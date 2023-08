Ondrej Duda strelil premiérový gól v drese Hellasu Verona, v zápase sa však podieľal aj na hrozivom momente

Výborný výkon

27.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa v sobotňajšom zápase 2. kola nového ročníka talianskejpremiérovým gólom v drese Hellasu Verona podieľal na triumfe tohto mužstva nad slávnym AS Rím 2:1. Dvadsaťosemročný rodák zo Sniny už v 4. minúte stretnutia zblízka „doťukol“ do bránky strelu vyrazenú portugalským brankárom hostí Ruiom Patríciom.„Konečne prišiel gól... V minulej sezóne som odohral pekný počet zápasov, ale nepodarilo sa mi to. Skórovať v zápase takéhoto kalibru bolo skvelé, bol som v správnom čase na správnom mieste,“ povedal podľa klubového webu Duda, ktorý nastúpil na 18. zápas vo farbách Hellasu.Tím z Verony podal v stretnutí proti Rimanom vedeným Portugalčanom Josém Mourinhom výborný výkon. Už do prestávky viedol 2:0 a hoci po zmene strán raz inkasoval, víťazstvo už nepustil z rúk.„Proti ťažkému súperovi sme získali tri body. Dôležité bolo ukázať charakter a vôľu. Všetci dnes tvrdo pracovali, to bol základ nášho víťazstva,“ poznamenal Duda.Verona v uplynulom ročníku do poslednej chvíle bojovala o záchranu v najvyššej talianskej súťaže. V tomto ročníku však v oboch dueloch zabodovala naplno. V úvodnom kole mužstvo zo severu Talianska triumfovalo na trávniku Empoli (1:0).„Musíme pokračovať v tvrdej práci. Teraz budeme mať krátky týždeň, keďže už v piatok nastúpime v Sassuole. Bolo by pekné zabodovať tam a ísť v pokoji do reprezentačnej prestávky, ale liga sa ešte len začala... Musíme zostať sústredení a dobre pracovať,“ skonštatoval Duda, ktorý pred príchodom do Verony pôsobil v nemeckom tíme FC Kolín nad Rýnom Okrem premiérového presného zásahu Ondreja Dudu v drese talianskeho klubu Hellas Verona priniesol sobotňajší duel medzi týmto mužstvom a AS Rím hrozivý moment, na ktorom mal podiel aj spomenutý slovenský reprezentant. Ako uvádza web sport.pl, krátko po prestávke sa Duda v súboji zrazil s Nicolom Zalewským a poľský legionár ako omráčený spadol na trávnik.Zalewski potreboval okamžitú pomoc lekárov. „Zdalo sa, že jeho spoluhráči mu vyťahujú jazyk,“ poznamenal komentátor stretnutia Tomasz Zieliński z Eleven Sports.Po niekoľkých minútach sa však Zalewski našťastie postavil a sám odišiel z ihriska. Namiesto neho vybehol na trávnik Holanďan Rick Karsdorp.Portál LaRoma24.it informoval, že Zalewski dostal tvrdý zásah do hrudnej kosti a hlavy, zatiaľ čo Sky Sport Italia tvrdí, že 21-ročný mladík podstúpi testy na posúdenie jeho zdravotného stavu. V najbližšom zápase AS Rím proti AC Miláno pravdepodobne Zalewski nenastúpi, ale mal by byť v poriadku na septembrový zraz poľskej reprezentácie.AS Rím nezažíva vydarený začiatok sezóny 2023/2024. Mužstvo pod vedením Portugalčana Josého Mourinha v doterajších dvoch ligových dueloch ešte nezvíťazilo. Najprv doma remizovalo so SalernitanouA (2:2) a potom prehralo vo Verone (1:2).