MS v hokeji 2021: Slovensko porazilo aj Veľkú Britániu, ale Konrád zápas nedochytal

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v Rige. V nedeľu zdolali Veľkú Britániu tesne 2:1 a v A-skupine im patrí s plným počtom 6 bodov priebežné druhé miesto o skóre za vedúcimi Rusmi.



Zverenci Craiga Ramsayho v stretnutí dominovali, súpera jasne prestrieľali, ale z obrovského množstva šancí využili iba dve. V 25. sekunde otvoril skóre Marek Hrivík a po súperovom vyrovnaní skóroval v 25. minúte Róbert Lantoši, čo sa ukázal byť napokon víťazný gól. Duel nedochytal pre zranenie Branislav Konrád, ktorého po prvej tretine nahradil v bránke Július Hudáček.



Slováci odohrajú tretí súboj na šampionáte už v pondelok, keď o 15.15 SELČ nastúpia proti lídrovi skupiny Rusku. Briti sa po dni voľna predstavia v utorok v rovnakom čase proti Dánom.

Vylúčenia:

20:00 K. Pospíšil – 2 min. (hrubosť)

20:00 B. Connoly – 2 min. (hrubosť)

27:44 P. Cehlárik – 2min. (nedovolené bránenie)

50:29 D. Phillips – 2 min. (podrazenie)

strely na bránu: 13:43, vylúčenia: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: M. Fraňo (ČR), O. Gouin (Kan.) – N. Constantineau (Fra.), B. Oliver (USA)

Zostavy:

Veľká Británia: Bowns – Richardson, Tetlow, D. Phillips, O’Connor, Ehrhardt, Clements, Swindlehurst – Hammond, Dowd, Lake – Perlini, Kirk, Connolly – Lachowicz, Duggan, Betteridge – Davies, Myers, Ferrara – J. Phillips

Slovensko: Konrád (21. Hudáček) – Gernát, Rosandić, Nemec, Ďaloga, Jánošík, Grman, Kňažko, Gachulinec – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Skalický, Krištof, Pospíšil – Miloš Roman, Studenič, Faško-Rudáš – Sukeľ, Liška, Slafkovský

Slováci mali výborný vstup do zápasu a už v 25. sekunde sa ujali vedenia po svojej prvej strele do priestoru bránky. Lantoši obral o puk Lakea, prihral Hrivíkovi a ten zakončil presne k pravej žŕdke - 0:1. Vzápätí predviedol dravý individuálny prienik Liška, brankár Bowns si tentoraz postrážil priestor pri bližšej žŕdke. Slováci mali herne navrch, pri niektorých prechodoch do útoku však strácali puky v strednom pásme a Briti vedeli z rýchlych protiútokov pohroziť. V 5. minúte musel vytasiť Konrád betón po tom, ako Clements nebezpečne zakombinoval s Perlinim. V slovenskom tíme bol pri chuti najmä prvý útok. V 10. min Lantoši efektnou zadovkou našiel pred bránkou opäť voľného Hrivíka, v poslednej chvíli vychýlila smer jeho strely hokejka Richardsona. Dobré striedania predvádzala aj tretia formácia, Studenič spomedzi kruhov zrazenou strelou preveril Bownsa, následne mal druhý gól na hokejke po rýchlom výpade Lantoši, no po Hrivíkovej prihrávke tesne minul.



Do druhej tretiny už v slovenskej bránke nenastúpil pre zranenie Konrád, ktorého vystriedal Hudáček. Ramsayho tím pokračoval v zahadzovaní šancí, Cehlárikovu prihrávku sa nepodarilo zužitkovať Gernátovi, a to sa vypomstilo. V 23. min Briti vyrovnali, keď po strele Perliniho dorazil puk do siete nepokrytý Kirk. Odpoveď slovenského tímu trvala necelé tri minúty. Po vyhratom osobnom súboji Cehlárika sa vrútil do útočného pásma Lantoši, otvárali sa mu možnosti na prihrávky, no zobral to na seba a trafil presne do ľavého horného rohu - 1:2. Outsider však naďalej hrýzol a Hudáček musel byť v pozore pri šanci Daviesa a potom aj pri zakončení Myersa pri prvej súperovej presilovke. Po jej uplynutí zavelila do útoku opäť prvá slovenská formácia, tutovky mali Cehlárik a Hrivík, ktorý iba o milimetre minul bránku. Vzápätí Nemec z dorážky trafil len bočnú sieť. Bowns podržal svoj tím aj pri obrovských príležitostiach Sukeľa a Slafkovského, vo festivale zahodených šancí pokračovali Hrivík a Skalický, ktorí iba nechápavo krútili hlavami, čo dokázali spáliť.



V tretej časti pokračovali Slováci v aktivite, Briti sa ju snažili brzdiť kúskovaním hry, využívajúc každú možnosť na hrozenie z brejkov. V 44. min preukázal svoju rýchlosť Studenič, Bowns však bol v strehu a skóre sa nezmenilo ani po strele Pospíšila z otočky. Briti si dávali pozor, aby hrali čisto, až v 50. min sa Slováci dočkali prvej presilovky. Mali puk na hokejkách, vytvorili si tlak, no nevyužili ju a tak bol duel otvorený až do konca. Súper cítil šancu na nečakaný výsledok, na nervy zahral Slovákom Dowd, sám pred Hudáčkom však nespracoval puk korčuľou. Hráči v bielych dresoch tak tŕpli až do konca. Briti v závere odvolali brankára a skúsili to v šestici, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.