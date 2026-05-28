28. mája 2026

FC Barcelona sa dohodol s Newcastlom United na prestupe anglického reprezentačného krídelníka


Do Katalánska mieri krídelník Anthony Gordon, za ktorého Španieli údajne zaplatia 70 miliónov eur. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa dohodol s anglickým Newcastlom United na prestupe ...



newcastle_soccer_70064 676x380 28.5.2026 (SITA.sk) - Do Katalánska mieri krídelník Anthony Gordon, za ktorého Španieli údajne zaplatia 70 miliónov eur.


Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa dohodol s anglickým Newcastlom United na prestupe krídelníka Anthonyho Gordona. Dvadsaťpäťročný rodák z Liverpoolu nechýba v nominácii anglickej reprezentácie na svetový šampionát.

Mal by byť prvou posilou Kataláncov počas tohtoročného letného prestupového obdobia. Blaugranas sa snažia posilniť útok po odchode skúseného poľského útočníka Roberta Lewandowského.

Podľa bližšie nešpecifikovaného zdroja, s ktorým komunikovala agentúra AFP, katalánsky klub, ktorý opäť získal možnosť podpisovať hráčov bez finančných obmedzení, akceptoval ponuku vo výške 70 miliónov eur plus ďalších 10 miliónov eur v bonusoch. Táto ponuka bola prijatá vedením účastníka Premier League.

Oficiálne potvrdenie prestupu Gordona sa očakáva do konca aktuálneho týždňa. Podľa katalánskych médií príchod Gordona, ktorého typickým postom je ľavé krídlo a dokáže hrať aj "na hrote", nevylučuje príchod ďalších ofenzívnych hráčov.

Anthony Gordon futbalovo vyrástol v Evertone a v roku 2023 prestúpil do Newcastlu United za približne 50 miliónov eur. V aktuálnom ročníku Ligy majstrov nastúpil proti FC Barcelona dvakrát, v dvanástich tohtosezónnych dueloch LM zaznamenal 10 gólov.


