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FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku
FAST najnovšie získava pre svoju maloobchodnú sieť PLANEO silné vlastné zázemie na inštaláciu a servis spotrebičov. Vďaka rozsiahlej servisnej sieti NTSUP tak výrazne posilní dostupnosť ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - FAST najnovšie získava pre svoju maloobchodnú sieť PLANEO silné vlastné zázemie na inštaláciu a servis spotrebičov.
Vďaka rozsiahlej servisnej sieti NTSUP tak výrazne posilní dostupnosť týchto služieb pre zákazníkov na Slovensku aj v Česku.
Skupina FAST ČR, jeden z predných hráčov na trhu spotrebnej elektroniky, oznamuje strategickú akvizíciu spoločnosti NTSUP, ktorá na českom trhu pôsobí od roku 2005. Tento krok významne posilňuje servisnú a logistickú infraštruktúru skupiny a jej kapacity v rastúcom segmente odborných inštalácií a popredajných služieb.
FAST tak ďalej rozvíja svoju stratégiu komplexných zákazníckych služieb spojených s predajom domácich spotrebičov. Vďaka širokému pokrytiu NTSUP a maloobchodnej sieti PLANEO bude FAST schopný tieto služby ďalej rozvíjať a sprístupňovať zákazníkom v Česku aj na Slovensku.
"Akvizícia spoločnosti NTSUP je pre FAST, konkrétne pre PLANEO, logickým krokom v našej stratégii rozširovania služieb s pridanou hodnotou. Dlhodobo vidíme rastúci dopyt zákazníkov po odbornom doručení, inštalácii a následnom servise spotrebičov. Vlastné silné servisné a logistické zázemie nám umožní ďalej zvyšovať kvalitu týchto služieb, lepšie riadiť celý proces a predovšetkým ho pre zákazníkov maximálne zjednodušiť. Našim zákazníkom tak chceme ponúknuť dostupné a kvalitné servisné zázemie v Česku aj na Slovensku," zhrnul predseda predstavenstva FAST ČR Libor Kolíšek.
Spoločnosť NTSUP disponuje viac než 20-ročnými skúsenosťami, flotilou špeciálne upravených vozidiel, sieťou obsahujúcou viac ako štyristo zmluvných miest naprieč Českom a Slovenskom a vlastným logistickým a servisným centrom v Kraji Vysočina. Jej služby zahŕňajú servis digitálnej techniky, veľkých a malých domácich spotrebičov, televízorov aj odborné inštalácie vstavaných, veľkých a plynových spotrebičov.
"So skupinou FAST a jej sieťou obchodov PLANEO spolupracujeme dlhodobo a v posledných rokoch sa zaradila medzi našich najvýznamnejších partnerov. Rastúci dopyt po inštaláciách a ďalších servisných službách potvrdzuje, že zákazníci stále viac očakávajú komplexné riešenie spojené s nákupom spotrebiča. Naše spojenie preto vnímame ako prirodzený krok, ktorý nám umožní služby ešte lepšie integrovať, ďalej rozvíjať a spoločne vytvárať nové príležitosti pre rast," dodáva konateľ spoločnosti NTSUP Martin Junek.
Akvizícia NTSUP umožní skupine FAST výrazne posilniť vlastné kapacity v oblasti popredajných služieb a získať väčšiu kontrolu nad ich kvalitou, dostupnosťou a ďalším rozvojom. Významným prínosom je predovšetkým rozsiahle pokrytie, vďaka ktorému môže FAST prostredníctvom PLANEO ponuku odborného doručenia, inštalácií a následného servisu rozvíjať v Česku aj na Slovensku.
Pre zákazníkov je hlavným benefitom možnosť spojiť nákup spotrebiča s nadväzujúcimi službami. Na jednom mieste tak môžu jednoducho vyriešiť nie len samotný nákup, ale aj odborné doručenie, inštaláciu či následný servis.
FAST je významným hráčom na českom a slovenskom trhu so spotrebnou elektronikou. Prostredníctvom svojej maloobchodnej siete PLANEO prevádzkuje e-shop a takmer 200 kamenných predajní v Česku a na Slovensku. Zároveň patrí medzi významných distribútorov spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov svetových aj lokálnych značiek, medzi ktoré patria napríklad Beko, Bosch, Catler, Electrolux, Indesit, LG, Panasonic, Philips, Sencor, Siemens alebo Sony.
NTSUP je česká spoločnosť špecializujúca sa na servis elektroniky a domácich spotrebičov. Dôveru zákazníkov si vybudovala vďaka dlhoročným skúsenostiam, vlastnému servisnému a logistickému zázemiu, flotile špeciálne upravených vozidiel a sieti viac než štyroch stovák zmluvných miest v Česku a na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vďaka rozsiahlej servisnej sieti NTSUP tak výrazne posilní dostupnosť týchto služieb pre zákazníkov na Slovensku aj v Česku.
Skupina FAST ČR, jeden z predných hráčov na trhu spotrebnej elektroniky, oznamuje strategickú akvizíciu spoločnosti NTSUP, ktorá na českom trhu pôsobí od roku 2005. Tento krok významne posilňuje servisnú a logistickú infraštruktúru skupiny a jej kapacity v rastúcom segmente odborných inštalácií a popredajných služieb.
FAST tak ďalej rozvíja svoju stratégiu komplexných zákazníckych služieb spojených s predajom domácich spotrebičov. Vďaka širokému pokrytiu NTSUP a maloobchodnej sieti PLANEO bude FAST schopný tieto služby ďalej rozvíjať a sprístupňovať zákazníkom v Česku aj na Slovensku.
"Akvizícia spoločnosti NTSUP je pre FAST, konkrétne pre PLANEO, logickým krokom v našej stratégii rozširovania služieb s pridanou hodnotou. Dlhodobo vidíme rastúci dopyt zákazníkov po odbornom doručení, inštalácii a následnom servise spotrebičov. Vlastné silné servisné a logistické zázemie nám umožní ďalej zvyšovať kvalitu týchto služieb, lepšie riadiť celý proces a predovšetkým ho pre zákazníkov maximálne zjednodušiť. Našim zákazníkom tak chceme ponúknuť dostupné a kvalitné servisné zázemie v Česku aj na Slovensku," zhrnul predseda predstavenstva FAST ČR Libor Kolíšek.
Spoločnosť NTSUP disponuje viac než 20-ročnými skúsenosťami, flotilou špeciálne upravených vozidiel, sieťou obsahujúcou viac ako štyristo zmluvných miest naprieč Českom a Slovenskom a vlastným logistickým a servisným centrom v Kraji Vysočina. Jej služby zahŕňajú servis digitálnej techniky, veľkých a malých domácich spotrebičov, televízorov aj odborné inštalácie vstavaných, veľkých a plynových spotrebičov.
"So skupinou FAST a jej sieťou obchodov PLANEO spolupracujeme dlhodobo a v posledných rokoch sa zaradila medzi našich najvýznamnejších partnerov. Rastúci dopyt po inštaláciách a ďalších servisných službách potvrdzuje, že zákazníci stále viac očakávajú komplexné riešenie spojené s nákupom spotrebiča. Naše spojenie preto vnímame ako prirodzený krok, ktorý nám umožní služby ešte lepšie integrovať, ďalej rozvíjať a spoločne vytvárať nové príležitosti pre rast," dodáva konateľ spoločnosti NTSUP Martin Junek.
Akvizícia NTSUP umožní skupine FAST výrazne posilniť vlastné kapacity v oblasti popredajných služieb a získať väčšiu kontrolu nad ich kvalitou, dostupnosťou a ďalším rozvojom. Významným prínosom je predovšetkým rozsiahle pokrytie, vďaka ktorému môže FAST prostredníctvom PLANEO ponuku odborného doručenia, inštalácií a následného servisu rozvíjať v Česku aj na Slovensku.
Pre zákazníkov je hlavným benefitom možnosť spojiť nákup spotrebiča s nadväzujúcimi službami. Na jednom mieste tak môžu jednoducho vyriešiť nie len samotný nákup, ale aj odborné doručenie, inštaláciu či následný servis.
O FAST
FAST je významným hráčom na českom a slovenskom trhu so spotrebnou elektronikou. Prostredníctvom svojej maloobchodnej siete PLANEO prevádzkuje e-shop a takmer 200 kamenných predajní v Česku a na Slovensku. Zároveň patrí medzi významných distribútorov spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov svetových aj lokálnych značiek, medzi ktoré patria napríklad Beko, Bosch, Catler, Electrolux, Indesit, LG, Panasonic, Philips, Sencor, Siemens alebo Sony.
O NTSUP
NTSUP je česká spoločnosť špecializujúca sa na servis elektroniky a domácich spotrebičov. Dôveru zákazníkov si vybudovala vďaka dlhoročným skúsenostiam, vlastnému servisnému a logistickému zázemiu, flotile špeciálne upravených vozidiel a sieti viac než štyroch stovák zmluvných miest v Česku a na Slovensku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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