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01. augusta 2026
Fae opúšťa kormidlo futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny
Tréner Emerse Fae končí svoju misiu po úspechoch na Africkom pohári národov a majstrovstvách sveta. Emerse Fae opúšťa post trénera futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny po uplynutí kontraktu. ...
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1.8.2026 (SITA.sk) - Tréner Emerse Fae končí svoju misiu po úspechoch na Africkom pohári národov a majstrovstvách sveta.
Emerse Fae opúšťa post trénera futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny po uplynutí kontraktu. Futbalová federácia Pobrežia Slonoviny (FIF) oficiálne potvrdila, že kontrakt Faeho na jeho pozícii skončil 31. júla 2026 a nebol obnovený.
Fae prevzal tím počas Afrického pohára národov v roku 2024, keď počas skupinovej časti turnaja dostal "padáka" francúzsky kouč Jean-Louis Gasset. Výber Pobrežia Slonoviny napokon priviedol k zisku tretieho titulu na tomto kontinentálnom šampionáte v domácom prostredí, vo finále jeho tím zvíťazil 2:1 nad Nigériou.
Pod jeho taktovkou sa tím kvalifikoval na MS 2026, na ktorých postúpil do vyraďovacej časti, v šestnásťfinále však vypadol s Nórskom.
FIF vyzdvihla Faeho prínos a výsledky, ktoré zaznamenal počas svojho pôsobenia, považuje ich za významnú súčasť nedávnej histórie futbalu v krajine. Následníka Faeho na poste trénera federácia oznámi neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Fae opúšťa kormidlo futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
Emerse Fae opúšťa post trénera futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny po uplynutí kontraktu. Futbalová federácia Pobrežia Slonoviny (FIF) oficiálne potvrdila, že kontrakt Faeho na jeho pozícii skončil 31. júla 2026 a nebol obnovený.
Fae prevzal tím počas Afrického pohára národov v roku 2024, keď počas skupinovej časti turnaja dostal "padáka" francúzsky kouč Jean-Louis Gasset. Výber Pobrežia Slonoviny napokon priviedol k zisku tretieho titulu na tomto kontinentálnom šampionáte v domácom prostredí, vo finále jeho tím zvíťazil 2:1 nad Nigériou.
Pod jeho taktovkou sa tím kvalifikoval na MS 2026, na ktorých postúpil do vyraďovacej časti, v šestnásťfinále však vypadol s Nórskom.
FIF vyzdvihla Faeho prínos a výsledky, ktoré zaznamenal počas svojho pôsobenia, považuje ich za významnú súčasť nedávnej histórie futbalu v krajine. Následníka Faeho na poste trénera federácia oznámi neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Fae opúšťa kormidlo futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny © SITA Všetky práva vyhradené.
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