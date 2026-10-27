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27. októbra 2026
Slováci v Calgary predviedli dve asistencie pri jednom góle, Martin Pospíšil pridal aj presný zásah – VIDEO
Slovenskí hokejisti boli pri dvoch góloch Calgary a nazbierali spolu 4 body. Mladý ruský útočník Matvej Gridin sa dočkal prvého zápasu v
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27.10.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti boli pri dvoch góloch Calgary a nazbierali spolu 4 body.
Mladý ruský útočník Matvej Gridin sa dočkal prvého zápasu v NHL s trojbodovým zápisom. Na výhre Calgary nad Torontom 5:2 sa podieľal dvoma gólmi a asistenciou, pričom jeho prvý gól mal slovenský rukopis.
Akciu začal obranca Šimon Nemec, ktorý posunul puk na útočníka Martina Pospíšila. Ten krížnou prihrávkou vysunul Gridina, ktorý po prechode do útočného pásma z pomerne ostrého uhla prekonal brankára Toronta Sergeja Bobrovského.
Gridin neskôr pridal ešte jeden - presilovkový gól na 3:0. Toronto znížilo na 2:3, ale záver patril opäť hráčom Calgary. Dvomi gólmi do prázdnej bránky pečatili výsledok na 5:2. Ten druhý pridal Martin Pospíšil, ktorý vystrelil z hĺbky obranného pásma.
Bol to jeho druhý gól v sezóne, asistoval pri ňom aj Nemec, ktorý si zapísal druhú asistenciu v zápase a piatu v sezóne. Calgary natiahlo sériu víťazných zápasov na štyri a proti Torontu sa dočkalo víťazstva po ôsmich prehrách.
"Všetko sa odvíja od toho, či hráme hokej správnym spôsobom a držíme sa herného plánu. Ak sa nám to darí, prichádzajú výsledky aj body," zamyslel sa Gridin na webe NHL. Calgary po slabom úvode sezóny sa z posledného miesta v Západnej konferencii vyšplhalo už na dvanástu priečku s 10 bodmi.
"V porovnaní so začiatkom sezóny hráme jednoduchšie aj rýchlejšie. Na ľade robíme správne veci a keď si hráči veria, zrazu ide všetko jednoduchšie," podotkol tréner Calgary Ryan Huska.
Slovenskí hokejisti v drese Calgary vo svetle štatistík odohrali vydarený zápas proti Torontu. Pospíšil si okrem gólu a asistencie zapísal aj dva plusové body a štyri hity.
Rovnako pridal dve trestné minúty za hrubosť na konci prvej tretiny za potýčku s Eastonom Cowanom, čo znamená dovŕšenie hetriku Gordieho Howea v jednom zápase.
Nemec (0+2) síce v tretej tretine nezabránil Williamovi Nylanderovi znížiť na 2:3, ale okrem toho bol na ľade až pri troch góloch svojho tímu, čiže ukončil zápas s dvoma pluskami. Počas takmer 22 minút si zapísal aj strelu na bránku a jeden bodyček.
Kapitán Toronta Auston Matthews vďaka jednej asistencii dosiahol 800. bod v kariére ako najrýchlejší hráč v histórii organizácie Maple Leafs. Potreboval na to 703 zápasov. Torontu sa skončila štvorzápasová víťazná séria a v druhej tretine prišlo o Kirilla Marčenka, ktorý odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v Calgary predviedli dve asistencie pri jednom góle, Martin Pospíšil pridal aj presný zásah – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý ruský útočník Matvej Gridin sa dočkal prvého zápasu v NHL s trojbodovým zápisom. Na výhre Calgary nad Torontom 5:2 sa podieľal dvoma gólmi a asistenciou, pričom jeho prvý gól mal slovenský rukopis.
Nemec - Pospíšil - Gridin
Akciu začal obranca Šimon Nemec, ktorý posunul puk na útočníka Martina Pospíšila. Ten krížnou prihrávkou vysunul Gridina, ktorý po prechode do útočného pásma z pomerne ostrého uhla prekonal brankára Toronta Sergeja Bobrovského.
Gridin neskôr pridal ešte jeden - presilovkový gól na 3:0. Toronto znížilo na 2:3, ale záver patril opäť hráčom Calgary. Dvomi gólmi do prázdnej bránky pečatili výsledok na 5:2. Ten druhý pridal Martin Pospíšil, ktorý vystrelil z hĺbky obranného pásma.
Druhý gól a piata asistencia
Bol to jeho druhý gól v sezóne, asistoval pri ňom aj Nemec, ktorý si zapísal druhú asistenciu v zápase a piatu v sezóne. Calgary natiahlo sériu víťazných zápasov na štyri a proti Torontu sa dočkalo víťazstva po ôsmich prehrách.
Rýchlo a jednoducho
"Všetko sa odvíja od toho, či hráme hokej správnym spôsobom a držíme sa herného plánu. Ak sa nám to darí, prichádzajú výsledky aj body," zamyslel sa Gridin na webe NHL. Calgary po slabom úvode sezóny sa z posledného miesta v Západnej konferencii vyšplhalo už na dvanástu priečku s 10 bodmi.
"V porovnaní so začiatkom sezóny hráme jednoduchšie aj rýchlejšie. Na ľade robíme správne veci a keď si hráči veria, zrazu ide všetko jednoduchšie," podotkol tréner Calgary Ryan Huska.
Pospíšilov bohatý zápis
Slovenskí hokejisti v drese Calgary vo svetle štatistík odohrali vydarený zápas proti Torontu. Pospíšil si okrem gólu a asistencie zapísal aj dva plusové body a štyri hity.
Hetrik Gordieho Howea
Rovnako pridal dve trestné minúty za hrubosť na konci prvej tretiny za potýčku s Eastonom Cowanom, čo znamená dovŕšenie hetriku Gordieho Howea v jednom zápase.
Nemec (0+2) síce v tretej tretine nezabránil Williamovi Nylanderovi znížiť na 2:3, ale okrem toho bol na ľade až pri troch góloch svojho tímu, čiže ukončil zápas s dvoma pluskami. Počas takmer 22 minút si zapísal aj strelu na bránku a jeden bodyček.
Matthews 800. bod neoslávil
Kapitán Toronta Auston Matthews vďaka jednej asistencii dosiahol 800. bod v kariére ako najrýchlejší hráč v histórii organizácie Maple Leafs. Potreboval na to 703 zápasov. Torontu sa skončila štvorzápasová víťazná séria a v druhej tretine prišlo o Kirilla Marčenka, ktorý odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v Calgary predviedli dve asistencie pri jednom góle, Martin Pospíšil pridal aj presný zásah – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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