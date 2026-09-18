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FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku


Tagy: Akvizícia PR

FAST najnovšie získava pre svoju maloobchodnú sieť PLANEO silné vlastné zázemie na inštaláciu a servis spotrebičov. Vďaka rozsiahlej servisnej sieti NTSUP tak výrazne posilní dostupnosť ...



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new project 20 18.9.2026 (SITA.sk) - FAST najnovšie získava pre svoju maloobchodnú sieť PLANEO silné vlastné zázemie na inštaláciu a servis spotrebičov.


Vďaka rozsiahlej servisnej sieti NTSUP tak výrazne posilní dostupnosť týchto služieb pre zákazníkov na Slovensku aj v Česku.

Skupina FAST ČR, jeden z predných hráčov na trhu spotrebnej elektroniky, oznamuje strategickú akvizíciu spoločnosti NTSUP, ktorá na českom trhu pôsobí od roku 2005. Tento krok významne posilňuje servisnú a logistickú infraštruktúru skupiny a jej kapacity v rastúcom segmente odborných inštalácií a popredajných služieb.

FAST tak ďalej rozvíja svoju stratégiu komplexných zákazníckych služieb spojených s predajom domácich spotrebičov. Vďaka širokému pokrytiu NTSUP a maloobchodnej sieti PLANEO bude FAST schopný tieto služby ďalej rozvíjať a sprístupňovať zákazníkom v Česku aj na Slovensku.

"Akvizícia spoločnosti NTSUP je pre FAST, konkrétne pre PLANEO, logickým krokom v našej stratégii rozširovania služieb s pridanou hodnotou. Dlhodobo vidíme rastúci dopyt zákazníkov po odbornom doručení, inštalácii a následnom servise spotrebičov. Vlastné silné servisné a logistické zázemie nám umožní ďalej zvyšovať kvalitu týchto služieb, lepšie riadiť celý proces a predovšetkým ho pre zákazníkov maximálne zjednodušiť. Našim zákazníkom tak chceme ponúknuť dostupné a kvalitné servisné zázemie v Česku aj na Slovensku," zhrnul predseda predstavenstva FAST ČR Libor Kolíšek.

Spoločnosť NTSUP disponuje viac než 20-ročnými skúsenosťami, flotilou špeciálne upravených vozidiel, sieťou obsahujúcou viac ako štyristo zmluvných miest naprieč Českom a Slovenskom a vlastným logistickým a servisným centrom v Kraji Vysočina. Jej služby zahŕňajú servis digitálnej techniky, veľkých a malých domácich spotrebičov, televízorov aj odborné inštalácie vstavaných, veľkých a plynových spotrebičov.

"So skupinou FAST a jej sieťou obchodov PLANEO spolupracujeme dlhodobo a v posledných rokoch sa zaradila medzi našich najvýznamnejších partnerov. Rastúci dopyt po inštaláciách a ďalších servisných službách potvrdzuje, že zákazníci stále viac očakávajú komplexné riešenie spojené s nákupom spotrebiča. Naše spojenie preto vnímame ako prirodzený krok, ktorý nám umožní služby ešte lepšie integrovať, ďalej rozvíjať a spoločne vytvárať nové príležitosti pre rast," dodáva konateľ spoločnosti NTSUP Martin Junek.

Akvizícia NTSUP umožní skupine FAST výrazne posilniť vlastné kapacity v oblasti popredajných služieb a získať väčšiu kontrolu nad ich kvalitou, dostupnosťou a ďalším rozvojom. Významným prínosom je predovšetkým rozsiahle pokrytie, vďaka ktorému môže FAST prostredníctvom PLANEO ponuku odborného doručenia, inštalácií a následného servisu rozvíjať v Česku aj na Slovensku.

Pre zákazníkov je hlavným benefitom možnosť spojiť nákup spotrebiča s nadväzujúcimi službami. Na jednom mieste tak môžu jednoducho vyriešiť nie len samotný nákup, ale aj odborné doručenie, inštaláciu či následný servis.

O FAST


FAST je významným hráčom na českom a slovenskom trhu so spotrebnou elektronikou. Prostredníctvom svojej maloobchodnej siete PLANEO prevádzkuje e-shop a takmer 200 kamenných predajní v Česku a na Slovensku. Zároveň patrí medzi významných distribútorov spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov svetových aj lokálnych značiek, medzi ktoré patria napríklad Beko, Bosch, Catler, Electrolux, Indesit, LG, Panasonic, Philips, Sencor, Siemens alebo Sony.

O NTSUP


NTSUP je česká spoločnosť špecializujúca sa na servis elektroniky a domácich spotrebičov. Dôveru zákazníkov si vybudovala vďaka dlhoročným skúsenostiam, vlastnému servisnému a logistickému zázemiu, flotile špeciálne upravených vozidiel a sieti viac než štyroch stovák zmluvných miest v Česku a na Slovensku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akvizícia PR
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