 24hod.sk    Šport

04. septembra 2025

ME v basketbale 2025: Španielski basketbalisti ako obhajcovia titulu vypadli na majstrovstvách Európy už v skupinovej fáze.



V kľúčovom stretnutí o poslednú postupovú miestenku v skupine C v cyperskom Limassole prehrali s Gréckom 86:90.



Pre Španielsko ide o historicky najhorší výsledok na ME, doteraz sa najnižšie umiestnili na 15. pozícii v roku 1959. Na úkor jednej z najúspešnejších krajín z pohľadu medailovej bilancie na ME postúpili do osemfinále hráči Gruzínska aj napriek prehre 76:84 s Bosnou a Hercegovinou.

Cyprus sa rozlúčil s podujatím bez víťazstva, v poslednom zápase prehral s Talianskom vysoko 54:89.

Francúzsko zdolalo na záver skupinovej fázy v skupine D v poľských Katoviciach Island 114:74. Slovinsko zaznamenalo na turnaji tretiu výhru v sérii, vyhralo nad Izraelom 106:96.

Belgicko sa rozlúčilo víťazne, Poľsko zdolalo po dramatickom závere najtesnejším možným rozdielom Belgicko 70:69. (fiba, tasr)

ME v basketbale 2025:

skupina C (Limassol/Cypr.)

Bosna a Hercegovina – Gruzínsko 84:76 (47:35)

najviac bodov: Nurkič 20 (12 doskokov) a Roberson po 15, Lazič 13 – Mamukelašvili 20, Baldwin 18, Bitadze 15

Taliansko – Cyprus 89:54 (40:19)

najviac bodov: Fontecchio a Spagnolo po 13, Diouf (10 doskokov) a Gallinari po 12 – Tigkas 15, Willis 10, Simitzis 9

Španielsko – Grécko 86:90 (35:50)

najviac bodov: Pradilla 14, Saint-Supery 13, Aldama a Lopez-Arostegui po 12 – G. Antetokounmpo 25 (14 doskokov), Dorsey 22, Sloukas 12

postúpili do osemfinále: Grécko, Taliansko, Bosna a Hercgovina, Gruzínsko

skupina D (Katovice/Poľ.)

Francúzsko – Island 114:74 (66:34)

najviac bodov: Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13 – Hermannsson 15, Fridriksson 10, Henningsson a Thrastarson po 9

Izrael – Slovinsko 96:106 (43:56)

najviac bodov: Avdija 34, Sorkin 14 (11 doskokov), Madar 10 – Dončič 37 (11 doskokov), Nikolič 16, Radovič 14

Poľsko – Belgicko 69:70 (33:39)

najviac bodov: Ponitka 16, Olejniczak a Sokolowski po 12 – Lecomte 19, Vanwijn 10, Van Vliet 9

postúpili do osemfinále: Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Izrael

 program osemfinále ME 2025 (Riga/Lot.):

sobota 6. septembra

  • 11.00 h: Turecko – Švédsko
  • 14.15 h: Nemecko – Portugalsko
  • 17.30 h: Litva – Lotyšsko
  • 20.45 h: Srbsko – Fínsko

nedeľa 7. septembra

  • Grécko – Izrael
  • Taliansko – Slovinsko
  • Poľsko – Bosna a Hercegovina
  • Francúzsko – Gruzínsko

