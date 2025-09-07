|
Nedeľa 7.9.2025
Meniny má Marianna
Denník - Správy
07. septembra 2025
F1: Verstappen zvíťazil na VC Talianska pred McLarenmi Norrisa a Piastriho
Verstappen dosiahol 3. víťazstvo v sezóne a 66. v kariére. V prebiehajúcom ročníku zvíťazil aj na VC Japonska a Emilia Romagna.
Holanďan Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene Talianska, 16. podujatí seriálu MS F1. Na legendárnom okruhu v Monze triumfoval pred McLarenmi Brita Landa Norrisa a lídra priebežného poradia Austrálčana Oscara Piastriho.
Verstappen dosiahol 3. víťazstvo v sezóne a 66. v kariére. V prebiehajúcom ročníku zvíťazil aj na VC Japonska a Emilia Romagna.
Pre dodávateľa pneumatík Pirelli to bola jubilejná 500. Veľká cena v F1. Hadjar a Gasly vymenili pohonné jednotky a tak odštartovali z boxovej uličky. Hülkenberg mal odštartovať z 12. miesta, no v zahrievacom kole ho tím povolal do boxov a pre technický problém napokon nemohol pretekať.
Verstappen odštartoval zo svojej 45. pole position v kariére a hneď v úvodných metroch mal tvrdý súboj s Norrisom, no pozíciu si udržal iba nedovoleným spôsobom a tak ju musel prenechať Britovi. Pozíciu na 3. mieste si viackrát vymenili Piastri s Leclercom. Verstappen sa vrátil na pozíciu lídra v 4. kole, keď uspel útokom po vonkajšej strane šikany. V 6. kole sa Piastri dostal cez Leclerca na 3. miesto. Onedlho Ocon vytlačil Strolla mimo trate a dostal päťsekundový trest. Poradie na popredných pozíciách sa ustálilo a ukázalo sa, že popredné tímy zvolil stratégiu s jednou zastávkou v boxoch. V 26. kole hlásil Alonso poruchu zavesenia a preteky sa pre neho skončili. Aj v polovici pretekov bol na prvom mieste Verstappen s približne 5-sekundovým náskokom na McLareny Norrisa a Piastriho. V 41. kole zaujala kolízia Bearmana so Sainzom, po ktorej sa obaja roztočili v šikane a napriek menším poškodeniam mohli pokračovať v pretekoch. Bearman neskôr dostal 10-sekundový trest. V 47. kole prezul Norris, no jeho zastávka trvala príliš dlho pre problém s ľavou pneumatikou. Vďaka tomu ho jednoducho predbehol Piastri, no ten musel onedlho prepustiť Norrisa na pokyn tímovej réžie. Verstappen napokon prišiel do cieľa s takmer 20-sekundovým náskokom.
Do konca šampionátu ostáva ešte osem súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sa uskutočnia 21. septembra v azerbajdžanskom Baku.
hlasy /zdroj: Nova Sport/:
Max Verstappen, víťaz: „Bol to výborný výkon celého tímu. Keď som prišiel o prvé miesto, vedel som, že máme dobré tempo a že máme na to, aby som ho získal späť. Napokon som sa znovu dostal do čela. Neviem, či niečo podobné dokážem aj v ďalších pretekoch, uvidíme. Bol to pre nás výborný víkend.“
Lando Norris, 2. miesto: „Snažil som sa držať sa Maxa (Verstappena), no dnes sme nemali takú rýchlosť ako Red Bull. Celkovo to bol pre nás náročný víkend. Mal som pocit, že sme tentoraz boli trochu pomalí, ale aj tak to bola zábava. Neviem, čo sa stalo pri tom pit stope, keď som sa zdržal. Dnes to bol jeden z tých dní, keď sme spravili nejaké chyby.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Mal som ťažký začiatok, úvodné kolá neboli dobré. Neskôr ma trochu trápili pneumatiky. Čakali sme na safety car, no napokon sme už nemohli čakať dlhšie. Auto dnes nebolo ideálne, no som rád za získané body.“
Veľká cena Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 307,1 km):
1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:13:24,325 h, 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +19,207 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +21,351, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +25,624, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +32,881, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +37,449, 7. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +50,537, 8. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +58,484, 9. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +59,762, 10. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls) +1:03,891 min., 11. Carlos Sainz (Williams) +1:04,469, 12. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +1:19,288, 13. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +1:20,701, 14. Liam Lawson (Aus./Red Bull) +1:22,351, 15. Esteban Ocon (Fr./Haas), 16. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 17. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 18. Lance Stroll (Šp./Aston Martin) všetci + 1 kolo.
nedokončil: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin)
neodštartoval: Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber)
klasifikácia jazdcov (po 16 z 24 pretekov):
1. Piastri 324, 2. Norris 293, 3. Verstappen 230, 4. Leclerc 163, 6. Hamilton 117, 7. Albon 70, 8. Antonelli 66, 9. Hadjar 38, 10. Hülkenberg 37, 11. Stroll 32, 12. Alonso 30, 13. Ocon 28, 14. Gasly 20, 15. Lawson 20, 16. Bortoleto 18, 17. Bearman 16, 18. Sainz 16, 19. Cunoda 12, 20. Colapinto 0, 21. Jack Doohan (Aus.) 0
