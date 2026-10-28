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28. októbra 2026
Fanúšikovia nemeckého treťoligistu nechceli na svojom štadióna priaznivcov Lipska. Čo sa stalo so sektorom hostí v Essene?
Fanúšikovia tímu Rot-Weiss Essen pred utorkovým pohárovým zápasom zablokovali vstup do sektoru hostí. Pred utorkovým zápasom Nemeckého pohára medzi tímami Rot-Weiss Essen a ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Fanúšikovia tímu Rot-Weiss Essen pred utorkovým pohárovým zápasom zablokovali vstup do sektoru hostí.
Pred utorkovým zápasom Nemeckého pohára medzi tímami Rot-Weiss Essen a RB Lipsko (1:2) fanúšikovia domáceho treťoligistu na štadióne zabetónovali vstup do sektora hostí.
Podľa správy agentúry DPA s odvolaním sa na SID "neznámi páchatelia v pondelok večer zabetónovali vstup do sektora pre hostí“. Na betóne bola viditeľná správa „býci nemajú vstup“, čo jasne naznačuje snahu zabrániť fanúšikom RB Lipsko prísť na zápas.
Domáci klub v utorok horlivo pracoval na tom, aby jeho pracovníci odstránil betón, nech fanúšikovia hostí môžu prísť na pohárové stretnutie naplánované na 18.00 h.
Klub RB Lipsko vlastní gigant s nápojmi Red Bull a v Nemecku nie je populárny, pretože tamojšie kluby sú bežne vo vlastníctve členov organizácií. Fanúšikovia viacerých klubov poukazujú na vlastnícky model RB Lipsko kritickými transparentmi.
V roku 2024 v bundesligovom Heidenheime sa v sektore pre hostí objavila kyselina maslová, ktorá pred duelom proti klubu zo Saska spôsobovala nepríjemný zápach podobný smradu zo zvratkov.
Tím RB Lipsko sa do najvyššej domácej súťaže dostal prvýkrát v roku 2016, odvtedy dvakrát ovládol Nemecký pohár a v roku 2020 sa dostal do semifinále Ligy majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia nemeckého treťoligistu nechceli na svojom štadióna priaznivcov Lipska. Čo sa stalo so sektorom hostí v Essene? © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred utorkovým zápasom Nemeckého pohára medzi tímami Rot-Weiss Essen a RB Lipsko (1:2) fanúšikovia domáceho treťoligistu na štadióne zabetónovali vstup do sektora hostí.
Podľa správy agentúry DPA s odvolaním sa na SID "neznámi páchatelia v pondelok večer zabetónovali vstup do sektora pre hostí“. Na betóne bola viditeľná správa „býci nemajú vstup“, čo jasne naznačuje snahu zabrániť fanúšikom RB Lipsko prísť na zápas.
Domáci klub v utorok horlivo pracoval na tom, aby jeho pracovníci odstránil betón, nech fanúšikovia hostí môžu prísť na pohárové stretnutie naplánované na 18.00 h.
Klub RB Lipsko vlastní gigant s nápojmi Red Bull a v Nemecku nie je populárny, pretože tamojšie kluby sú bežne vo vlastníctve členov organizácií. Fanúšikovia viacerých klubov poukazujú na vlastnícky model RB Lipsko kritickými transparentmi.
V roku 2024 v bundesligovom Heidenheime sa v sektore pre hostí objavila kyselina maslová, ktorá pred duelom proti klubu zo Saska spôsobovala nepríjemný zápach podobný smradu zo zvratkov.
Tím RB Lipsko sa do najvyššej domácej súťaže dostal prvýkrát v roku 2016, odvtedy dvakrát ovládol Nemecký pohár a v roku 2020 sa dostal do semifinále Ligy majstrov.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšikovia nemeckého treťoligistu nechceli na svojom štadióna priaznivcov Lipska. Čo sa stalo so sektorom hostí v Essene? © SITA Všetky práva vyhradené.
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