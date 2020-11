Ako by mohli fungovať lyžiarske strediská či hotely. Navrhli semafor

Ministerstvo dopravy, pod ktoré spadá aj cestovný ruch pripravilo návrh semaforu, na základe ktorého budú jasne stanovené protiepidemické opatrenia v rezortoch či wellness centrách. Opatrenia budú rozdelené podľa farieb, teda podľa závažnosti epidemickej situácie na Slovensku.

Najmenej riziková situácia bude vyznačená zelenou farbou, stredne vážna situácia žltou a vysoké riziko nákazy je znázornené oranžovou. Jednotlivé stupne na semafore by sa mali zhodovať s tými, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva a ukazovateľom bude aj denný prírastok infikovaných koronavírusom.

Zelená

Návštevníci lyžiarskych stredísk budú pri nízkom riziku nákazy mať povinnosť mať rúška v uzavretých lanovkách. V otvorených lanovkách budú rúška len odporúčané. Budú musieť dodržiavať štandardné odstupy od cudzích ľudí a tiež si budú musieť vydenzifikovať ruky pri vstupe do interiéru. Registrácia návštevníkov nebude potrebná.

Žltá

V žltej fáze budú rovnako povinné rúška v uzavratých lanovkách a v otvorených sú len odporúčané. Čakanie pred vstupom alebo na lanovku bude povinné v dvojmetrových vzdialenostiach a ľudia budú musieť dodržiavať vyznačené koridory. Ani v tejto fáze nie je potrebná registrácia návštevníkov, no ministerstvo odporúča bezhotovostné platby, aby tak ľahšie identifikovali návštevníkov, ak sa preukáže pozitivita u niektorého z nich. Rovnako ostáva povinné použiť dezinfekciu na ruky pri vstupe do interiéru.

Oranžová

V oranžovej najrizikovejšej fáze bude povinné mať prekrytý nos a ústa v celom rezorte, teda aj v uzavretých a otvorených lanovkách a čakaní v rade. Rovnako bude povinné udržiavať dvojmetrové rozostupy pred lanovkami či pokladňami. Povinná bude aj registrácia návštevníkov. Ministerstvo dopravy prevádzkovateľom navrhuje použiť aplikáciu, do ktorej by sa všetci návštevníci prihlásili a rezort by tak mal zoznam všetkých ľudí, ktorí v daný deň prišli na lyžovačku.

Wellness, masáže

Zelená

Do tejto kategórie spadajú sauny, vírivky, kúpele či zábaly. Pri zelenej farbe na semafore je povinné nosiť rúško v interiéri, kde hrozí vyššie riziko nákazy. Odporúčané je dodržiavať vzdialenosti od cudzích osôb v celom interiéri zariadenia. Meranie teploty nebude potrebné, no obmedzí sa počet návštevníkov. Zároveň musí byť prevádzkovateľ v každej chvíli schopný preukázať presný počet návštevníkov v zariadení.

Žltá

V žltej fáze sú opatrenia rovnaké, ale zariadeniam odporúča ministerstvo dopravy merať telesnú teplotu návštevníkom pred vstupom do areálu. Taktiež majú zabezpečiť predaj rúšok.

Oranžová

V najrizikovejšej fáze dôjde k zníženiu celkovej kapacity na 70 percent. Meranie teploty bude povinné, zníži sa kapacita sáun o 30 percent, vzdialenosť medzi lehátkami v interiéri aj exteriéri bude dvojmetrová, no nebude sa vzťahovať na osoby z jednej domácnosti. Rovnako ostáva povinnosť nosiť rúška v celom interiéri.

Reštaurácie, kaviarne, fast foody, bufety

Zelená

V zelenej fáze nie je počet zákazníkov v reštauráciách obmedzený, no rozostupy medzi stolmi by mali byť dvojmetrové. Vstup do prevádzky vrátane vonkajších priestorov je povolený len v rúšku. Povinnosť nosiť rúško sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu. Meranie teploty nie je povinné. Prevádzky by mali na viditeľné miesto zverejniť oznam, že je zakázaný vstup osobám s klinickými príznakmi respiračného ochorenia, teda s kašeľom, nádchou, sťaženým dýchaním alebo teplotou. Povinnosťou ostáva dezinfekcia rúk a ministerstvo odporúča bezhotovostné platby.

Žltá

V žltej fáze môže dôjsť k obmedzeniu kapacity zariadenia a to len na konzumáciu v exteriéri. Povolené je tiež baliť jedlo pre odber so sebou. Konzumácia nápojov a jedál je povolená výlučne v sede a to s rozostupmi medzi stolmi aspoň dva metre. Rúška sú povinné počas celej návštevy prevádzky, okrem konzumácie jedál a nápojov a povinnou ostáva aj dezinfekcia rúk. Odporúčané je aj meranie teploty a bezhotovostné platby. Tak isto musia prevádzky vyvesiť oznam o zákaze vstupu s príznakmi ochorenia.

Oranžová

V oranžovej fáze majú prevádzky zakázané usporadúvať diskotéky, tanečné zábavy, stužkové plesy a pokry a nápoje sa môžu podávať len v exteriéri, prípadne vydávať na odber so sebou. Ministerstvo odporúča dvojmetrové odstupy medzi stolmi, alebo obmedziť kapacitu na jedného zákazníka na 10 metrov štvorcových v interiéri. Konzumácia môže byť len v sede. Tak isto sú povinné rúška okrem času konzumácie a dezinfekcia rúk. Odporúča sa aj merať teplotu návštevníkom. Povinný ostáva oznam o zákaze vstupu s príznakmi a preferovaný spôsob platby je bezhotovostný.

Ubytovacie zariadenia (hotely, penzióny, turistické ubytovne, chaty, chatové osady)

Zelená

V zelenej fáze ostávajú prevádzky bez obmedzenia ubytovacej kapacity. Zariadenie však musí vyčleniť aspoň jednu izbu na izoláciu osôb, ktorým sa počas ubytovania prejavia príznaky a nemajú zabezpečený bezpečný odchod do domácej karantény. Odporúčané je dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi, ktorí nežijú v jednej domácnosti. Povinné je nosiť rúška vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky.

Žltá

Ani v žltej fáze nie je obmedzený počet návštevníkov, no doplnkové služby ako wellness, sauna, bazén či fitness môžu využívať len ubytovaní hostia. Meranie teploty pri vstupe do prevádzky je povinné. Ostatné opatrenia zo zelenej fázy platia aj v žltej.

Oranžová

V oranžovej fáze je povolené ubytovávať ľudí len do tých izieb, ktoré majú samostatnú kúpeľňu a WC. Je tak isto potrebné zachovať aspoň 24-hodinový časový odstup od ubytovania návštevníkov do tej istej izby. Ostatné opatrenia zo žltej fázy sa vzťahujú aj na oranžovú.