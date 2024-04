Falošná webstránka aj volebné noviny. Odborníci na komunikáciu upozorňujú na nárast využívania neetických praktík v kampani

Falošný web

Zavádzajúca je aj podpora niektorých strán

Bojujte, vládnite, ale férovo

2.4.2024 (SITA.sk) - Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR), zastupujúca odborníkov na komunikáciu a PR momentálne pozoruje významný nárast využívania neetických praktík v aktuálnej volebnej kampani prezidentských volieb , a to zvlášť pred aktuálnym druhým kolom.Ako ďalej asociácia uvádza v tlačovej správe, vyzýva preto kandidátov a ich volebné tímy, aby v posledných dňoch kampane boli vzorom pre ľudí, bojovali férovo, upustili od neetických komunikačných praktík, verejne sa od nich dištancovali, nesúhlasili s nimi a vyzvali k tomu aj svojich politických podporovateľov.Odborníci na komunikáciu z APRSR sa podľa stanoviska zhodujú, že volebné kampane sprevádzajú časté etické porušenia ako je napríklad netransparentné financovanie, skryté mnohokrát za sumou pre jednu reklamnú agentúru, zneužívanie nekalých praktík, ako sú trollovia a falošné profily na sociálnych sieťach, účelové prieskumy verenej mienky v prospech jedného kandidáta, znehodnocovanie kampaňových vizuálov iných kandidátov, ale aj zavádzajúce a klamlivé tlačoviny.Zároveň APRSR apeluje na profesionálne komunikačné tímy oboch kandidátov, aby upustili od šírenia nepreverených a zavádzajúcich informácií, od prekrúcania faktov, zastrašovania, vyvolávania strachu, obáv z vojny a od polarizácie spoločnosti.Nekalou kampaňovou praktikou je podľa odborníkov napríklad vytvorenie falošnej webstránky protikandidáta s tvrdeniami, ktoré nepovedal, či online a print volebné noviny distribuované do domácností, so zavádzajúcim naratívom o protikandidátovi.„Zavádzajúce a nekalým bojom o voliča sú aj informácie o podpore kandidátmi z prvej vlny alebo iných politických strán, pričom niektoré strany to popreli," zdôrazňuje asociácia.Vo voľbách prezidenta podľa asociácie absentuje tolerancia a rešpekt voči protikandidátom. Zároveň prizvukuje, že za neetické považuje asociácia diskrimináciu, hanenie, či zosmiešňovanie kandidátov, ktoré sa deje najmä v online svete, a to primárne podporovateľmi kandidátov.„Takou je napríklad komunikácia postavená na sexuálnej orientácii kandidáta, ktorá silnie v týchto dňoch alebo deepfake videá zosmiešňujúce protikandidáta," skonštatovali odborníci.APRSR pripomína, že pred parlamentnými voľbami v minulom roku pripravila Etický kódex volebných kampaní, ktorý vytvára etické mantinely pre volebné kampane.Tie vychádzajú zo zaužívaných etických štandardov v spoločnosti, v náboženstve, ale tiež z etických kódexov kampaní a komunikácie bežných v komerčnej sfére.„Práve u volených kandidátov a pri politických stranách, ktoré vládnu v krajine, riadia štát, vytvárajú legislatívu a nakladajú s financiami občanov očakávame, že budú vzorom a etickou autoritou. Nemali by sme v žiadnom prípade akceptovať, že vo volebných kampaniach a politickej komunikácii účel svätí prostriedky a klamstvo, nekalé praktiky, vyvolávanie strachu, negatívnych emócií a polarizácia spoločnosti je u politikov bežná prax a legitímnym nástrojom boja o moc a vládnutia. Bojujte, vládnite, ale férovo, tak, ako to chcete od občanov a firiem," dodala asociácia.