historickom stretnutí s Manchestrom City (0:4) súper z Katalánska, ktorý má so "Citizens" hneď niekoľko prepojení. Oba kluby vlastní britská holdingová spoločnosť City Football Group. Funkciu predsedu vykonáva Španiel Pere Guardiola, mladší brat kormidelníka sériového anglického šampióna Pepa Guardiolu. "Budeme musieť hrať kompaktne, Girona hrá na krátke prihrávky a je silnejšia na lopte ako všetky mužstvá u nás, to je bez debaty. Hrajú to podobne ako Manchester City, otvárajú to v ´trojke´ a sú dominantní na lopte. Hra jeden na jedného pre nich nie je problém a s tým sa budeme musieť vyrovnať," uviedol hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st.



Girona sa blysla v uplynulom ročníku La Ligy. Niekoľko kôl ju aj viedla, no postupne jej dochádzal dych. Napokon obsadila výborné tretie miesto za majstrovským "bielym baletom" a regionálnym konkurentom "blaugranas". Počas leta sa jej ofenzíva oslabila odchodom najlepšieho strelca minulej sezóny Arťoma Dovbyka. Premietlo sa to do nie príliš vydareného vstupu, pričom Girona vyhrala z uplynulých ôsmich duelov iba jeden. Počas tejto série zaznamenali Katalánci aj dve prehry v LM, najskôr 0:1 na pôde Paríža Saint-Germain a na začiatku októbra doma s Feyenoordom Rotterdam (2:3). Klub navyše trápi aj početná maródka a trénerom chýba plejáda dôležitých hráčov ako Daley Blind, Portu, Oriel Romeu, Viktor Cigankov, Bryan Gill či Yaser Asprilla. "Trochu sa trápia, majú výpadok niektorých kľúčových hráčov, ale za to široký káder a výborné mužstvo," uvedomuje si kouč Slovana kvalitu súpera napriek absenciám. Trhová hodnota Girony je podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com až 216,5 miliónov eur, viacnásobne vyššia ako v prípade Slovana (29 miliónov).

"Belasí" sa naladili na tretiu previerku v najprestížnejšej klubovej súťaži víťazstvom v ligovom derby proti Spartaku Trnava. "V Girone nás čaká úplne iný súper a odlišný zápas. Jednoducho, Liga majstrov je iný svet. Urobíme však všetko, čo bude v našich silách," vyhlásil pre klubový web skslovan.com arménsky krídelník Tigran Barseghjan, ktorý gólom rozhodol 173. prestížne derby a v minulom týždni podpísal aj novú trojročnú zmluvu so Slovanom.



Zápas FC Girona - ŠK Slovan Bratislava povedie v pozícii hlavného rozhodcu Rumun Horatiu Fesnic. V štvrtom kole LM Slovan doma privíta Dinamo Záhreb, jeho ďalšími súpermi budú AC Miláno, Atletico Madrid, VfB Stuttgart a Bayern Mníchov. V novom formáte súťaže je všetkých 36 tímov zaradených do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov najlepších osem mužstiev postúpi priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov play off o osemfinále a posledných dvanásť klubov sa so súťažou rozlúči.

Liga majstrov, 3. kolo ligovej fázy - utorok 22. októbra o 21.00 h, Estadi Montillivi



predpokladané zostavy:



FC Girona: Gazzaniga - Frances, D. Lopez, Krejčí - Martinez, van de Beek, Herrera, Martin, Gutierrez - Danjuma, Miovski



ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Wimmer - Savvidis, Ignatenko - Barseghjan, Tolič, Marcelli - Strelec