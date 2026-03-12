|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gregor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. marca 2026
NHL: Slafkovský strelil 24. gól v sezóne, prispel k víťazstvu Montrealu
Slafkovský otvoril skóre duelu už po 76 sekundách hry v presilovej hre.
Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na štvrtok svoj 24. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný útočník ním prispel k víťazstvu Montrealu Canadiens na ľade Ottawy Senators 3:2. Prehre svojho tímu nezabránil druhý Slovák v akcii Martin Fehérváry, ktorého Washington Capitals podľahol na ľade Philadelphie Flyers 1:4, pričom 26-ročný obranca sa do štatistík bodovo nezapísal.
Slafkovský otvoril skóre duelu už po 76 sekundách hry v presilovej hre. V historických štatistikách kanadského klubu prekonal 164. bodom rekord Henriho Richarda medzi hráčmi pred dovŕšením 22 rokov. Významný podiel na jeho presnom zásahu mal Ivan Demidov, ktorý po prihrávke kapitána Nicka Suzukiho využil chybu domácej obrany a prihrávkou pred prázdnu bránku prichystal jednoduchú prácu Slafkovskému. Ten nastúpil na krídle elitnej formácie po boku Suzukiho a Alexandra Texiera a odohral 19:43 min. „Senátori“ stihli do konca prvej časti otočiť vývoj duelu na svoju stranu zásluhou dvojgólového Drakea Bathersona.
Vyrovnanie však zariadil v 38. minúte Texier, ktorý nahradil v prvom útoku pre chorobu chýbajúceho Colea Caufielda a v 53. minúte bol autorom víťazného gólu Demidov, ktorého vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Honor prvej si vyslúžil brankár Montrealu Jacob Fowler, ktorý odchytal svoj 11. zápas v profilige, prvý od 15. januára tohto roka a predviedol v ňom 32 úspešných zákrokov. Montrealu patrí s 82 bodmi priebežné 4. miesto vo Východnej konferencii, Ottawa je so 73 bodmi desiata. „Bolo to dosť hektické. Na ľade bolo pár situácií, keď boli naši hráči vyčerpaní a v záverečných minútach predviedli veľa blokov. Mnohí odviedli tvrdú prácu, aby sme dosiahli víťazstvo. To je v tejto fázy sezóny veľmi potrebné,“ povedal Fowler podľa nhl.com.
Washington viedol na ľade Philadelphie v 10. minúte po tom, čo presilovú hru využil Ryan Leonard. Domáci však naklonili misky váh na svoju stranu v prostrednej časti hry gólmi Travisa Konecneho a Trevora Zegrasa. Poistku plného bodového zisku pridali v treťom dejstve Jamie Drysdale a Owen Tippett. Fehérváry strávil na ľade 19:09 minút, vyslal jednu strelu na bránku a pridal jednu úspešne zblokovanú strelu. V súboji tabuľkových susedov sa Philadelphia bodovo dotiahla na Washington, pričom oba tímy majú 71 bodov. Flyers majú odohraté o dva zápasy menej a patrí im 11. pozícia, Capitals sú na 12. priečke. „V tomto zápase sa v dobrom svetle predviedlo veľa našich hráčov, ktorí sa zapájali do osobných súbojov a bojovali. Bol to jeden zo zápasov, ktoré sa hrajú týmto štýlom. Myslím si, že sa na víťazstve podieľali všetci a pomáhali sme si navzájom,“ uviedol tréner „letcov“ Rick Tocchet. Jeho náprotivok Spencer Carbery videl rozdiel v prostrednej časti hry: „Chyby v druhej tretine nás stáli víťazstvo. Boli sme blízko, ale nevytvárame si dostatok šancí.“
NHL - sumáre:
Ottawa Senators - Montreal Canadiens 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Batherson (Tkachuk, Stützle), 19. Batherson (Stützle, Giroux) - 2. SLAFKOVSKÝ (Demidov, Suzuki), 38. Texier (Hutson, Evans), 53. Demidov (Newhook, Guhle). Brankári: Ullmark - Fowler, strely na bránku: 34:23.
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 25. Konecny (Sanheim, Bump), 33. Zegras (Tippett), 48. Drysdale (Cates, York), 60. Tippett (Dvorak, Cates) – 10. Leonard (Ovečkin, Dubois). Brankári: Ersson - L. Thompson, strely na bránku: 22:22.
Slováci v akcii
Martin Fehérváry (Washington) 19:09 0 0 0 0 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:43 1 0 1 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Súvisiace články:
NHL: Slafkovský prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu (8. 3. 2026)
ZOH 2026 hokej: Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja (22. 2. 2026)
NHL: Slafkovský sa naladil na ZOH, pripísal si asistenciu na ľade Winnipegu (5. 2. 2026)
NHL: Slafkovský sa stal držiteľom Molsonovho pohára za mesiac január (3. 2. 2026)
NHL: Slafkovský strelil 20. gól v sezóne mal 1+1 a bol hviezda proti Coloradu (video) (30. 1. 2026)
NHL: Slafkovský strelil jubilejný 60. gól na ľade Ottawy (18. 1. 2026)
NHL: Slafkovský zažiaril tromi bodmi proti Vancouveru, Černák asistoval (video) (13. 1. 2026)
NHL: Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu (9. 1. 2026)
NHL: Slafkovský sa stal druhou hviezdou zápasu (8. 1. 2026)
NHL: Slafkovský prispel gólom a asistenciou k triumfu Montrealu v Dallase (5. 1. 2026)
Prečítajte si tiež
F1: Verstappen priznal, že súťaženie si už veľmi neužíva
Liga majstrov: Real Madrid zdolal v šlágri ManCity 3:0, hetrik Valverdeho