Vlhová nebude štartovať v Söldene, chce sa vrátiť v decembri

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nebude štartovať v otváracích pretekoch novej sezóny Svetového pohára 2024/2025 v rakúskom Söldene. Po zranení kolena sa stále venuje rehabilitácii a na svahy by sa chcela vrátiť v decembri. Uviedla to na pondelkovom brífingu v Bratislave.



Vlhová sa vrátila na lyže v auguste po prvý raz od februárovej operácie kolena. Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu sa zranila tento rok v januári počas pretekov Svetového pohára v Jasnej. Nasledoval chirurgický zákrok vo Švajčiarsku a dlhý proces rehabilitácie a posilňovania. "Bolo to nepríjemné. Od prvého momentu som vedela, že je zle. Nevedela so sa postaviť, vedela som, že nepôjdem slalom na ďalší deň. Ale pozerala som sa hneď dopredu a snažila som sa nastaviť. Cesta bola náročná, stále je. Začiatok bol o tom, že sme s fyzioterapeutmi pracovali na tom, aby sme koleno dali do poriadku. Nevedela som sa normálne pohybovať, mala som barle, bolo to náročné," uviedla Vlhová.



Prvé mesiace po operácii pracovala s fyzioterapeutickým tímom na rozpohybovaní poškodených segmentov kolene, potom nasledovala fáza na poslnenie svalov a potom nasledovala príprava na lyžiach. V tejto poslednej fáze išlo o šesťtýždňový kondičný program, ten by sa mal skončiť v decembri plnou záťažou. "V pláne je 41 tréningov. Tri dni záťaže, potom voľno a potom zasa záťaž. Vychádza to na 20 tréningov na lyžiach a 21 kondičných. Po tomto bloku verím, že bude pripravená," prezradil manažér tímu Richard Galovič.



Slovenská reprezentantka bude teraz v domácom prostredí naberať kondíciu a bude sa pripravovať v posilňovni. "Som ďaleko od formy v ktorej som bola, je to výzva. Ja som počas procesu rehabilitácie išla krok po kroku. Chcela sme čo najviac obnoviť svaly, ktoré som nemala. Najviac som sa tešila na moment, kedy sa postavím na lyže. Teraz som v štádiu, že som v v posilňovni a snažím sa nabrať kondíciu."

Po rehabilitácii sa postavila na lyže po prvý raz v auguste a tento moment ju zasiahol a emočne: "Lyžovať som nezabudla, bolo to príjemné. Ale aj náročné. Snažím sa zistiť, do akých priestorov ma koleno pustí, je to náročný proces. Tento čas na lyžiach je pre mňa najdôležitejší. Celý november budem doma, budem sa pripravovať v posilňovni. Návrat plánujem v decembri, ale je to nevyspytateľné. Budeme to brať krok po kroku a uvidíme. Potrebujem nabrať silu."



Štartovať tak nebude ani vo fínskom Levi, kde sú na programe druhé preteky v sezóne a prvé v slalome. V tomto stredisku sa tešila z víťazstva šesťkrát. Najprv v roku 2017, dvakrát v rokoch 2020 a 2021 a v roku 2023. "Je ťažké to akceptovať, ale neovplyvním to. Je to ťažké pre mňa, lebo to tam mám rada, ale som s tým vyrovnaná. Verím však svojmu procesu a príde čas, keď budem cítiť, že som pripravená. Táto situácia ma naučila veľmi veľa trpezlivosť. Učím sa nové veci, nové spôsoby. Je to náročné, ale je to niečo nové a s odstupom času možno zistím, aké to bolo dobré."



Dvadsaťdeväťročná Slovenka zatiaľ nepociťuje, že by ju zranenie nútilo meniť techniku. "Ja sama musím nájsť veci, ktoré mi robia dobre a ktoré nie. Musím sa na to naučiť reagovať. Technika je rovnaká, vždy idem do toho tak, pokiaľ ma koleno pustí. Všetko je o tom."



Po návrate na zjazdovky bude Vlhová pretekať len v slalome a obrovskom slalome. Sobotňajší štart sezóny si pozrie v televízii. "Budem to sledovať. Takto to je pohodlnejšie," poznamenala s úsmevom.



Nemusí sa obávať prepadu v štartovom zozname, slovenská lyžiarka by mala byť počas zranenia na tzv. "chránenej" listine. "Neviem presné detaily, ale čo som sa bavila s trénerom Maurom Pinim, mala by som v slalome zostať v prvej sedmičke. Ale naozaj to neviem úplne detailne, toto mi povedal tréner. Body, ktoré mám, by mi na to mali stačiť."