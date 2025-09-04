|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
Denník - Správy
04. septembra 2025
Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO
Počet obetí havárie lanovky v hlavnom meste Portugalska Lisabone stúpol na 17. "Zatiaľ nemáme informácie, že by medzi obeťami, respektíve zranenými, boli ...
4.9.2025 (SITA.sk) - Počet obetí havárie lanovky v hlavnom meste Portugalska Lisabone stúpol na 17. "Zatiaľ nemáme informácie, že by medzi obeťami, respektíve zranenými, boli slovenskí občania," uviedol pre agentúru SITA veľvyslanec SR v Portugalsku Tibor Králik.
Ako spresnil, na základe informácií Úradu civilnej ochrany Portugalska sú medzi zranenými a prevezenými do nemocnice štyria občania Portugalska, dvaja občania Nemecka, dvaja občania Španielska a po jednom pochádzajú z Kórey, Kapverd, Kanady, Talianska, Francúzska, Švajčiarska a Maroka. Maročan medzičasom zomrel v nemocnici. "Štátne príslušnosti štyroch osôb nie sú zatiaľ určené," podotkol veľvyslanec.
V stredu podvečer v Lisabone sa vykoľajila pozemná lanovka. Žltá lanovka Glória, ktorá je jedným z najznámejších symbolov portugalského hlavného mesta, havarovala zhruba 15 minút po osemnástej. "Tragédia, akú naše mesto ešte nezažilo," povedal starosta Lisabonu Carlos Moedas.
Portugalské úrady vyhlásili na štvrtok deň národného smútku. Všetky obete boli vytiahnuté z trosiek, uviedol predstaviteľ záchranárov Tiago Augusto a dodal, že medzi obeťami sú aj cudzinci. Tri lisabonské pozemné lanovky sú obľúbené u turistov aj miestnych obyvateľov. Pozemná lanovka Glória je najznámejšou v meste. Do prevádzky ju uviedli v roku 1885.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí havárie lanovky v Lisabone stúpol. Sú medzi nimi aj Slováci? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
