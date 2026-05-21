21. mája 2026

Juventus Turín bojuje o Ligu majstrov, rozhodne kritické derby proti FC Turín


"Stará dáma" bojuje o účasť v Lige majstrov, Európsku ligu má istú. Talianskemu futbalovému klubu Juventus Turín hrozí, že jeho sezóna sa skončí neúspechom, ak v nedeľu v mestskom derby nezdolá ...



21.5.2026 (SITA.sk) - "Stará dáma" bojuje o účasť v Lige majstrov, Európsku ligu má istú.


Talianskemu futbalovému klubu Juventus Turín hrozí, že jeho sezóna sa skončí neúspechom, ak v nedeľu v mestskom derby nezdolá FC Turín. Tento zápas môže rozhodnúť o účasti Juventusu v nadchádzajúcej sezóne Ligy majstrov.

"Stará dáma" neprehrala s FC Turín už jedenásť rokov, no tlak na zisk troch bodov je enormný, pretože postavenie šiesteho tímu Serie A nemusí stačiť na automatickú kvalifikáciu do elitnej európskej súťaže. Predtým sa zdalo, že Juventus skončí v Top 4, no domáca prehra 0:2 s AC Fiorentina výrazne skomplikovala pozíciu klubu.

Tréner Luciano Spalletti, ktorý Juventus prevzal v októbri, mal za cieľ zabezpečiť miestenku v Lige majstrov, no momentálne na štvrtý AS Rím aj tretí AC Miláno stráca dva body. Rimania sa počas víkendu predstavia na pôde istého zostupujúceho z Verony a AC Miláno hostí Cagliari. Dôležitým súperom Juventusu je aj Como, ktoré je piate a hostí Cremonese, mužstvo bojujúce o zotrvanie v najvyššej súťaži.

AC Miláno sa po ťažkom období dostal na pozície zaručujúce návrat do Ligy majstrov, čo potvrdil aj víťazstvom nad FC Janovom. Na San Sire sa očakáva viac ako 70-tisíc fanúšikov a elektrizujúca atmosféra. Mala by byť diametrálne iná v porovnaní s tou, keď fanúšikovia klubu protestovali po prehre AC s Atalantou 0:3.

Majiteľ klubu Gerry Cardinale v reakcii na kritiku fanúšikov uviedol, že on sa nezaujíma len o finančné výsledky, ale na leto avizoval výrazné zmeny. Významným hráčom, ktorý môže rozhodnúť záver Serie A, je Luka Modrič.

Chorvátsky kapitán AC Miláno sa zotavil zo zlomeniny lícnej kosti a s nasadenou ochrannou maskou je pripravený nastúpiť za svoj tím proti Cagliari. Chorvát má možnosť zotrvať v Miláne ešte jednu sezónu po svojom poslednom účinkovaní na svetovom šampionáte toto leto v Severnej Amerike.

Sezóna Serie A vrcholí dramatickou zápletkou o miestenky v Lige majstrov a boji o záchranu, pričom pre niektoré tímy bude posledné kolo sezóny krokom k veľkému úspechu alebo neúspechu.


Zdroj: SITA.sk - Juventus Turín bojuje o Ligu majstrov, rozhodne kritické derby proti FC Turín © SITA Všetky práva vyhradené.

