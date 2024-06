F1: Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Kanady

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Kanady, deviatych pretekoch seriálu F1. Druhý finišoval Brit Lando Norris na McLarene. Na treťom mieste prišiel do cieľa víťaz kvalifikácie Brit George Russell na Mercedese, ktorý dosiahol prvé sezónne pódium pre svoj tím.



Úradujúci majster sveta Verstappen dosiahol 6. víťazstvo v sezóne a 60. v kariére a zvýšil náskok na čele šampionátu.



Krátko pred štartom pokropil Okruh Gillesa Villeneuvea intenzívny dážď a všetci pretekári okrem oboch z Haasu nasadili pneumatiky do prechodných podmienok. Hülkenberg a Magnussen mali do dažďa. Hoci hrozil štart za bezpečnostným vozidlom, napokon sa preteky začali z pevných pozícií. Držiteľ pole position Russell si postrážil štart, po ktorom sa výrazne prepadol Ricciardo štartujúci z piatej pozície. Perez si v úvodných zákrutách poškodil predné krídlo po kolízii. Haasom sa risk s pneumatikami spočiatku vyplácal, obaja jazdci sa v úvodných kolách dostali do prvej desiatky.

Leclerc z Ferrari sa od začiatku sťažoval na problém s motorom a príliš sa nedarilo ani jeho tímovému kolegovi Sainzovi, ktorý odštartoval z 12. miesta a dlho sa držal za prvou desiatkou. Na čele pretekov boli v tom čase Russell, Verstappen a Norris. To sa zmenilo v 20. kole, keď Norris predbehol Verstappena. O dve kolá sa už dostal aj pred Russella, ktorý okamžite prehral aj súboj s Verstappenom. Sargeant neudržal v 25. kole kontrolu nad monopostom, na mokrom úseku vrazil do bariér a skončil. Výjazd safety caru pomohol viacerým k prezutiu, no na trať vyšiel priamo pred Norrisa, ktorému skomplikoval možnosť ísť do boxov. Po prezutí a návrate na trať bol na tretej pozícii, svoju mu však posunul Piastri a Brit sa tak ocitol za lídrom Verstappenom.



V 31. kole zaujal Albon, ktorý sa efektným manévrom dostal pred Ricciarda a Ocona. Víťaz predošlých pretekov v Monaku Leclerc sa naďalej trápil a napokon odstúpil v 43. kole, keď sa nevrátil z boxov. Russel s Norrisom si viackrát vymenili pozície za Verstappenom. Rušné preteky dostali nový náboj v 53. kole, keď došlo ku kolízii, keď "roztočený" Sainz trafil Albona a VC Kanady sa pre nich skončila rovnako ako pre Pereza, ktorý krátko predtým takisto neudržal kontrolu nad monopostom a jeho poškodenie mu nedovolilo pokračovať. V 64. kole Russel zaútočil na tretieho Piastriho, ktorého vytlačil z trate. Zo situácie vyťažil Hamilton, ktorý sa dostal pred tímového kolegu Russela, pričom Piastri ostal na tretej priečke. O dve kolá však o ňu prišiel, keď prehral súboj s Hamiltonom. V 66. kole si snahu o body skomplioval Cunoda, ktorý poškodil monopost nárazom do bariéry. Russel si v závere vybojoval pódiové umiestnenie, keď sa dostal pred Hamiltona.



Desiate preteky sezóny 2025 sú na programe v nedeľu 23. júna v Španielsku.

hlasy /zdroj: Nova Sport/:



Max Verstappen, víťaz: "Boli to bláznivé preteky, udialo sa toho naozaj veľa. Náš tím spravil veľa správnych rozhodnutí, ktoré vyústili do víťazstva. Safety car nám tentoraz pomohol. Boli to krásne preteky."



Lando Norris, 2. miesto: "Mali sme dobrú rýchlosť, celkovo sa mi dnes išlo veľmi dobre. Safety car mi to dnes pokazil, ale nebudem sa sťažovať, pretože v Miami mi naopak pomohol. Tak to jednoducho býva. Max išiel veľmi dobre, nespravil chybu a zaslúžene zvíťazil. Nemôže povedať, že by mi dnes víťazstvo ušlo medzi prstami."



George Russell, 3. miesto: "Je to premárnená šanca. Dôležité bolo, že ma Lando (Norris) predbehol a rolu zohrala aj moja chyba v 8. kole. Dosiahli sme však prvé pódium v sezóne a pozitívom je aj to, že máme rýchle auto. Cítil som, že sa v závere môžem dotiahnuť na Maxa, no nedopadlo to najlepšie. Dnes to bolo tvrdé, ale férové pretekanie."

VC Kanady (70 kôl, 1 kolo: 4,361 km, celkovo: 305,3 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:15:41,704 hod., 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +3,879 sek., 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +4,317, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +4,915, 5. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +10,199, 6. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +17,510, 7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +23,625, 8. Daniel Ricciardo (Aus./Racing Bulls) +28,672, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +30,021, 10. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +30,313, 11. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +30,824, 12. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +31,253, 13. Valtteri Bottas (Fín./Kick Sauber) +40,487, 14. Júki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +52,694, 15. Čou Kuan-jü (Čína/Kick Sauber) + 1 kolo



nedokončili: Logan Sargeant (USA/Williams), Charles Leclerc (Mon./Ferrari), Sergio Perez (Mex./Red Bull), Carlos Sainz (Šp./Ferrari), Alexander Albon (Thaj./Williams)

priebežné poradie (po 9 z 24 pretekov):



1. Verstappen 194 bodov, 2. Leclerc 138, 3. Norris 131, 4. Sainz 108, 5. Perez 107, 6. Piastri 81, 7. Russell 69, 8. Hamilton 55, 9. Alonso 41, 10. Cunoda 19, 11. Stroll 17, 12. Ricciardo 9, 13. Oliver Bearman (V. Brit./Ferrari) 6, 14. Hülkenberg 6, 15. Gasly 3, 16. Albon 2, 17. Ocon 2, 18. Magnussen 1, 19. Kuan-jü 1, 20. Bottas 0, 21. Sargeant 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull Racing Honda RBPT 301 bodov, 2. Ferrari 252, 3. McLaren Mercedes 212, 4. Mercedes 124, 5. Aston Martin Aramco Mercedes 58, 6. Racing Bulls Honda RBPT 28, 7. Haas Ferrari 7, 8. Alpine Renault 5, 9. Williams Mercedes 2, 10. Kick Sauber Ferrari 0