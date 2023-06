Hamšík sa pred fanúšikmi Trabzonu rozlúčil s kariérou: Opäť som plakal

Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v predposlednom 37. kole tureckej ligy rozlúčil s fanúšikmi Trabzonsporu. Jeho klub zdolal na domácom ihrisku Alanyaspor 5:1. Bývalý slovenský reprezentant skóroval v 24. minúte z pokutového kopu a o osem minút neskôr asistoval pri góle Anastasiosa Bakasetasa.





Hamšíka po hodine hry tréner Nenad Bjelica vystriedal. Po odchode z ihriska mu skandovali diváci, hráči i realizačné tímy oboch tímov. Podľa Hamšíkovej oficiálnej stránky sa v hľadisku objavili aj slovenské zástavy. "Nemám slov. Boli to nádherné a nezabudnuteľné chvíle. Sobota bola perfektná. Vyhrali sme a podarilo sa mi sa rozlúčiť s našimi fanúšikmi gólom. A opäť som plakal. Tak isto, ako pri rozlúčke s národným tímom. Premohli ma emócie. Narýchlo som si spomenul na veľa krásnych, nádherných momentov v mojej kariére. Môžem povedať iba to, že ďakujem, ďakujem, ďakujem," uviedol Hamšík.Tridsaťpäťročný stredopoliar už vo štvrtok oznámil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí hráčsku kariéru. Do Trabzonsporu prišiel v roku 2021 zo švédskeho Göteborgu. S tímom vlani získal prvý domáci titul od roku 1984. V sezóne 2022/23 za klub odohral 33 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal dve asistencie.Bývalý reprezentačný kapitán a rekordér v počte štartov i gólov si však na profesionálnej úrovni ešte možno zahrá, od trénera národného tímu Francesca Calzonu prijal pozvánku na päťdňový kemp v Šamoríne pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024.