 Štvrtok 12.3.2026
12. marca 2026

Shiffrinová dostávala nenávistné komentáre za kritiku politiky USA


Tagy: Mikaela Shiffrinová

Lyžiarska hviezda v súvislosti s prístupom amerického prezidenta Donalda Trumpa a vládnym zásahom proti nelegálnym imigrantom povedala, že rozmanitosť a inklúzia sú pre ňu dôležité hodnoty.



Shiffrinová dostávala nenávistné komentáre za kritiku politiky USA

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová upozornila na nenávistné komentáre, ktoré obdržala počas nedávnych ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Hoci sa podľa amerického tímu v priebehu hier sociálnym médiám vyhýbala, dodatočne zverejnila niektoré z urážok.


Podľa agentúry DPA sú dôvodom nenávistných reakcií kritické poznámky Shiffrinovej o politickej situácii v USA. Lyžiarska hviezda v súvislosti s prístupom amerického prezidenta Donalda Trumpa a vládnym zásahom proti nelegálnym imigrantom povedala, že rozmanitosť a inklúzia sú pre ňu dôležité hodnoty. Medzi komentármi, ktoré následne obdržala, boli napríklad: „hanba ti, zradkyňa“, „zostaň v Taliansku, ty su*a“ či „stojíš za ho*no“.

Politickú situáciu v USA kritizovali počas hier viacerí americkí športovci, v dôsledku čoho sa im dostalo obvinení, že nie sú skutoční vlastenci. Trump dokonca označil akrobatického lyžiara Huntera Hessa, ktorý obsadil na U-rampe 10. miesto, za „skutočného lúzra“.

Shiffrinová, ktorá je momentálne líderkou poradia Svetového pohára, získala na uplynulých hrách svoje tretie olympijské zlato. Slalom vyhrala s náskokom 1,50 sekundy pred Švajčiarkou Camille Rastovou, čo je pod piatimi kruhmi najväčší víťazný rozdiel v niektorej z alpských disciplín od ZOH v Nagane v roku 1998. Tridsaťročná Američanka je so 108 víťazstvami v pretekoch SP najúspešnejšou alpskou lyžiarkou histórie.

Tagy: Mikaela Shiffrinová
