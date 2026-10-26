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26. októbra 2026

FC Barcelona prišiel do decembra o Esparta, mladík si v El Clásicu poranil členok


Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027

Xavi Espart vynechá viacero dôležitých duelov, okrem La Ligy nenastúpi ani v Lige majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City. Španielsky futbalový veľkoklub



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france_champions_league_soccer_44587 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Xavi Espart vynechá viacero dôležitých duelov, okrem La Ligy nenastúpi ani v Lige majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City.


Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona v nedeľňajšom prestížnom súboji El Clásico proti Realu Madrid neprišiel len o tri body, ale aj o mladého obrancu Xaviho Esparta. Stále iba 19-ročný bek si poranil členok a podľa lekárov vynechá minimálne 7 týždňov.

Espart v nedeľu nastúpil v základnej zostave Kataláncov, no z ihriska sa porúčal už v 30. minúte a nahradil ho Alejandro Balde. Espart v predchádzajúcej sezóne sedával najmä na lavičke, no v aktuálnom ročníku ho kouč Hansi Flick pravidelne nasadzoval.

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Blaugranas majú na "maródke" aj Julesa Koundého, Erica Garcíu, Andreasa Christensena a Daniho Olma.

Espart bude podľa analýz absentovať minimálne do úvodu decembra, okrem súbojov La Ligy tak príde aj o zápasy Ligy majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City.

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Po prvej domácej ligovej prehre v sezóne vedie FC Barcelona tabuľku La Ligy o dva body pred Atléticom Madrid a o tri body pred Realom Madrid.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona prišiel do decembra o Esparta, mladík si v El Clásicu poranil členok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
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