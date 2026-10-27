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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Slováci v Calgary predviedli dve asistencie pri jednom góle, Martin Pospíšil pridal aj presný zásah – VIDEO


Tagy: NHL 2026/2027 slovenský obranca Slovenský útočník

Slovenskí hokejisti boli pri dvoch góloch Calgary a nazbierali spolu 4 body. Mladý ruský útočník Matvej Gridin sa dočkal prvého zápasu v



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gridin_slovaci 676x515 27.10.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti boli pri dvoch góloch Calgary a nazbierali spolu 4 body.


Mladý ruský útočník Matvej Gridin sa dočkal prvého zápasu v NHL s trojbodovým zápisom. Na výhre Calgary nad Torontom 5:2 sa podieľal dvoma gólmi a asistenciou, pričom jeho prvý gól mal slovenský rukopis.

Nemec - Pospíšil - Gridin


Akciu začal obranca Šimon Nemec, ktorý posunul puk na útočníka Martina Pospíšila. Ten krížnou prihrávkou vysunul Gridina, ktorý po prechode do útočného pásma z pomerne ostrého uhla prekonal brankára Toronta Sergeja Bobrovského.

Gridin neskôr pridal ešte jeden - presilovkový gól na 3:0. Toronto znížilo na 2:3, ale záver patril opäť hráčom Calgary. Dvomi gólmi do prázdnej bránky pečatili výsledok na 5:2. Ten druhý pridal Martin Pospíšil, ktorý vystrelil z hĺbky obranného pásma.

Druhý gól a piata asistencia


Bol to jeho druhý gól v sezóne, asistoval pri ňom aj Nemec, ktorý si zapísal druhú asistenciu v zápase a piatu v sezóne. Calgary natiahlo sériu víťazných zápasov na štyri a proti Torontu sa dočkalo víťazstva po ôsmich prehrách.


Rýchlo a jednoducho


"Všetko sa odvíja od toho, či hráme hokej správnym spôsobom a držíme sa herného plánu. Ak sa nám to darí, prichádzajú výsledky aj body," zamyslel sa Gridin na webe NHL. Calgary po slabom úvode sezóny sa z posledného miesta v Západnej konferencii vyšplhalo už na dvanástu priečku s 10 bodmi.

"V porovnaní so začiatkom sezóny hráme jednoduchšie aj rýchlejšie. Na ľade robíme správne veci a keď si hráči veria, zrazu ide všetko jednoduchšie," podotkol tréner Calgary Ryan Huska.

Pospíšilov bohatý zápis


Slovenskí hokejisti v drese Calgary vo svetle štatistík odohrali vydarený zápas proti Torontu. Pospíšil si okrem gólu a asistencie zapísal aj dva plusové body a štyri hity.

Hetrik Gordieho Howea


Rovnako pridal dve trestné minúty za hrubosť na konci prvej tretiny za potýčku s Eastonom Cowanom, čo znamená dovŕšenie hetriku Gordieho Howea v jednom zápase.

Nemec (0+2) síce v tretej tretine nezabránil Williamovi Nylanderovi znížiť na 2:3, ale okrem toho bol na ľade až pri troch góloch svojho tímu, čiže ukončil zápas s dvoma pluskami. Počas takmer 22 minút si zapísal aj strelu na bránku a jeden bodyček.

Matthews 800. bod neoslávil


Kapitán Toronta Auston Matthews vďaka jednej asistencii dosiahol 800. bod v kariére ako najrýchlejší hráč v histórii organizácie Maple Leafs. Potreboval na to 703 zápasov. Torontu sa skončila štvorzápasová víťazná séria a v druhej tretine prišlo o Kirilla Marčenka, ktorý odstúpil pre zranenie v dolnej časti tela.


Zdroj: SITA.sk - Slováci v Calgary predviedli dve asistencie pri jednom góle, Martin Pospíšil pridal aj presný zásah – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027 slovenský obranca Slovenský útočník
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