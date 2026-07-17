|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júla 2026
Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska
Policajná akcia sa vykonáva v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa. Príslušníci Oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce
Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia sa vykonáva v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa.
Príslušníci Oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v piatok od dopoludňajších hodín vykonávajú v okresoch Prešov a Sabinov policajnú akciu s krycím názvom Skriňa.
Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
„V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Príslušníci Oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v piatok od dopoludňajších hodín vykonávajú v okresoch Prešov a Sabinov policajnú akciu s krycím názvom Skriňa.
Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
„V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio
Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio
<< predchádzajúci článok
Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA
Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA