Serie A sa zrejme dohrá, začiatkom mája by mohli testovať hráčov na koronavírus

14.4.2020 - Hoci Taliansko patrí medzi najpostihnutejšie krajiny sveta na ochorenie Covid-19, tamojšia futbalová federácia (FIGC) verí, že sezóna 2019/2020 sa regulárne dohrá.Pre pandémiu koronavírusu je Serie A prerušená od 9. marca a neexistuje žiaden termín, kedy by sa mohlo pokračovať. Prezident FIGC Gabriele Gravina však uviedol, že dohranie sezóny je jedinou možnosťou."Hneď, ako budú priaznivé podmienky dokončíme sezónu. Čoskoro budeme mať stretnutie. Stanovíme postup, ktorý potom oznámime. Dúfam, že na začiatku mája začneme testovať hráčov, aby sme sa uistili, že sú negatívni a budú môcť pokračovať v tréningu. Či budeme hrať aj cez leto? Nemáme žiaden termín, ale našou ideou je dokončenie sezóny," cituje Gabriele Gravinu aj britský portál BBC.Ak by sa Serie A predsa len začala opäť hrať, v roku 2020 by pravdepodobne neprišiel na tribúny ani jeden fanúšik. Talianska vláda totiž pracuje s možnosťou zákazu vstupu fanúšikov na štadióny až do januára 2021. Do konca sezóny je potrebné odohrať ešte 12 kôl.Na čele tabuľky je Juventus Turín so ziskom 63 bodov, druhé Lazio Rím so slovenským obrancom Denisom Vavrom zaostáva iba o jeden bod.