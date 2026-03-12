|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gregor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. marca 2026
F1: Verstappen priznal, že súťaženie si už veľmi neužíva
Tagy: Max Verstappen
Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans.
Zdieľať
Štvornásobný majster sveta F1 Max Verstappen priznal, že súťaženie v prestížnom motoristickom seriáli si už veľmi neužíva a rád by sa venoval aj iným veciam. Povedal to len pár dní po tom, ako oznámil svoj štart na májovej 24-hodinovke na nemeckom okruhu Nürburgring.
Dvadsaťosemročný Holanďan sa netají tým, že by sa rád zúčastnil aj na najprestížnejšej 24-hodinovke vo francúzskom Le Mans. „Nechcem odísť, ale prial by som si, aby som si to užíval trochu viac. Robím aj iné veci, ktoré ma veľmi bavia. V máji budem štartovať na Nürburgringu a dúfam, že v nasledujúcich rokoch sa mi podarí absolvovať 24-hodinové preteky v Spa aj v Le Mans,“ uviedol Verstappen pred víkendovou VC Číny.
Jeho slová sú tak v miernom rozpore so šéfom „efjednotky“ Stefanom Domenicalim, ktorý pred začiatkom tejto sezóny tvrdil, že Verstappen zo seriálu určite neodíde. „Jazda v monoposte F1 ma veľmi nebaví, ale baví ma spolupráca so všetkými ľuďmi z tímu a z konštruktérskeho oddelenia. Nemôžem prisahať. Dúfam, že sa to zlepší,“ dodal Holanďan, ktorý má s Red Bullom podpísaný kontrakt do konca roka 2028.
Verstappen navyše nie je fanúšikom nových pravidiel a zmien v F1, podľa ktorých musia mať monoposty hybridné pohonné jednotky. Po úvodnej VC Austrálie jazdu prirovnal ku videohre Mario Kart. „Našiel som lacnejšie riešenie ako simulátor. Vymenil som simulátor za Nintendo Switch a trénujem Mario Kart. Hľadanie húb ide celkom dobre. Modrý pancier je trochu ťažší, ale pracujem na tom,“ citovala Verstappena agentúra DPA.
Tagy: Max Verstappen
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Shiffrinová dostávala nenávistné komentáre za kritiku politiky USA
Shiffrinová dostávala nenávistné komentáre za kritiku politiky USA
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský strelil 24. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Montrealu
NHL: Slafkovský strelil 24. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Montrealu