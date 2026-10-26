|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 26.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2026
Ultras Slovana vedia, kde je problém. Neobviňujú trénera Tourého, ale hviezdu tímu za aroganciu a neúctu – VIDEO
Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov 2026/2027 Niké liga 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 výkony Výsledky
Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií. Futbalisti
Zdieľať
26.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili iba raz z ostatných piatich dueloch vo všetkých súťažiach. Netrápia sa len v Lige majstrov, kde im patrí posledná 36. priečka, ale aj v domácej Niké lige.
Aktuálne majú po 11 odohraných zápasoch 21 bodov a osembodovú stratu na vedúcu DAC Dunajská Streda, no k dispozícii dohrávku na pôde Trenčína v stredu 28. októbra.
V poslednom zápase slovenskej najvyššej súťaže remizovali na domácej pôde s Banskou Bystricou 2:2, hoci viedli o dva presné zásahy ešte v 87. minúte.
Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií.
Fanúšikovia nie sú spokojní s jeho výkonmi a dali mu to pocítiť kritikou na sociálnych sieťach s tým, že sa to premietne aj do domácich stretnutí.
Rýpli si aj návštevnosti zápasu s Banskou Bystricou. "Na duel prišlo bez mála 6 500 ľudí, čo je takmer presne o 6 500 ľudí viac, ako by si tento súboj zaslúžil. Podpora z našej strany taktiež slabšia, čo však dáva logiku, vzhľadom na prebiehajúcu mizériu (s výnimkou derby) na ihrisku," uviedli ultras priaznivci.
"Čo nám však nedá nespomenúť popri všetkých tých zlých výkonoch takmer všetkých hráčov - je jeden, ktorý vyčnieva. Síce nevyčnieva svojou zlou hrou, vyčnieva však svojím dlhodobo arogantným správaním a neúctou k nám fanúšikom. Hráč, ktorý nosí dokonca kapitánsku pásku (čo je absolútny vrchol). Presne tak, ide o nášho ´milovaného´ žrúta hamburgerov," napísali ďalej.
Keďže je Barseghjan kapitánom po zranení Andraža Šporara, tak by mal byť nastúpený ako prvý pod kotlom, má ísť spoluhráčom príkladom a má byť na ňom vidieť, že mu nie sú priaznivci a ich hnev ľahostajní.
"Čo však ukazuje tento hráč už tretiu sezónu je presný opak toho, ako by sa mal kapitán správať (nehovoriac o tom, ako by sa mal správať akýkoľvek hráč nášho klubu). Od arogancie, cez neúčasti na ďakovačkách až po jeho pamätný úlet v Alkmaare, je tvoje renomé u nás pod bodom mrazu," reagovali ultras na Arménca.
"Na začiatok to v praxi znamená nasledovné. Či pri vyhlasovaní zostavy alebo pri hlásení gólu sa kričať Tigranove priezvisko v Sektore C nebude. Ako mu budeme ďalej dávkovať našu nespokojnosť bude záležať v daných zápasoch len na ňom. Ale vedz, Tigranko, že to je ešte veľmi prijateľná forma vyjadrenia sa," avizovali fanúšikovia.
"My sme Slovan, nie ty, ani nikto z hráčov, ktorí jedného dňa prestúpia do iného klubu, alebo ukončia svoju kariéru a na tento tím si už viac nespomenú," dodali vo vyhlásení ultras Slovana Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Ultras Slovana vedia, kde je problém. Neobviňujú trénera Tourého, ale hviezdu tímu za aroganciu a neúctu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili iba raz z ostatných piatich dueloch vo všetkých súťažiach. Netrápia sa len v Lige majstrov, kde im patrí posledná 36. priečka, ale aj v domácej Niké lige.
Aktuálne majú po 11 odohraných zápasoch 21 bodov a osembodovú stratu na vedúcu DAC Dunajská Streda, no k dispozícii dohrávku na pôde Trenčína v stredu 28. októbra.
V poslednom zápase slovenskej najvyššej súťaže remizovali na domácej pôde s Banskou Bystricou 2:2, hoci viedli o dva presné zásahy ešte v 87. minúte.
Začali ironicky
Tridsaťtriročný Armén Tigran Barseghjan, ktorý v klube pôsobí už šiestu sezónu, zaznamenal v aktuálnom ročníku v 16 súbojoch bilanciu štyroch gólov a troch asistencií.
Fanúšikovia nie sú spokojní s jeho výkonmi a dali mu to pocítiť kritikou na sociálnych sieťach s tým, že sa to premietne aj do domácich stretnutí.
Rýpli si aj návštevnosti zápasu s Banskou Bystricou. "Na duel prišlo bez mála 6 500 ľudí, čo je takmer presne o 6 500 ľudí viac, ako by si tento súboj zaslúžil. Podpora z našej strany taktiež slabšia, čo však dáva logiku, vzhľadom na prebiehajúcu mizériu (s výnimkou derby) na ihrisku," uviedli ultras priaznivci.
Renomé pod bodom mrazu
"Čo nám však nedá nespomenúť popri všetkých tých zlých výkonoch takmer všetkých hráčov - je jeden, ktorý vyčnieva. Síce nevyčnieva svojou zlou hrou, vyčnieva však svojím dlhodobo arogantným správaním a neúctou k nám fanúšikom. Hráč, ktorý nosí dokonca kapitánsku pásku (čo je absolútny vrchol). Presne tak, ide o nášho ´milovaného´ žrúta hamburgerov," napísali ďalej.
Keďže je Barseghjan kapitánom po zranení Andraža Šporara, tak by mal byť nastúpený ako prvý pod kotlom, má ísť spoluhráčom príkladom a má byť na ňom vidieť, že mu nie sú priaznivci a ich hnev ľahostajní.
"Čo však ukazuje tento hráč už tretiu sezónu je presný opak toho, ako by sa mal kapitán správať (nehovoriac o tom, ako by sa mal správať akýkoľvek hráč nášho klubu). Od arogancie, cez neúčasti na ďakovačkách až po jeho pamätný úlet v Alkmaare, je tvoje renomé u nás pod bodom mrazu," reagovali ultras na Arménca.
"Na začiatok to v praxi znamená nasledovné. Či pri vyhlasovaní zostavy alebo pri hlásení gólu sa kričať Tigranove priezvisko v Sektore C nebude. Ako mu budeme ďalej dávkovať našu nespokojnosť bude záležať v daných zápasoch len na ňom. Ale vedz, Tigranko, že to je ešte veľmi prijateľná forma vyjadrenia sa," avizovali fanúšikovia.
"My sme Slovan, nie ty, ani nikto z hráčov, ktorí jedného dňa prestúpia do iného klubu, alebo ukončia svoju kariéru a na tento tím si už viac nespomenú," dodali vo vyhlásení ultras Slovana Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Ultras Slovana vedia, kde je problém. Neobviňujú trénera Tourého, ale hviezdu tímu za aroganciu a neúctu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fanúšikovia Liga majstrov 2026/2027 Niké liga 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027 výkony Výsledky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
FC Barcelona po prehrách v dvoch dôležitých dueloch čelí viacerým otázkam
FC Barcelona po prehrách v dvoch dôležitých dueloch čelí viacerým otázkam
<< predchádzajúci článok
Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu
Funkcionár Ľupták z Liptovského Mikuláša vulgarizmami častoval delegáta, dostal za to pokutu