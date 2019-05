Fanúšikovia skladania nábytku IKEA si môžu zmerať sily v AVIONE Foto: AVION Foto: AVION

Bratislava 14. mája (OTS) - Až 5 000 eur na nákup nábytku v obchodnom dome IKEA si môže domov odniesť dvojica, ktorá v sobotu 18. mája 2019 najrýchlejšie zmontuje nábytok IKEA. Najväčšie nákupné centrum na Slovensku AVION v Bratislave totiž pripravilo už druhý ročník netradičnej súťaže Vyhraj nábytok IKEA za 5 000 eur “ prezradila, marketingová manažérka AVION Shopping Parku v Bratislave.Na to, aby ste mohli sedieť na novej pohovke, variť na novučičkom sporáku či užívať si víkendové leňošenie v pohodlnej novej posteli z IKEA, stačí sa prihlásiť do súťaže v skladaní nábytku cez online formulár alebo priamo na mieste v deň eventu v čase do 10.:00 hod.Vybrané súťažné dvojice prihlásené cez online formulár bude kontaktovať AVION. Posledné štyri miesta ostatnú pre dve dvojice, ktoré sa budú chcieť prihlásiť priamo na mieste, teda v deň súťaže – v sobotu 18. mája 2019. Nábytok, ktorý poskladajú finalisti vo finálovom kole, daruje AVION vybranej bratislavskej základnej škole.Návštevníci AVIONU môžu počas sobotňajšej súťaže vyhrať množstvo ďalších cien – za najrýchlejšie zjedenie porcie švédskych guľlôičoiek, najrýchlejšie navlečenie posteľných náavliečiek či zdolanie najväčšieho počtu hot-dogov.Kompletné pravidlá súťaže nájdete TU