Fantázia! V poslednom bežeckom úseku nedala Paulína Fialková šancu Hane Öbergovej a zaslúžene je patrí druhé miesto!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková sa premiérovo v tejto sezóne postavila v pretekoch Svetového pohára na stupne víťazov. V stíhacích pretekoch na 10 km v Ruhpoldingu skončila na druhom mieste. S dvoma streleckými chybami stratila na víťaznú Nórku Tiril Eckhoffovú 46,3 sekundy, tretia skončila Švédka Hanna Öbergová (+55,1).



P. Fialková bola v tejto zime najlepšie zatiaľ štvrtá v šprinte v Hochfilzene, kde si pripísala aj piate miesto v stíhačke. Tentoraz sa v stíhacích pretekoch držala od začiatku v popredí a po streľbe 1+0+0+1 si pripísala do hodnotenia seriálu 54 bodov. Bolo to pre ňu celkovo siedme pódiové umiestnenie v kariére a vyrovnanie svojho najlepšieho výsledku. Na druhom mieste skončila predtým v SP trikrát, na víťazstvo stále čaká.



V hustom snežení vybehla P. Fialková na trať z piateho miesta po šprinte, o 51 sekúnd za líderkou seriálu Eckhoffovou. Na prvej streleckej položke v ľahu urobila jednu chybu, ale udržala sa na piatej priečke, na Eckhoffovú už strácala viac ako minútu a na pódium pol minúty. Po ďalšej bezchybnej ležke už Fialkovej patrila druhá priečka so stratou 55 sekúnd na Eckhoffovú a ďalší okruh bežala po boku Öbergovej a Talianky Dorothy Wiererovej.



Na prvej stojke Eckhoffová urobila svoju prvú chybu a "čisté" Fialková s Öbergovou sa k nej priblížili na rozdiel 34 sekúnd. Wiererová nechala stáť dva terče a vypadla z boja o pódium, na štvrté miesto sa posunula Nórka Marte Olsbuová Röiselandová. Eckhoffová potvrdila svoje prvenstvo čistou a rýchlou streľbou na poslednej položke. Fialková i Öbergová urobili po jednej chybe a v závere bojovali o druhú priečku. Slovenka súperku na poslednom okruhu bežecky zdolala a tešila sa z druhej priečky.



Druhá zo sestier Fialkových Ivona štartovala ako 44. v poradí, po nevydarenej streľbe so siedmimi chybami (2+2+2+1) skončila na 54. mieste so stratou 5:05,7 min.