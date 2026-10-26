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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

MS 2030 vo vzpieraní by sa mali konať v Moskve, Ukrajina je proti a plánuje sa voči tomu odvolať


Tagy: Majstrovstvá sveta vo vzpieraní

Kyjev odmieta rozhodnutie IWF o organizácii svetového šampionátu v Rusku počas vojny, ktorú Rusi vedú na ukrajinskom území. Ukrajina sa odvolá proti plánu organizovať majstrovstvá sveta vo vzpieraní ...



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martin tesovic vzoprel celkovo 363 kg 4 26.10.2026 (SITA.sk) - Kyjev odmieta rozhodnutie IWF o organizácii svetového šampionátu v Rusku počas vojny, ktorú Rusi vedú na ukrajinskom území.


Ukrajina sa odvolá proti plánu organizovať majstrovstvá sveta vo vzpieraní v roku 2030 v Moskve. Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj označil rozhodnutie Medzinárodnej federácie vzpierania (IWF) za "hanebné" a "cynické", pričom vyjadril nesúhlas s realizáciou podujatia na ruskom území počas pokračujúcej vojenskej invázie Ruska na území Ukrajiny.

IWF v nedeľu oznámila, že hlavné mesto Ruska bude hostiteľom tohto podujatia, čím sa stala prvou federáciou olympijského športu, ktorá od roku 2022 zverila Rusku práva na svetové podujatie po začiatku vojenského útoku na Ukrajinu. Odvtedy zahynuli stovky tisíc ľudí, milióny boli nútené opustiť svoje domovy a niektoré časti východnej a južnej Ukrajiny boli zničené bojmi.

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Cynické rozhodnutie


"Pokiaľ Rusko pokračuje vo svojej vojne proti Ukrajine, je neprijateľné organizovať medzinárodné súťaže na jeho území," uviedol Bidnyj na sociálnych sieťach a zdôraznil, že rozhodnutie je "obzvlášť cynické práve teraz, keď Rusko na prahu zimy zintenzívňuje útoky na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru, zabíja ľudí a ohrozuje Európu".

Bidnyj tiež informoval, že Kyjev pripravuje oficiálne odvolanie voči IWF a Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) v súvislosti s týmto "hanebným rozhodnutím".

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Obmedzenia pre ruských športovcov


Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa neuskutočnili žiadne majstrovstvá sveta v olympijských športoch, letných ani zimných, na území Ruskej federácie. Rozhodnutie o udelení podujatia Moskve prišlo krátko po tom, čo MOV oznámil možnosť návratu ruských športovcov do medzinárodných súťaží.

V júli MOV uvoľnil obmedzenia pre ruských športovcov a otvoril im cestu na kvalifikačné súťaže pre olympijské hry v Los Angeles 2028. Ukrajina však podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) s požiadavkou, aby toto rozhodnutie MOV zrušil.


Zdroj: SITA.sk - MS 2030 vo vzpieraní by sa mali konať v Moskve, Ukrajina je proti a plánuje sa voči tomu odvolať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá sveta vo vzpieraní
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