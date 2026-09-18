Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 18.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eugénia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. septembra 2026

Severná Kórea stupňuje hrozby, Soul vyzýva na obnovenie dialógu Trumpa s Kimom


Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca

Napätie okolo amerických manévrov rastie, no juhokórejský prezident tvrdí, že Trump má stále záujem rokovať s Pchjongjangom. Severná ...



Zdieľať
north_korea_russia_57155 676x451 18.9.2026 (SITA.sk) - Napätie okolo amerických manévrov rastie, no juhokórejský prezident tvrdí, že Trump má stále záujem rokovať s Pchjongjangom.


Severná Kórea pohrozila v piatok tvrdšou odpoveďou na vojenské cvičenia Spojených štátov a ich spojencov, zatiaľ čo juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že americký prezident Donald Trump má stále záujem o obnovenie dialógu s Pchjongjangom.

Diktátorova sestra hrozí


Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Jo-čong označila spoločné vojenské manévre za „vojnové cvičenia vedené USA“ a obvinila Washington z ďalšej eskalácie napätia.

„Súčasná situácia si vyžaduje, aby sme lámali rekordy aj v našej odpovedi, či už primeranej, alebo ešte ofenzívnejšej,“ uviedla podľa štátnej agentúry KCNA.

Dodala, že KĽDR neustúpi od posilňovania svojho jadrového odstrašovania a v prípade ohrozenia môže zmobilizovať všetky dostupné prostriedky.

Trump sľubuje stretnutie


I Če-mjong však v Soule zdôraznil, že diplomatická cesta zostáva otvorená. „Je jasné, že prezident Trump chce dialóg, a aj ja prezidenta Trumpa vyzývam, aby sa do dialógu zapojil,“ povedal.

Soul podľa neho pokračuje v predbežnej koordinácii, ktorá by mohla pomôcť obnoviť rokovania medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Trump minulý mesiac uviedol, že sa chce s Kim Čong-unom stretnúť ešte tento rok.

Jadrový arzenál KĽDR


Americký prezident tvrdí, že KĽDR má 57 „veľmi silných“ jadrových zbraní, zatiaľ čo Soul ich počet odhaduje na 80 až 120. Pchjongjang zatiaľ na Trumpove návrhy jednoznačne nereagoval.

„Stretnutie zostáva zložité, ale nie je nemožné,“ povedal I Če-mjong s tým, že treba urobiť všetko pre premenu tejto možnosti na skutočnosť.

 


Zdroj: SITA.sk - Severná Kórea stupňuje hrozby, Soul vyzýva na obnovenie dialógu Trumpa s Kimom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Juhokórejský prezident severokórejské vyhrážky Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
FAST akvizíciou NTSUP významne posilňuje služby pre zákazníkov PLANEO v celej Českej republike aj na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Trump chce americkú vojenskú základňu v Poľsku. Jej umiestnenie môže oznámiť „veľmi skoro“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 