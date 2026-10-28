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28. októbra 2026
Kvaracchelija už podstúpil operáciu zraneného kolena. Ako dlho bude absentovať opora PSG?
Gruzínskeho útočníka teraz čaká dlhá rekonvalescencia, do súťažného diania možno zasiahne až v nasledujúcom súťažnom ročníku. Gruzínska futbalová hviezda
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28.10.2026 (SITA.sk) - Gruzínskeho útočníka teraz čaká dlhá rekonvalescencia, do súťažného diania možno zasiahne až v nasledujúcom súťažnom ročníku.
Gruzínska futbalová hviezda Chviča Kvaracchelija má za sebou operáciu zraneného kolena. Dvadsaťpäťročný krídelník francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain sa zranil v minulotýždňovom domácom súboji Ligy majstrov proti španielskemu FC Barcelona pri triumfe 4:2.
Vedenie Parížanov v utorok uviedlo, že Kvaracchelija podstúpil zákrok na klinike v katarskej Dauhe. Gruzínsky futbalista v pondelok chýbal v Londýne na slávnostnom udeľovaní Zlatej lopty, v ankete skončil šiesty.
Kvaracchelija v súboji proti Kataláncom spadol na trávnik bez zjavného kontaktu a zápas opustil ešte pred uplynutím hodiny hry. Mal významný podiel na tom, že hráči PSG dvakrát po sebe ovládli Ligu majstrov.
Parížania v uvedenom súboji prišli aj o ďalšie dve opory. Útočník Ousmane Dembélé aj stopér Marquinhos budú pre svalové zranenia v oblasti stehna mimo hry niekoľko týždňov.
Parížsky klub už skôr informoval, že Kvaracchelija bude mimo hry niekoľko mesiacov a je možné, že v tejto sezóne už do súťažného diania nezasiahne.
Zdroj: SITA.sk - Kvaracchelija už podstúpil operáciu zraneného kolena. Ako dlho bude absentovať opora PSG? © SITA Všetky práva vyhradené.
Gruzínska futbalová hviezda Chviča Kvaracchelija má za sebou operáciu zraneného kolena. Dvadsaťpäťročný krídelník francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain sa zranil v minulotýždňovom domácom súboji Ligy majstrov proti španielskemu FC Barcelona pri triumfe 4:2.
Vedenie Parížanov v utorok uviedlo, že Kvaracchelija podstúpil zákrok na klinike v katarskej Dauhe. Gruzínsky futbalista v pondelok chýbal v Londýne na slávnostnom udeľovaní Zlatej lopty, v ankete skončil šiesty.
Kvaracchelija v súboji proti Kataláncom spadol na trávnik bez zjavného kontaktu a zápas opustil ešte pred uplynutím hodiny hry. Mal významný podiel na tom, že hráči PSG dvakrát po sebe ovládli Ligu majstrov.
Parížania v uvedenom súboji prišli aj o ďalšie dve opory. Útočník Ousmane Dembélé aj stopér Marquinhos budú pre svalové zranenia v oblasti stehna mimo hry niekoľko týždňov.
Parížsky klub už skôr informoval, že Kvaracchelija bude mimo hry niekoľko mesiacov a je možné, že v tejto sezóne už do súťažného diania nezasiahne.
Zdroj: SITA.sk - Kvaracchelija už podstúpil operáciu zraneného kolena. Ako dlho bude absentovať opora PSG? © SITA Všetky práva vyhradené.
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