 Nedeľa 7.9.2025
 24hod.sk    Šport

07. septembra 2025

Kvalifikácia MS vo futbale: Slovenskí futbalisti vyhrali nad domácim Luxemburskom 1:0



V zápase kvalifikácie MS vo futbale Slováci predviedli oveľa slabší výkon ako pri štvrtkovej výhre nad Nemeckom. Napokon im však na výhru stačil gól z 90. minúty, ktorý strelil Tomáš Rigo.



Kvalifikácia MS vo futbale: Slovenskí futbalisti vyhrali nad domácim Luxemburskom 1:0

Slovenská futbalová reprezentácia má po septembrovom vstupe do kvalifikácie MS 2026 na konte plný počet šesť bodov. Po domácom víťazstve 2:0 nad favorizovaným Nemeckom uspela aj v nedeľňajšom zápase A-skupiny na ihrisku Luxemburska 1:0 po góle Tomáša Riga v 90. minúte.

Kvalifikácia pokračuje už o mesiac ďalšími stretnutiami. V piatok 10. októbra o 20.45 SELČ sa mužstvo Francesca Calzonu predstaví v Belfaste proti Severnému Írsku, v pondelok 13. októbra v rovnakom čase hostí v Trnave Luxembursko.

Tréner Calzona dal dôveru rovnakej jedenástke hráčov, ktorá sa vo štvrtok postarala o senzačný skalp štvornásobných majstrov sveta Nemcov. Úvodných 15 minút prinieslo skôr súbojový futbal. Slováci sa nevedeli dostať do tempa a v 18. minúte nechýbalo veľa, aby pykali. Dúbravkovi ušla „malá domov“ od Škriniara, čo takmer využil Muratovič. Slovenský brankár svoju chybu napravil a na dvakrát zmaril jeho snahu o strelenie gólu. Pri druhom pokuse ho navyše útočník Luxemburska zasiahol do hlavy. V 28. minúte Sauer dostal dlhú prihrávku za obranu, vybojoval priamy kop, z ktorého Duda poslal loptu do rúk brankára Morisa. Po polhodine sa otvoril priestor na útok domácim a Sinani nepríjemným pokusom donútil Dúbravku k zákroku. V tejto fáze mali Luxemburčania navrch, technickú strelu Sinaniho zastavila pravá žrď slovenskej brány. Slovákom v prvom polčase chýbala ponuková činnosť a z ich hry ani náznakom nešla emócia ako pred tromi dňami.

Krátko po prestávke to mohol využiť Sinani, ktorý opäť opečiatkoval žrď, tentoraz v stopercentnej gólovej príležitosti sám pred Dúbravkom. Domáci mohli viesť už viacgólovým rozdielom, ani túto hrozbu však Slováci nezobrali vážne. V 57. minúte ich po gólovej hlavičke Moreiru tentoraz zachránilo ofsajdové postavenie domáceho hráča. Letargický výkon slovenského tímu pokračoval, herne ho nepozdvihli ani príchody striedajúcich hráčov. V 86. minúte Thill natiahol Dúbravku po ďalšom nebezpečnom útoku. Hostia napokon s obrovským šťastím v úplnom závere v ich prvej veľkej šanci strhli víťazstvo na svoju stranu. Strelu striedajúceho Tuptu vyrazil Moris iba pred Riga a ten zblízka rozvlnil sieť - 0:1. Domáci už na túto „facku“ nenašli odpoveď a vzhľadom na priebeh utrpeli krutú prehru.

Kvalifikácia MS 2026:


A-skupina /Luxemburg/
Luxembursko - Slovensko 0:1 (0:0)
Gól: 90. Rigo. Rozhodovali: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.), ŽK: Jans, Mahmutovič, Sinani - Šatka, Duda, Škriniar, 8487 divákov.

Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen (90.+1 Duarte), Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira (81. Thill), Barreiro, Dardari - Muratovič (70. Borges Sanches)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka (46. Obert), Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (78. Bénes) - Ďuriš (46. Rigo), Strelec (66. Boženík), Sauer (89. Tupta)

 

Správu budeme aktulizovať

