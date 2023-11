Petra Vlhová je tretia po prvom kole slalomu v Killingtone 2023

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala na treťom mieste po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára v americkom Killingtone. Na vedúcu domácu pretekárku Mikaelu Shiffrinovú strácala 28 stotín sekundy. Druhá bola Nemka Lena Dürrová (+0,19). Menej ako pol sekundy strácali aj štvrtá Švajčiarka Wendy Holdenerová a piata Leona Popovičová z Chorvátska.



Vlhová štartovala s číslom šesť a mala pomalší úvod ako Shiffrinová. Držala však rytmus a na druhom medzičase mala takmer rovnaký čas s Američankou. V strmine sa prezentovala svojím typickým agresívnym štýlom, ale v závere stratila a zaradila sa na tretie miesto. Domáca päťnásobná víťazka nastúpila s trojkou a od prvých bránok sa dostala do ideálneho tempa. Pred druhým medzičasom mala menšie zaváhanie, no predviedla silný záver a na Lenu Dürrovú získala dve desatiny. Nemka predviedla dynamickú jazdu, problémy jej urobili len terénne nerovnosti. Blízko k pódiu sú aj Holdenerová a Popovičová. Ďalšie pretekárky už výrazne zaostávali, šiesta domáca Paula Moltzanová mala manko 1,21 sekundy na svoju reprezentačnú kolegyňu. Jazda nevyšla Rakúšanke Katharine Liensbergerovej, ktorá vypadla. Slovenskej lyžiarke reprezentujúcej Česko Martine Dubovskej patrila siedma pozícia so stratou 1,26 s.

Druhé kolo bolo na programe o 19.00 SEČ.

Správu budeme aktualizovať