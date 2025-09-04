|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2025
Fafokan vyvoláva podozrenia, Nadácia Zastavme korupciu sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR aj Takáča
Nadácia Zastavme korupciu sa obracia na Generálnu prokuratúru SR, ako aj na ministra pôdohospodárstva
Zdieľať
4.9.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu sa obracia na Generálnu prokuratúru SR, ako aj na ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) pre zistenia o podvodoch pri dotácii pre luxusný komplex Fafokan pri obci Sebechleby. Ako mimovládka informovala, polícia už v roku 2021 začala prípad vyšetrovať a zistila, že firma predkladala úradom falošné dokumenty.
Napriek tomu Fafokan doteraz štátnu dotáciu, ktorú obdržal, nevrátil. Postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry by v tomto prípade mal podľa nadácie preveriť minister Takáč a kroky polície aj stavebného úradu zase prokuratúra.
Podľa nadácie polícia už štyri roky preveruje falšovanie dokumentov pri projekte Fafokan, ktorý je podľa nich prepojený s osobou z prostredia bödörovcov. Fafokan pritom podľa mimovládky doložil PPA aj stavebnému úradu nájomnú zmluvu podpísanú človekom, ktorý neexistuje. Druhý súhlas k užívaniu pozemkov od pozemkového fondu je podľa Zastavme korupciu zase falošný.
V tomto prípade tak podľa mimovládky môže ísť nielen o nezákonné konanie, ale aj o dôvod na odobratie poskytnutej agrodotácie. Tú Fafokan získal od PPA vo výške 1,3 milióna eur, vyčerpal z nej takmer pol milióna.
„Polícia už pred rokmi o falošných dokumentoch informovala priamo zástupcu štátnej pôdohospodárskej agentúry. Napriek tomu si agentúra do dnešného dňa nielenže nevypýtala späť vyplatenú dotáciu, ale ešte tento rok v lete zopakovala, že kontrola projektu skončila OK. Chceme preveriť, či agentúra postupuje zákonne. Preto sa obraciame s výzvou priamo na ministra pôdohospodárstva,” uviedol expolicajt a právnik Ľubomír Daňko.
Prípad pôvodne vyšetrovala bývalá Národná kriminálna agentúra, ktorá koncom roka 2022 obvinila štyroch ľudí pre možné zneužitie eurofondov. Po výmene vlády a vlaňajšom zrušení NAKA sa však spis presunul na krajskú políciu. Odvtedy sa podľa mimovládky obvinenie zúžilo len na jednu osobu a vyšetrovanie viditeľnejšie nenapreduje.
Generálna prokuratúra by preto podľa nadácie mala preveriť priebeh vyšetrovania, a tiež skontrolovať, či stavebný úrad nepostupoval nezákonne, keď nielenže falošné dokumenty prehliadol, ale bol voči Fafokanu „nadpriemerne ústretový“.
Fafokan bolo jedným z ubytovacích zariadení, na ktoré poukázali novinári v rámci kauzy falošných penziónov. Investigatívnych novinárov tam ubytovali až po medializácii kauzy. Komplex leží neďaleko obce Sebechleby v okrese Krupina.
Zdroj: SITA.sk - Fafokan vyvoláva podozrenia, Nadácia Zastavme korupciu sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR aj Takáča © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek tomu Fafokan doteraz štátnu dotáciu, ktorú obdržal, nevrátil. Postup Pôdohospodárskej platobnej agentúry by v tomto prípade mal podľa nadácie preveriť minister Takáč a kroky polície aj stavebného úradu zase prokuratúra.
Odobratie poskytnutej agrodotácie
Podľa nadácie polícia už štyri roky preveruje falšovanie dokumentov pri projekte Fafokan, ktorý je podľa nich prepojený s osobou z prostredia bödörovcov. Fafokan pritom podľa mimovládky doložil PPA aj stavebnému úradu nájomnú zmluvu podpísanú človekom, ktorý neexistuje. Druhý súhlas k užívaniu pozemkov od pozemkového fondu je podľa Zastavme korupciu zase falošný.
V tomto prípade tak podľa mimovládky môže ísť nielen o nezákonné konanie, ale aj o dôvod na odobratie poskytnutej agrodotácie. Tú Fafokan získal od PPA vo výške 1,3 milióna eur, vyčerpal z nej takmer pol milióna.
„Polícia už pred rokmi o falošných dokumentoch informovala priamo zástupcu štátnej pôdohospodárskej agentúry. Napriek tomu si agentúra do dnešného dňa nielenže nevypýtala späť vyplatenú dotáciu, ale ešte tento rok v lete zopakovala, že kontrola projektu skončila OK. Chceme preveriť, či agentúra postupuje zákonne. Preto sa obraciame s výzvou priamo na ministra pôdohospodárstva,” uviedol expolicajt a právnik Ľubomír Daňko.
Vyšetrovanie nenapreduje
Prípad pôvodne vyšetrovala bývalá Národná kriminálna agentúra, ktorá koncom roka 2022 obvinila štyroch ľudí pre možné zneužitie eurofondov. Po výmene vlády a vlaňajšom zrušení NAKA sa však spis presunul na krajskú políciu. Odvtedy sa podľa mimovládky obvinenie zúžilo len na jednu osobu a vyšetrovanie viditeľnejšie nenapreduje.
Generálna prokuratúra by preto podľa nadácie mala preveriť priebeh vyšetrovania, a tiež skontrolovať, či stavebný úrad nepostupoval nezákonne, keď nielenže falošné dokumenty prehliadol, ale bol voči Fafokanu „nadpriemerne ústretový“.
Fafokan bolo jedným z ubytovacích zariadení, na ktoré poukázali novinári v rámci kauzy falošných penziónov. Investigatívnych novinárov tam ubytovali až po medializácii kauzy. Komplex leží neďaleko obce Sebechleby v okrese Krupina.
Zdroj: SITA.sk - Fafokan vyvoláva podozrenia, Nadácia Zastavme korupciu sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR aj Takáča © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová
Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová
<< predchádzajúci článok
Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO
Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO