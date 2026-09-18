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18. septembra 2026
Moskva v prvý deň volieb hlási viac ako 350 ukrajinských dronov. Ruské útoky zranili na Ukrajine aj deti
Tagy: ruské parlamentné voľby ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
Ruská metropola podľa svojho starostu čelila počas noci rozsiahlej vlne dronov. Na Ukrajine zasiahli ruské útoky Kyjevskú, Dnipropetrovskú aj Záporožskú oblasť. Rusko v piatok otvorilo volebné ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Ruská metropola podľa svojho starostu čelila počas noci rozsiahlej vlne dronov. Na Ukrajine zasiahli ruské útoky Kyjevskú, Dnipropetrovskú aj Záporožskú oblasť.
Rusko v piatok otvorilo volebné miestnosti pre prvé parlamentné voľby od začiatku vojny proti Ukrajine, pričom Moskva v rovnakom čase hlásila rozsiahlu vlnu ukrajinských dronov. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina smerovalo od štvrtkového večera k Moskovskej oblasti viac ako 350 bezpilotných lietadiel.
„Medzi 20:00 vo štvrtok a 7:00 v piatok letelo smerom k Moskovskej oblasti viac ako 350 bezpilotných lietadiel,“ uviedol Sobianin na Telegrame. Väčšinu z nich podľa neho zničila ruská protivzdušná obrana na vonkajšom obrannom perimetri, pričom 64 dronov údajne zachytila pri približovaní sa k Moskve.
Dronová vlna prišla v čase, keď sa v Rusku začalo trojdňové hlasovanie o novom zložení 450-člennej Štátnej dumy. Volebné miestnosti sa zatvoria v nedeľu večer. Sú to prvé ruské parlamentné voľby od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Kým Rusko hlásilo útok smerujúci na Moskvu, ukrajinské úrady informovali o ďalších ruských útokoch na viaceré oblasti krajiny. V piatok ráno utrpelo vo Fastivskom okrese Kyjevskej oblasti zranenia päť ľudí vrátane troch detí. „Pri rannom nepriateľskom dronovom útoku na Fastivský okres bolo zranených päť ľudí vrátane troch detí. Deti utrpeli poranenia sluchu spôsobené výbuchom a sú v šoku. Všetky tri boli hospitalizované,“ uviedol šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Tymur Tkačenko.
Zranenia utrpel aj muž s popáleninami, črepinovým poranením a tržnou ranou na chodidle. Hospitalizovali ho. Žena bola po útoku v šoku. Jeden dom bol zničený, ďalší poškodený a škody utrpelo aj auto. Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že zasiahnutá bola jedna rodina a požiare po útoku sa podarilo uhasiť.
Ruské útoky zasiahli aj Dnipro, kde sa zranili dvaja muži vo veku 39 a 40 rokov. Staršieho z nich hospitalizovali v stredne vážnom stave. Poškodené boli priestory podnikov. Útoky zasiahli od štvrtkového večera celkovo tri okresy Dnipropetrovskej oblasti, pričom poškodili aj výškové obytné domy, kancelársku budovu, kiosk a rodinný dom.
Už vo štvrtok popoludní ruský dron podľa ukrajinských úradov zaútočil na autobus v Záporoží. Konečná bilancia útoku vzrástla na osem zranených - štyroch mužov a štyri ženy. Všetkých hospitalizovali, pričom najmenej jeden človek bol vo vážnom stave.
Ruské parlamentné voľby potrvajú do nedele. Kritika vojenskej kampane proti Ukrajine je v Rusku zakázaná a podľa AFP sa voľby konajú v prostredí silnej kontroly Kremľa. Vladimir Putin stojí na čele Ruska od konca roku 1999 a jeho strana Jednotné Rusko dominuje ruskej politike od začiatku tohto storočia.
Zdroj: SITA.sk - Moskva v prvý deň volieb hlási viac ako 350 ukrajinských dronov. Ruské útoky zranili na Ukrajine aj deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v piatok otvorilo volebné miestnosti pre prvé parlamentné voľby od začiatku vojny proti Ukrajine, pričom Moskva v rovnakom čase hlásila rozsiahlu vlnu ukrajinských dronov. Podľa starostu ruskej metropoly Sergeja Sobianina smerovalo od štvrtkového večera k Moskovskej oblasti viac ako 350 bezpilotných lietadiel.
„Medzi 20:00 vo štvrtok a 7:00 v piatok letelo smerom k Moskovskej oblasti viac ako 350 bezpilotných lietadiel,“ uviedol Sobianin na Telegrame. Väčšinu z nich podľa neho zničila ruská protivzdušná obrana na vonkajšom obrannom perimetri, pričom 64 dronov údajne zachytila pri približovaní sa k Moskve.
Dronová vlna prišla v čase, keď sa v Rusku začalo trojdňové hlasovanie o novom zložení 450-člennej Štátnej dumy. Volebné miestnosti sa zatvoria v nedeľu večer. Sú to prvé ruské parlamentné voľby od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Kým Rusko hlásilo útok smerujúci na Moskvu, ukrajinské úrady informovali o ďalších ruských útokoch na viaceré oblasti krajiny. V piatok ráno utrpelo vo Fastivskom okrese Kyjevskej oblasti zranenia päť ľudí vrátane troch detí. „Pri rannom nepriateľskom dronovom útoku na Fastivský okres bolo zranených päť ľudí vrátane troch detí. Deti utrpeli poranenia sluchu spôsobené výbuchom a sú v šoku. Všetky tri boli hospitalizované,“ uviedol šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Tymur Tkačenko.
Zranenia utrpel aj muž s popáleninami, črepinovým poranením a tržnou ranou na chodidle. Hospitalizovali ho. Žena bola po útoku v šoku. Jeden dom bol zničený, ďalší poškodený a škody utrpelo aj auto. Ukrajinská Štátna služba pre mimoriadne situácie uviedla, že zasiahnutá bola jedna rodina a požiare po útoku sa podarilo uhasiť.
Ruské útoky zasiahli aj Dnipro, kde sa zranili dvaja muži vo veku 39 a 40 rokov. Staršieho z nich hospitalizovali v stredne vážnom stave. Poškodené boli priestory podnikov. Útoky zasiahli od štvrtkového večera celkovo tri okresy Dnipropetrovskej oblasti, pričom poškodili aj výškové obytné domy, kancelársku budovu, kiosk a rodinný dom.
Už vo štvrtok popoludní ruský dron podľa ukrajinských úradov zaútočil na autobus v Záporoží. Konečná bilancia útoku vzrástla na osem zranených - štyroch mužov a štyri ženy. Všetkých hospitalizovali, pričom najmenej jeden človek bol vo vážnom stave.
Ruské parlamentné voľby potrvajú do nedele. Kritika vojenskej kampane proti Ukrajine je v Rusku zakázaná a podľa AFP sa voľby konajú v prostredí silnej kontroly Kremľa. Vladimir Putin stojí na čele Ruska od konca roku 1999 a jeho strana Jednotné Rusko dominuje ruskej politike od začiatku tohto storočia.
Zdroj: SITA.sk - Moskva v prvý deň volieb hlási viac ako 350 ukrajinských dronov. Ruské útoky zranili na Ukrajine aj deti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ruské parlamentné voľby ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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