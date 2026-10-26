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26. októbra 2026

FC Barcelona po prehrách v dvoch dôležitých dueloch čelí viacerým otázkam


Tagy: La Liga 2026/2027

Katalánci sú stále na čele tabuľky La Ligy, no čelia pochybnostiam o svojej konkurencieschopnosti proti najkvalitnejším súperom. Po vynikajúcom začiatku sezóny utrpeli futbalisti FC Barcelona dve ...



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france_champions_league_soccer_49824 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Katalánci sú stále na čele tabuľky La Ligy, no čelia pochybnostiam o svojej konkurencieschopnosti proti najkvalitnejším súperom.


Po vynikajúcom začiatku sezóny utrpeli futbalisti FC Barcelona dve tvrdé prehry s Realom Madrid a Parížom Saint-Germain, ktoré vniesli nové pochybnosti o schopnosti úradujúceho španielskeho šampióna potrápiť najsilnejších súperov. Pod vedením kouča Hansiho Flicka dominovali v La Lige v ostatných dvoch ročníkoch, keď získali dva majstrovské tituly po sebe, no na európskej scéne ešte neuspeli v zápasoch "pod veľkým tlakom".

Katalánsky gigant hral v tejto sezóne ofenzívny futbal a vyhral prvých 11 zápasov vo všetkých súťažiach, avšak v stretnutiach proti kvalitnejším protivníkom prišlo "tvrdé pristátie". Blaugaranas prehrali v Paríži s obhajcom titulu PSG 2:4 a neskôr doma s Realom Madrid 1:2. Protikladom boli hlavne obranné slabiny, ktoré sa opäť ukázali v závere zápasu proti "bielemu baletu".

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"Vo veľkých zápasoch rozhodujú niekedy drobnosti a dnes tie drobnosti neboli na našej strane," povedal Flick sľubujúc zlepšenie. Dodal, že mladý barcelonský tím potrebuje ešte dozrieť a pracuje na zlepšení obrany i ďalších oblastí.

FC Barcelona do tímu investoval aj počas leta, no nezískal stopéra, čo sa ukazuje ako problém. Flick sa naďalej spolieha na Gerarda Martína, ktorý prešiel z ľavého kraja do stredu obrany, no v zápasoch proti špičkovým útočníkom nedokáže vždy konkurovať. Jeho chyba prispela k gólu pre Real, hoci jeho bránenie proti Judeovi Bellinghamovi a Kylianovi Mbappému bolo kvalitné.

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Tréner zároveň uviedol, že po náročnom programe chýbala jeho tímu "čerstvosť", hoci mal viac času na zotavenie. Zranenia hráčov ako Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen či Dani Olmo komplikujú situáciu. FC Barcelona však stále vedie La Ligu s trojbodovým náskokom pred Realom Madridom a čelí ďalším náročným zápasom, keďže pred sebou má súboje proti Aston Ville, Atléticu Madrid a Manchestru City.

Tréner Flick už viac ako dva roky sľubuje zlepšenie v dôležitých zápasoch, no teraz musí začať tieto sľuby napĺňať.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona po prehrách v dvoch dôležitých dueloch čelí viacerým otázkam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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