Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 26.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Ultras Slovana vedia, kde je problém. Neobviňujú trénera Tourého, ale hviezdu tímu za aroganciu a neúctu – VIDEO


Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov 2026/2027 Niké liga 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 výkony Výsledky

Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií. Futbalisti



Zdieľať
slovakia_soccer_champions_league_76736 scaled 1 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií.


Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili iba raz z ostatných piatich dueloch vo všetkých súťažiach. Netrápia sa len v Lige majstrov, kde im patrí posledná 36. priečka, ale aj v domácej Niké lige.

Aktuálne majú po 11 odohraných zápasoch 21 bodov a osembodovú stratu na vedúcu DAC Dunajská Streda, no k dispozícii dohrávku na pôde Trenčína v stredu 28. októbra.

V poslednom zápase slovenskej najvyššej súťaže remizovali na domácej pôde s Banskou Bystricou 2:2, hoci viedli o dva presné zásahy ešte v 87. minúte.

Začali ironicky


Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií.

Fanúšikovia nie sú spokojní s jeho výkonmi a dali mu to pocítiť kritikou na sociálnych sieťach s tým, že sa to premietne aj do domácich stretnutí.

Rýpli si aj návštevnosti zápasu s Banskou Bystricou. "Na duel prišlo bez mála 6 500 ľudí, čo je takmer presne o 6 500 ľudí viac, ako by si tento súboj zaslúžil. Podpora z našej strany taktiež slabšia, čo však dáva logiku, vzhľadom na prebiehajúcu mizériu (s výnimkou derby) na ihrisku," uviedli ultras priaznivci.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Renomé pod bodom mrazu


"Čo nám však nedá nespomenúť popri všetkých tých zlých výkonoch takmer všetkých hráčov - je jeden, ktorý vyčnieva. Síce nevyčnieva svojou zlou hrou, vyčnieva však svojím dlhodobo arogantným správaním a neúctou k nám fanúšikom. Hráč, ktorý nosí dokonca kapitánsku pásku (čo je absolútny vrchol). Presne tak, ide o nášho ´milovaného´ žrúta hamburgerov," napísali ďalej.

Keďže je Barseghjan kapitánom po zranení Andraža Šporara, tak by mal byť nastúpený ako prvý pod kotlom, má ísť spoluhráčom príkladom a má byť na ňom vidieť, že mu nie sú priaznivci a ich hnev ľahostajní.

"Čo však ukazuje tento hráč už tretiu sezónu je presný opak toho, ako by sa mal kapitán správať (nehovoriac o tom, ako by sa mal správať akýkoľvek hráč nášho klubu). Od arogancie, cez neúčasti na ďakovačkách až po jeho pamätný úlet v Alkmaare, je tvoje renomé u nás pod bodom mrazu," reagovali ultras na Arménca.



"Na začiatok to v praxi znamená nasledovné. Či pri vyhlasovaní zostavy alebo pri hlásení gólu sa kričať Tigranove priezvisko v Sektore C nebude. Ako mu budeme ďalej dávkovať našu nespokojnosť bude záležať v daných zápasoch len na ňom. Ale vedz, Tigranko, že to je ešte veľmi prijateľná forma vyjadrenia sa," avizovali fanúšikovia.

"My sme Slovan, nie ty, ani nikto z hráčov, ktorí jedného dňa prestúpia do iného klubu, alebo ukončia svoju kariéru a na tento tím si už viac nespomenú," dodali vo vyhlásení ultras Slovana Bratislava.


Zdroj: SITA.sk - Ultras Slovana vedia, kde je problém. Neobviňujú trénera Tourého, ale hviezdu tímu za aroganciu a neúctu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov 2026/2027 Niké liga 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 výkony Výsledky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
FC Barcelona po prehrách v dvoch dôležitých dueloch čelí viacerým otázkam
<< predchádzajúci článok
Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 