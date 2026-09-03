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03. septembra 2026
Potvrdené! Dara Rolins sa vydala za Nedvěda v Taliansku, kde majú postavený dom – FOTO
Svadba sa konala pri jazere Lago Maggiore s prítomnosťou blízkych priateľov. Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 a súčasný generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd sa oženil so ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Svadba sa konala pri jazere Lago Maggiore s prítomnosťou blízkych priateľov.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 a súčasný generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd sa oženil so speváčkou Darou Rollins, s ktorou tvorí pár už takmer päť rokov.
Svadba sa konala v Taliansku pri jazere Lago Maggiore s prítomnosťou blízkych priateľov. Práve na tomto mieste si dvojica postavili dom.
"Vydať sa nebol nikdy môj sen, pretože som nemala nikdy pocit, že po mojom boku stojí muž, ktorému chcem dať všetko. Stalo sa to až pred piatimi rokmi, keď do môjho života vstúpil Pavlík, do ktorého som sa, priznávam, nezamilovala na prvý pohľad. Ale behom piatich rokov naša láska dorástla do takej sily a do takej istoty, že som vlastne zistila, že nič viac než on, nič viac než my, neexistuje," uviedla 53-ročná Rolins pre TV Markíza.
"Náš svadobný plán bol, že ho strávime len v kruhu tých najbližších. Nakoniec sme však zistili, že máme to šťastie, že v našom živote je tých najbližších naozaj neúrekom. Čiže nakoniec to nebola úplne malá svadba. Veľmi nás potešilo, že si na nás všetci našli čas a že sme sa do tejto novej etapy posunuli spolu s nimi. Dnešok je pre nás naozaj nezabudnuteľný a dojali sme sa všetci niekoľkokrát, každý mal ten svoj moment so slzou v oku. A teraz sa idem hodiť do jazera a zaplávať si. Pavlík si dá rýchleho šlofíka a potom bude párty až do rána bieleho!" dodala speváčka.
Novomanželia sa spoznali už dávno, no nad vzťahom ani nepremýšľali. Nedvěd priznal, že Rolins bola jeho platonickou láskou.
Neskôr, keď sa dali dokopy, to držali v súkromí. Na prelome rokov 2024 a 2025 bývalý futbalista pokľakol a požiadal svoju partnerku o ruku.
Rolins sa vydávala prvýkrát a o rok starší Nedvěd už ženatý bol. S bývalou manželkou má vicemajster Európy z roku 1996 dcéru a syna.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Dara Rolins sa vydala za Nedvěda v Taliansku, kde majú postavený dom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2003 a súčasný generálny manažér českých národných tímov Pavel Nedvěd sa oženil so speváčkou Darou Rollins, s ktorou tvorí pár už takmer päť rokov.
Svadba sa konala v Taliansku pri jazere Lago Maggiore s prítomnosťou blízkych priateľov. Práve na tomto mieste si dvojica postavili dom.
Nešlo o mladú svadbu
"Vydať sa nebol nikdy môj sen, pretože som nemala nikdy pocit, že po mojom boku stojí muž, ktorému chcem dať všetko. Stalo sa to až pred piatimi rokmi, keď do môjho života vstúpil Pavlík, do ktorého som sa, priznávam, nezamilovala na prvý pohľad. Ale behom piatich rokov naša láska dorástla do takej sily a do takej istoty, že som vlastne zistila, že nič viac než on, nič viac než my, neexistuje," uviedla 53-ročná Rolins pre TV Markíza.
"Náš svadobný plán bol, že ho strávime len v kruhu tých najbližších. Nakoniec sme však zistili, že máme to šťastie, že v našom živote je tých najbližších naozaj neúrekom. Čiže nakoniec to nebola úplne malá svadba. Veľmi nás potešilo, že si na nás všetci našli čas a že sme sa do tejto novej etapy posunuli spolu s nimi. Dnešok je pre nás naozaj nezabudnuteľný a dojali sme sa všetci niekoľkokrát, každý mal ten svoj moment so slzou v oku. A teraz sa idem hodiť do jazera a zaplávať si. Pavlík si dá rýchleho šlofíka a potom bude párty až do rána bieleho!" dodala speváčka.
Platonická laska
Novomanželia sa spoznali už dávno, no nad vzťahom ani nepremýšľali. Nedvěd priznal, že Rolins bola jeho platonickou láskou.
Neskôr, keď sa dali dokopy, to držali v súkromí. Na prelome rokov 2024 a 2025 bývalý futbalista pokľakol a požiadal svoju partnerku o ruku.
Rolins sa vydávala prvýkrát a o rok starší Nedvěd už ženatý bol. S bývalou manželkou má vicemajster Európy z roku 1996 dcéru a syna.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Dara Rolins sa vydala za Nedvěda v Taliansku, kde majú postavený dom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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