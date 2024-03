Slovenskí futbalisti uhrali v príprave pred ME vo futbale 2024 remízu v Nórsku, Rodák chytil Haalandovi penaltu

Domáci boli aktívnejší

Nóri zdolali Slovákov trikrát



Príprava pred ME vo futbale 2024



Oslo (Nór.)



Nórsko - Slovensko 1:1 (1:0)

Góly: 18. Sörloth - 87. Duda, ŽK: 87. Östigärd - 65. Gyömbér, rozhodoval: Kruašvili (Gruz.), 9099 divákov



Zostavy:

Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigärd, Björkan (62. Wolfe) - Bobb (62. Nusa), Ödegaard (78. Berg), Berge, Elyounoussi (62. Thorstvedt) - Haaland (62. Larsen), Sörloth

Slovensko: Rodák - Tomič, Gyömbér, Obert, De Marco (46. Hancko) - Kucka, Hrošovský (56. Lobotka), Bénes (46. Duda) - Ďuriš, Boženík (83. L. Sauer), Haraslín (56. Tupta)



: 18. Sörloth - 87. Duda,: 87. Östigärd - 65. Gyömbér,: Kruašvili (Gruz.), 9099 divákovZostavy:: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigärd, Björkan (62. Wolfe) - Bobb (62. Nusa), Ödegaard (78. Berg), Berge, Elyounoussi (62. Thorstvedt) - Haaland (62. Larsen), Sörloth: Rodák - Tomič, Gyömbér, Obert, De Marco (46. Hancko) - Kucka, Hrošovský (56. Lobotka), Bénes (46. Duda) - Ďuriš, Boženík (83. L. Sauer), Haraslín (56. Tupta)

I. polčas

II. polčas

26.3.2024 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v utorkovom prípravnom medzištátnom stretnutí v Osle s domácim výberom 1:1.Zverenci trénera Francesca Calzonu v náročných podmienkach na severe Európy síce prehrávali, no vyrovnanie zariadil striedajúci Ondrej Duda Domáci Nóri mali počas celého duelu viac z hry a strelecky boli omnoho aktívnejší, ale v 52. minúte hviezdny útočník Erling Haaland nepremenil pokutový kop."V prvom polčase nás súper dosť tlačil a mal šance. Prežili sme ho a môžeme byť radi, že sme prehrávali len o gól. Druhý polčas sme mali podľa môjho názoru navrch. Keď takému hráčovi človek chytí penaltu a za takého stavu, som za to rád," povedal brankár Marek Rodák v prenose televízie Sport 1.V piatom vzájomnom súboji sa premiérovo zrodil nerozhodný výsledok, v minulosti slovenskí futbalisti triumfovali raz a Nóri trikrát.Utorkový zápas proti Nórom bol pre tím SR súčasťou prípravy na ME rovnako ako sobotňajšia domáca prehra s Rakúšanmi 0:2.V úvode júna tesne pred štartom kontinentálneho šampionátu slovenský výber absolvuje súboje proti San Marína a Walesu.V prvom polčase boli lepší Nóri, ktorí sa v 18. minúte ujali vedenia zásluhou Alexandra Sörlotha, ktorý využil zmätok pred slovenskou bránkou po rohovom kope.Šancu na druhý presný zásah domácich mal kapitán Martin Ödegaard, ale po polhodine hry mieril do brvna. V úvodnej štryridsaťpäťminútovke nemali slovenskí futbalisti ani jednu strelu na bránku.Na začiatku druhej časti spôsobil obranca Norbert Gyömbér pokutový kop, no hviezdny Halland poslal loptu po ľavej ruke bránky Mareka Rodáka a slovenský gólman ju vytesnil na roh.Tento okamih v kombinácii so sériou striedaní akoby nakopli výber SR. Slováci dokázali dlhšie podržať loptu a častejšie sa dostávali k bránke súpera.Prvá strela medzi hostí tri žrde znamenala gól, postarala sa oň Ondrej Duda. V nadstavenom čase ešte mal veľkú šancu obranca Adam Obert , ale jeho pokus zneškodnil domáci gólman Orjan Nyland.