Štvrtok 4.9.2025
04. septembra 2025
Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová
Opozičné Progresívne Slovensko podalo podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť ...
4.9.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko podalo podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby preskúmal prípadné porušenie povinností v súvislosti so športovým autom riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Ako ďalej progresívci zdôraznili, v krátkom čase podniknú ďalšie kroky.
"Toto totiž nie je nejaká bondovka. Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a profesionality. Nemá sa prezentovať športovými autami, mafiánskymi tetovaniami alebo arogantným správaním. Najviac zo všetkého však má rešpektovať ducha zákona," zdôraznila poslankyňa Zuzana Števulová.
Pavol Gašpar cez víkend havaroval na aute Dodge Challenger. V majetkových priznaniach za roky 2022 a 2023 ho pritom neuviedol, pričom tvrdí, že vozidlo patrí firme, v ktorej má podiely. Podľa právnika Nadácie Zastavme korupciu Ľubomíra Daňka to nie je v súlade so zákonom.
"Verejný činiteľ musí uviesť osobitne majetkové podiely a zvlášť užívanie majetku, ktorý patrí právnickej osobe a prekračuje zákonný limit – 35-násobok minimálnej mzdy," uviedol Daňko.
Nadácia v tejto súvislosti zistila, že auto bol v roku 2017 ponúkané v USA v štáte Georgia za viac ako 73-tisíc dolárov. Na Slovensko bolo dovezené v tom istom roku, registrované bolo najskôr v Piešťanoch a od novembra 2019 bolo evidované v Nitre na spoločnosť WWA, s.r.o., ktorého jediným spoločníkom a konateľom bol Pavol Gašpar. V súčasnosti sa podobné vozidlo podľa údajov z autobazáru predáva najmenej za 30-tisíc eur. Limit, od ktorého mal Gašpar auto osobitne uvádzať, bola podľa mimovládky za rok 2022 suma 22 610 eur, v tomto roku to je o necelých 2 000 eur viac.
Zdroj: SITA.sk - Gašpara má pre športové auto riešiť parlamentný výbor. Toto nie je nejaká bondovka, zdôraznila Števulová © SITA Všetky práva vyhradené.
