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26. októbra 2026
FC Barcelona prišiel do decembra o Esparta, mladík si v El Clásicu poranil členok
Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
Xavi Espart vynechá viacero dôležitých duelov, okrem La Ligy nenastúpi ani v Lige majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City. Španielsky futbalový veľkoklub
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26.10.2026 (SITA.sk) - Xavi Espart vynechá viacero dôležitých duelov, okrem La Ligy nenastúpi ani v Lige majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona v nedeľňajšom prestížnom súboji El Clásico proti Realu Madrid neprišiel len o tri body, ale aj o mladého obrancu Xaviho Esparta. Stále iba 19-ročný bek si poranil členok a podľa lekárov vynechá minimálne 7 týždňov.
Espart v nedeľu nastúpil v základnej zostave Kataláncov, no z ihriska sa porúčal už v 30. minúte a nahradil ho Alejandro Balde. Espart v predchádzajúcej sezóne sedával najmä na lavičke, no v aktuálnom ročníku ho kouč Hansi Flick pravidelne nasadzoval.
Blaugranas majú na "maródke" aj Julesa Koundého, Erica Garcíu, Andreasa Christensena a Daniho Olma.
Espart bude podľa analýz absentovať minimálne do úvodu decembra, okrem súbojov La Ligy tak príde aj o zápasy Ligy majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City.
Po prvej domácej ligovej prehre v sezóne vedie FC Barcelona tabuľku La Ligy o dva body pred Atléticom Madrid a o tri body pred Realom Madrid.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona prišiel do decembra o Esparta, mladík si v El Clásicu poranil členok © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona v nedeľňajšom prestížnom súboji El Clásico proti Realu Madrid neprišiel len o tri body, ale aj o mladého obrancu Xaviho Esparta. Stále iba 19-ročný bek si poranil členok a podľa lekárov vynechá minimálne 7 týždňov.
Espart v nedeľu nastúpil v základnej zostave Kataláncov, no z ihriska sa porúčal už v 30. minúte a nahradil ho Alejandro Balde. Espart v predchádzajúcej sezóne sedával najmä na lavičke, no v aktuálnom ročníku ho kouč Hansi Flick pravidelne nasadzoval.
Blaugranas majú na "maródke" aj Julesa Koundého, Erica Garcíu, Andreasa Christensena a Daniho Olma.
Espart bude podľa analýz absentovať minimálne do úvodu decembra, okrem súbojov La Ligy tak príde aj o zápasy Ligy majstrov proti Aston Ville, Sabahu či Manchestru City.
Po prvej domácej ligovej prehre v sezóne vedie FC Barcelona tabuľku La Ligy o dva body pred Atléticom Madrid a o tri body pred Realom Madrid.
Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona prišiel do decembra o Esparta, mladík si v El Clásicu poranil členok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: El Clásico La Liga 2026/2027
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