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 24hod.sk    Šport

01. augusta 2026

Mastná pokuta pre FC Chelsea. Za čo zaplatia Londýnčania?


Tagy: Premier League

Pokuta 10 miliónov libier uložená regulačnou komisiou nebola predmetom odvolania a celá suma bude investovaná do amatérskeho futbalu. Anglický futbalový klub FC Chelsea dostal pokutu 10 miliónov libier ...



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britain_soccer_chelsea_ownership_96697 f3398a4cd9964a7eb30c4b3c11e660bc scaled 1 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Pokuta 10 miliónov libier uložená regulačnou komisiou nebola predmetom odvolania a celá suma bude investovaná do amatérskeho futbalu.


Anglický futbalový klub FC Chelsea dostal pokutu 10 miliónov libier (cca 11,7 milióna eur) a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia po odvolacom konaní voči sankciám za viacnásobné porušenia pravidiel anglickej Futbalovej asociácie (FA).

Londýnsky klub z Premier League pôvodne dostal podmienený odpočet šiestich bodov spolu s finančnou pokutou, avšak táto bodová penalizácia bola nahradená podmienečným zákazom registrácie hráčov na dve prestupové obdobia.

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"The Blues" priznali 74 porušení pravidiel FA, ktoré sa týkali spolupráce s agentmi, sprostredkovateľmi a investícií tretích strán do hráčov. Majitelia klubu Todd Boehly a Clearlake Capital tieto porušenia samostatne nahlásili futbalovým orgánom v roku 2022, keď klub preberali od ruského miliardára Romana Abramoviča.

Pôvodná sankcia od nezávislej komisie predstavovala podmienečný odpočet šiestich bodov až do konca júna 2027, no klub sa proti tejto sankcii odvolal. Odvolací senát namiesto odpočtu bodov zakázal klubu registráciu hráčov na dve prestupové obdobia, pričom tento zákaz je tiež podmienečný počas rovnakého obdobia.

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FC Chelsea už skôr uzavrel dohodu o sankciách s Premier League aj Európskou futbalovou úniou (UEFA) v súvislosti s touto záležitosťou. Pokuta 10 miliónov libier uložená regulačnou komisiou nebola predmetom odvolania a celá suma bude investovaná do amatérskeho futbalu.

FA zároveň pokračuje vo vyšetrovaní prípadného individuálneho porušenia pravidiel vyplývajúceho z tejto kauzy. FC Chelsea vo svojom vyjadrení uviedol, že víta "konečné rozhodnutie" v tejto záležitosti.

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"V roku 2022 klub samostatne nahlásil potenciálne historické porušenia pravidiel všetkým príslušným regulátorom. Po tomto oznámení klub otvorene a transparentne spolupracoval so všetkými regulátormi a dobrovoľne a proaktívne poskytol tisíce dokumentov,“ informovali predstavitelia londýnskej organizácie.

Klub dodal, že ukončenie procesu FA znamená uzavretie všetkých regulačných konaní proti klubu.


Zdroj: SITA.sk - Mastná pokuta pre FC Chelsea. Za čo zaplatia Londýnčania? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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