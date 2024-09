Slovan Bratislava sa na súboj Ligy majstrov v Glasgowe naladil ligovým triumfom v Dunajskej Strede

Rozhod pokutový kop

Asistent kouča je s výsledkom spokojný





Slovan Bratislava má na čele tabuľky náskok jedného bodu pred Žilinou, ktorá zdolala Skalicu 3:2. Tretia Dunajská Streda zaostáva za "šošonmi" o priepastných sedem bodov. V sobotu tiež Banská Bystrica podľahla Komárnu 2:3 a Michalovce remizovali s Trenčínom 1:1. Siedme kolo uzavrú v nedeľu stretnutia Košice - Trnava a Ružomberok - Podbrezová.





15.9.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa z potupnej domácej prehry v úvode septembra so Žilinčanmi 0:5 "oklepal" v súboji 7. kola I. ligy, v ktorom triumfoval na pôde Dunajskej Stredy 2:1 a udržal sa na čele hodnotenia. "Belasí" bez hlavného trénera Vladimíra Weissa na lavičke síce prehrávali od 48. minúty vlastným gólom Gurama Kašiu, tri body mu však zariadil Tigran Barseghjan Ten najprv v 56. minúte vyrovnal na 1:1 a tesne pred koncom riadneho hracieho času z pokutového kopu rozhodol. Domáci Dunajskostredčania mali idáelnu príležitosť vyrovnať v úplnom závere nadstavenia, ale Matej Trusa kopol penaltu vysoko nad."Pred zápasom sme hovorili, že sú to také stretnutia, v ktorých rozhodujú detaily. To sa potvrdilo. Som hrdý na hráčov, išli na maximum do poslednej minúty. Rozhodli detaily. Nezostáva nám nič iné, ako pracovať ďalej. Verím, že sa prejaví tvrdá práca. Výsledok nie je dobrý, ale musíme sa pozerať dopredu na ďalší zápas," uviedol po súboji domáci kouč Xisco Muňoz , cituje ho oficiálny web súťaže. Jeho zverenci sú po sobote stále na 3. mieste tabuľky, o túto pozíciu však môžu prísť.Spokojnosť s výsledkom, pochopiteľne, panovala na strane hostí. Tí už v stredu vstúpia do ligovej časti Ligy majstrov duelom na pôde škótskeho Celticu Glasgow "Z našej strany to bol po celý zápas solídny výkon. Kontrolovali sme hru a zameriavali sa na to, aby sme nepustili DAC k lopte. Dobre sme strážili strednú zónu. Sme radi za víťazstvo. Potešil hlavne druhý polčas. Síce sme po štandardnej situácií dostali gól, ale potom prišla dobrá reakcia od hráčov, preto ich musím pochváliť. Sme radi za tri body, tu sa ťažko bude vyhrávať. Zápasy medzi oboma mužstvami sú vždy náročné. Boli sme o gól lepší a šťastnejší," uviedol Boris Kitka ako asistent kouča Weissa.