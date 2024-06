Slovenskí futbalisti zvíťazili v generálke na ME 2024 nad Walesom 4:0

Mužstvo Francesca Calzonu na ME v Nemecku bude hrať v pondelok 17. júna o 18.00 h proti Belgicku. V E-skupine ho potom ešte čakajú zápasy proti Ukrajine (21. júna o 15.00 h) a Rumunsku (26. júna o 18.00 h).

Slovensko – Wales 4:0 (1:0):

Góly: 45. Kucka, 56. Boženík, 60. Ampadu (vlastný), 90. Bénes, ŽK: Bero – Moore, J. James. Rozhodovali: Stefanski – Golis, Winkler (Poľ.), 6348 divákov.



SR: Dúbravka – Pekarík, Vavro (77. De Marco), Škriniar, Hancko (71. Obert) – Kucka (82. Bero), Lobotka, Duda (71. Bénes) – Schranz (71. Suslov), Boženík (77. Tupta), Haraslín.



Wales: Ward – Stevens, Cabango, Dasilva – D. James (71. Cullen), Sheehan, Ampadu, J. James, Broadhead (62. Koumas) – Johnson (62. Burns), Moore.

Do prvej šance sa už v 3. minúte dostal Boženík, ktorý strelou spoza šestnástky preveril Warda. Na opačnej strane hostia už o chvíľu ťažili zo zlej rozohrávky Kucku, Johnsonova krížna strela však nemala správny smer. Hustý lejak v kombinácii so silným vetrom komplikoval podmienky obom aktérom, napriek tomu Slováci predviedli kreatívne momenty v ofenzíve. Aktivitou hýrila ľavá strana a tam najmä Haraslín, ale jeho pokusy buď zblokovala obrana súpera alebo nemierili do priestoru brány. V 25. minúte sa to podarilo po nadýchanom Dudovom centri Hancko, ale gól pre ofsajd neplatil. Slováci podkurovali súperovi najmä nebezpečnými centrami z krídelných priestorov, gól z nich však nevyťažili. Walesania prvýkrát vážne pohrozili v 37. minúte a hneď z toho bola "gólovka". Moore vo výskoku prudkou hlavičkou poslal loptu pod brvno, odkiaľ ju bravúrne vyškriabal Dúbravka. Bezgólové skóre do konca prvého polčasu nevydržalo. Haraslín prihral pred pokutovým územím Kuckovi a jeho presná strela takmer z 25 metrov skončila v sieti - 1:0.

Slovákom vyšiel vstup do druhého dejstva. Boženík si v 56. minúte v malom vápne našiel priestor a center Hancka upratal do siete - 2:0. Útočník Boavisty sa strelecky presadil po takmer štyroch mesiacoch. O štyri minúty neskôr po centri Pekaríka "zastrihal" nožničkami Haraslín, jeho zakončenie ešte pred Wardom tečoval Boženík a po ňom ešte "lízol" loptu Ampadu, čím poslal domácich do komfortného náskoku - 3:0. Walesania sa nechceli zmieriť s nepriaznivým osudom a v 67. minúte mohli znížiť. Burns postupoval na Dúbravku, ktorý však jeho strelu vyrazil na roh. V ďalšom priebehu tempo hry opadlo, tréner Calzona ho však umne oživil nasadením Bénesa a Suslova do hry. Prvý menovaný v 90. minúte vošiel do otvorenej obrany a strelou k pravej žrdi prikrášlil triumf Slovákov, ktorí tak zopakovali výsledok zo zápasu proti San Marínu a dobre sa naladili na šampionát.

hlasy po zápase /zdroj Sport 1/:

Francesco Calzona, tréner SR: "Áno, odohrali sme dobrý zápas s výborným výsledkom, ale to nebude na Eure stačiť. Musíme sa zlepšovať, musíme tam ísť ešte viac pripravení, lebo vieme, akí súperi nás tam čakajú. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, ktoré sme si pred ME vytýčili, musíme pokračovať v práci. Budeme stáť proti veľmi silným súperom. Aj dnes sme hrali proti veľmi dobrému súperovi, ktorému ušla kvalifikácia naozaj o kúsok."



László Bénes, strelec gólu na 4:0: "Keď som nastúpil, tak mi tréner povedal, aby som hral ofenzívne, moju hru. Som rád, že som gólom pomohol mužstvu. Myslím si, že sme odohrali výborný zápas. Pred zápasom sme si povedali, že je to posledný prípravný, ale chceme ho hrať ako na ME. Myslím, že sme podali výborný tímový výkon a presne tak musíme hrať aj na Eure. Jasné, že nás čaká hneď v prvom zápase ťažký súper, ale myslím, že keď podáme takýto tímový výkon, tak určite máme šancu."



Róbert Boženík, strelec gólu na 2:0: "Som šťastný, že mi tréner prejavuje dôveru a myslím, že máme výborný vzťah. Jeho dôveru sa mu snažím splácať na ihrisku, snažím sa robiť to, čo odo mňa chce. Chcem pomáhať mužstvu najviac ako sa len dá. Samozrejme, že by som chcel dávať tých gólov oveľa viac, ale na prvom mieste je u mňa tím. Dnes som robil to, čo tréner chcel. Keď ja pomôžem mužstvu, ono pomôže mne tým, že ma nájde v šestnástke a potom je to už len na mne, či to tam uložím alebo nie."



Milan Škriniar, kapitán SR: "Snažili sme sa hrať našu hru celý zápas, držať loptu. Samozrejme, boli tam nejaké ľahké straty a chyby, ale vidno na nás, že sa zlepšujeme. Krásny výsledok 4:0 v poslednom zápase pred začiatkom Eura, pred našimi fanúšikmi. Takže myslím, že skvelá správa pre nás všetkých. Našich súperov na ME sme doteraz nerozoberali, sústreďovali sme sa na zápas s Walesom. Od zajtra sa už začneme pripravovať na Belgicko."

Správu budeme aktualizovať