FC Barcelona padla v San Sebastiane, Flick o neuznanom góle: Veľká chyba

Futbalisti FC Barcelona nečakane zakopli v boji o titul v španielskej La Lige. Po nedeľnej prehre 0:1 na pôde Realu Sociedad San Sebastian adresoval tréner hostí Hansi Flick svoju kritiku rozhodcom, ktorí kontroverzne neuznali gól Roberta Lewandowského pre údajný ofsajd, čo označil za "obrovskú chybu".





Barcelone chýbal španielsky krídelník Lamine Yamal, ktorý utrpel v stredajšom dueli Ligy majstrov proti CZ Belehrad zranenie členka. V San Sebastiene mali Katalánci územnú prevahu (70-percentné držanie lopty), ale z 11 striel netrafili priestor domácej brány ani raz. Hostia síce dostali loptu do siete v 13. minúte, no zasiahol VAR a gól Lewandowského napokon neplatil pre ofsajd. Z videozáznamu sa zdalo, že útočník Barcelony nebol ešte za Nayefom Aguerdom. Poloautomatizovaný systém VAR si však pravdepodobne pomýlil špičku kopačky domáceho obrancu s kopačkou Lewandowského a rozhodol, že poľský útočník už bol za obrannou líniou. "Bolo to chybné rozhodnutie. Je to celkom jasné. Musíme to akceptovať. Rozhodca spravil chybu, čo sa stáva, veď sme len ľudia, ktorí robíme chyby. Toto však bola obrovská chyba," vyhlásil Flick.Niektorí jeho zverenci podrobili VAR ešte ostrejšej kritike. "Ak nastala možná chyba v označení Lewandowského kopačky, taká zreteľná a vážna, potom by malo zakročiť vedenie súťaže, pretože na toto má slúžiť VAR," nechal sa počuť brankár Iňaki Peňa. "Na toto majú slúžiť čiary, ktoré používa VAR pri určení ofsajdovej línie. Ak došlo k chybe, mali by to vyšetriť, dokázať a podľa toho jednať," dodal brankár FCB Marc-Andre ter Stegen.Flick však nebral neuznaný gól ako výhovorku: "Zodpovednosť za prehru je na nás. My sme za to zodpovední, mali sme hrať lepšie. V San Sebastiane sa nikdy nehrá ľahko, Real Sociedad dokáže doma zatlačiť. My sa musíme poučiť z našich chýb." Barcelona si pripísala iba druhú prehru v prebiehajúcej sezóne La Ligy, ukončila sériu siedmich víťazstiev vo všetkých súťažiach. Prvýkrát v tejto sezóne vyšla gólovo naprázdno. Po 13. kole má na čele La Ligy už iba šesťbodový náskok pred Realom Madrid, navyše rival má zápas k dobru. "Zvyčajne nemáme problém strieľať góly, ale v tomto stretnutí sme nemali presnú mušku. Myslím si, že je to len jeden nevydarený zápas a v tých nasledujúcich budeme precíznejší. Tím hrá dobre, koncovka nie je niečo, čo by ma trápilo," dodal nemecký kormidelník pre Movistar. "Musíme zanalyzovať, čo sa stalo a po reprezentačnej prestávke začať opäť tvrdo pracovať. Doteraz sme hrali dobre a stále sme na prvom mieste," citovala agentúra AP stredopoliara Pedriho.Domáci rozhodli o tesnom triumfe v 33. minúte. Získali loptu na polovici súpera, Luka Sučič predĺžil hlavou pas na útočníka Sheralda Beckera, ktorý využil podkĺznutie Paua Cubarsiho a zakončil presne k pravej žrdi. San Sebastian si pripísal piaty triumf v sezóne a v tabuľke poskočil na ôsmu priečku. "Veľmi sme túžili zvíťaziť pred našimi fanúšikmi a nebol lepší súper ako Barcelona, proti komu by sa nám to malo podariť. Barcelona má spomedzi všetkých tímov v Európe najlepšiu fazónu. Naši priaznivci si zaslúžili takýto večer," tešil sa domáci stredopoliar Brais Mendez.