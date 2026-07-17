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17. júla 2026

Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska


Tagy: anabolické látky Anabolické steroidy Policajná akcia

Policajná akcia sa vykonáva v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa. Príslušníci Oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce



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17.7.2026 (SITA.sk) - Policajná akcia sa vykonáva v okresoch Prešov a Sabinov s krycím názvom Skriňa.


Príslušníci Oddelenia farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s Odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v piatok od dopoludňajších hodín vykonávajú v okresoch Prešov a Sabinov policajnú akciu s krycím názvom Skriňa.

Ako v tejto súvislosti policajné prezídium informovalo, akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

„V súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie," uviedla polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: anabolické látky Anabolické steroidy Policajná akcia
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