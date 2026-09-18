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18. septembra 2026
Severná Kórea stupňuje hrozby, Soul vyzýva na obnovenie dialógu Trumpa s Kimom
Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca
Napätie okolo amerických manévrov rastie, no juhokórejský prezident tvrdí, že Trump má stále záujem rokovať s Pchjongjangom. Severná ...
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18.9.2026 (SITA.sk) - Napätie okolo amerických manévrov rastie, no juhokórejský prezident tvrdí, že Trump má stále záujem rokovať s Pchjongjangom.
Severná Kórea pohrozila v piatok tvrdšou odpoveďou na vojenské cvičenia Spojených štátov a ich spojencov, zatiaľ čo juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že americký prezident Donald Trump má stále záujem o obnovenie dialógu s Pchjongjangom.
Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Jo-čong označila spoločné vojenské manévre za „vojnové cvičenia vedené USA“ a obvinila Washington z ďalšej eskalácie napätia.
„Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme lámali rekordy aj v našej odpovedi, či už primeranej, alebo ešte ofenzívnejšej,“ uviedla podľa štátnej agentúry KCNA.
Dodala, že KĽDR neustúpi od posilňovania svojho jadrového odstrašovania a v prípade ohrozenia môže zmobilizovať všetky dostupné prostriedky.
I Če-mjong však v Soule zdôraznil, že diplomatická cesta zostáva otvorená. „Je jasné, že prezident Trump chce dialóg, a aj ja prezidenta Trumpa vyzývam, aby sa do dialógu zapojil,“ povedal.
Soul podľa neho pokračuje v predbežnej koordinácii, ktorá by mohla pomôcť obnoviť rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Trump minulý mesiac uviedol, že sa chce s Kim Čong-unom stretnúť ešte tento rok.
Americký prezident tvrdí, že KĽDR má 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní, zatiaľ čo Soul ich počet odhaduje na 80 až 120. Pchjongjang zatiaľ na Trumpove návrhy jednoznačne nereagoval.
„Stretnutie zostáva zložité, ale nie je nemožné,“ povedal I Če-mjong s tým, že treba urobiť všetko pre premenu tejto možnosti na skutočnosť.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea stupňuje hrozby, Soul vyzýva na obnovenie dialógu Trumpa s Kimom © SITA Všetky práva vyhradené.
Severná Kórea pohrozila v piatok tvrdšou odpoveďou na vojenské cvičenia Spojených štátov a ich spojencov, zatiaľ čo juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že americký prezident Donald Trump má stále záujem o obnovenie dialógu s Pchjongjangom.
Diktátorova sestra hrozí
Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Jo-čong označila spoločné vojenské manévre za „vojnové cvičenia vedené USA“ a obvinila Washington z ďalšej eskalácie napätia.
„Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme lámali rekordy aj v našej odpovedi, či už primeranej, alebo ešte ofenzívnejšej,“ uviedla podľa štátnej agentúry KCNA.
Dodala, že KĽDR neustúpi od posilňovania svojho jadrového odstrašovania a v prípade ohrozenia môže zmobilizovať všetky dostupné prostriedky.
Trump sľubuje stretnutie
I Če-mjong však v Soule zdôraznil, že diplomatická cesta zostáva otvorená. „Je jasné, že prezident Trump chce dialóg, a aj ja prezidenta Trumpa vyzývam, aby sa do dialógu zapojil,“ povedal.
Soul podľa neho pokračuje v predbežnej koordinácii, ktorá by mohla pomôcť obnoviť rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Trump minulý mesiac uviedol, že sa chce s Kim Čong-unom stretnúť ešte tento rok.
Jadrový arzenál KĽDR
Americký prezident tvrdí, že KĽDR má 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní, zatiaľ čo Soul ich počet odhaduje na 80 až 120. Pchjongjang zatiaľ na Trumpove návrhy jednoznačne nereagoval.
„Stretnutie zostáva zložité, ale nie je nemožné,“ povedal I Če-mjong s tým, že treba urobiť všetko pre premenu tejto možnosti na skutočnosť.
Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea stupňuje hrozby, Soul vyzýva na obnovenie dialógu Trumpa s Kimom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca
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