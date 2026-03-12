Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport    F1

12. marca 2026

F1: Verstappen priznal, že súťaženie si už veľmi neužíva


Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans.



Štvornásobný majster sveta F1 Max Verstappen priznal, že súťaženie v prestížnom motoristickom seriáli si už veľmi neužíva a rád by sa venoval aj iným veciam. Povedal to len pár dní po tom, ako oznámil svoj štart na májovej 24-hodinovke na nemeckom okruhu Nürburgring.


Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans. „Nechcem odísť, ale prial by som si, aby som si to užíval trochu viac. Robím aj iné veci, ktoré ma veľmi bavia. V máji budem štartovať na Nürburgringu a dúfam, že v nasledujúcich rokoch sa mi podarí absolvovať 24-hodinové preteky v Spa aj v Le Mans,“ uviedol Verstappen pred víkendovou VC Číny.

Jeho slová sú tak v miernom rozpore so šéfom „efjednotky“ Stefanom Domenicalim, ktorý pred začiatkom tejto sezóny tvrdil, že Verstappen zo seriálu určite neodíde. „Jazda v monoposte F1 ma veľmi nebaví, ale baví ma spolupráca so všetkými ľuďmi z tímu a z konštruktérskeho oddelenia. Nemôžem prisahať. Dúfam, že sa to zlepší,“ dodal Holanďan, ktorý má s Red Bullom podpísaný kontrakt do konca roka 2028.

Verstappen navyše nie je fanúšikom nových pravidiel a zmien v F1, podľa ktorých musia mať monoposty hybridné pohonné jednotky. Po úvodnej VC Austrálie jazdu prirovnal ku videohre Mario Kart. „Našiel som lacnejšie riešenie ako simulátor. Vymenil som simulátor za Nintendo Switch a trénujem Mario Kart. Hľadanie húb ide celkom dobre. Modrý pancier je trochu ťažší, ale pracujem na tom,“ citovala Verstappena agentúra DPA.


Tagy: Max Verstappen
