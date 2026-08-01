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 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

Mudryk už môže hrať, spolu s FA a WADA dospel k dohode o uzavretí odvolacieho konania


Tagy: Premier League

Ukrajinský krídelník mal v roku 2024 v tele teste nízku koncentráciu zakázaného meldónia. Ukrajinský futbalový krídelník Mychajlo Mudryk z anglického klubu FC Chelsea môže pokračovať v kariére. ...



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euro_2024_soccer_slovakia_ukraine_32755 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský krídelník mal v roku 2024 v tele teste nízku koncentráciu zakázaného meldónia.


Ukrajinský futbalový krídelník Mychajlo Mudryk z anglického klubu FC Chelsea môže pokračovať v kariére. Anglická Fotbalová asociácia (FA) a Svetová antidopingová agentúra (WADA) už vyriešili jeho odvolanie proti štvorročnému dištancu udelenému za pozitívny dopingový test z roku 2024.

Mudryk bol suspendovaný po tom, čo sa v jeho teste objavila nízka koncentrácia zakázaného meldónia. Reprezentant Ukrajiny podal odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) a medzičasom prišlo k úpravám pravidiel WADA, podľa ktorých by za rovnaký výsledok dnes už sankcie neboli udelené.

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"Došlo k zmenám, ktoré nie sú spätne účinné, ale znamenajú, že ak by vzorka Mudryka bola odobratá dnes, koncentrácia meldónia by nebola hlásená a k porušeniu antidopingových pravidiel by nedošlo," uviedla FA vo svojom vyhlásení.

Po týchto zmenách a ďalších okolnostiach prípadu sa FA spolu s Mudrykom a WADA dohodli na uzavretí odvolacieho konania. Ako súčasť dohody Mudryk priznal porušenie pravidiel, zároveň súhlasil so sankciou zodpovedajúcou dobe, ktorú doteraz absentoval v súťažnom dianí. V dôsledku toho Mudryk už nie je suspendovaný a môže ihneď nastúpiť do zápasov.

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Mudryk označil obdobie dištancu za "najťažšie obdobie svojej kariéry" a na instagrame vyjadril vďaku za ukončenie všetkých sporov: "S radosťou oznamujem, že štvorročný zákaz mi bol zrušený a môžem okamžite pokračovať v kariére."

Mudryk prestúpil do FC Chelsea zo Šachtaru Doneck v roku 2023 za sumu 62 miliónov libier (cca 72,5 milióna eur). Pred suspendáciou mal ťažkosti presadiť sa v tíme, no pod novým trénerom Xabim Alonsom dostane šancu zabojovať o miesto.



FC Chelsea vyjadril podporu hráčovi a ocenil jeho profesionálny prístup počas náročného obdobia. Klub sa teraz zameriava na úspešnú reintegráciu Mudryka do tímu a podporu pri návrate do zápasov.

Mudryk nehral od novembra 2024, no teraz už môže hrať v úvode nového ročníka Premier League.


Zdroj: SITA.sk - Mudryk už môže hrať, spolu s FA a WADA dospel k dohode o uzavretí odvolacieho konania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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