28. mája 2026

Finále Ligy majstrov z pohľadu trénerov. Artetu a Enriqueho spája FC Barcelona aj vášeň pre futbal


28.5.2026 (SITA.sk) - Odchovanci FC Barcelona sa v sobotu stretnú v Budapešti v napínavom finále Ligy majstrov.


Finále futbalovej Ligy majstrov medzi londýnskym Arsenalom a Parížom Saint-Germain prinesie aj zaujímavý súboj dvoch trénerov s hlbokými koreňmi v španielskom veľkoklube FC Barcelona a spoločnou vášňou pre dokonalosť. Mikel Arteta a Luis Enrique sú bývalí spoluhráči a zverenci odchádzajúceho trénera Manchester City Pepa Guardiolu.

Luis Enrique označil Guardiolu za veľkú inšpiráciu pre všetkých, ktorí chcú hrať futbal určitým štýlom. Arteta zas pripisuje Guardiolovi zásluhu na začiatkoch svojej trénerskej kariéry, keď tri roky pôsobil ako jeho asistent v Manchestri City.

Obaja sa stretli ešte na prelome tisícročia v Barcelone v hráčskych časoch, pričom mladší Arteta odchádzal z klubu pre preplnený stred poľa. V roku 2001 musel odísť na hosťovanie do PSG, kde získal cenné skúsenosti a chuť stať sa trénerom.

Enrique, ktorý zatiaľ dosiahol väčšie úspechy ako Arteta, bude v zápase ašpirovať na ďalšiu trofej. Tento duel, ktorý sa v sobotu uskutoční v Budapešti, postaví proti sebe dva odlišné štýly. Kým PSG preferuje rozmanitejší a plynulejší štýl, Arsenal hrá viac defenzívne a disciplinovane.

Obaja tréneri prišli do súčasných klubov v čase, keď ich tímy zaostávali, pod ich vedením sa dostali do pozície, o akú sa dlhý čas snažili. PSG pod vedením Enriqueho konečne získalo trofej v Lige majstrov, Arsenal pod Artetom po 22 rokoch získal ligový titul a opäť sa kvalifikoval do finále Ligy majstrov.

Okrem futbalových úspechov spája oboch koučov aj prístup plný oddanosti, tvrdej práce a presvedčenia o svojich metódach. Náročný Luis Enrique strávil prvú sezónu v PSG takmer celé noci v tréningovom centre, aby formoval tím podľa svojej vízie, zatiaľ čo Arteta budoval Arsenal na čistote defenzívy a kontrole hry.

V uplynulej sezóne Arsenal skončil v lige pred tímom Guardiolu, teraz však čaká na Artetu ďalšia historická výzva v podobe bývalého barcelonského stredopoliara a kouča Enriqueho. Finále môže byť pre oboch výrazným momentom v ich kariérach, stretnú sa "starí známi" v boji o európsku slávu.


Zdroj: SITA.sk - Finále Ligy majstrov z pohľadu trénerov. Artetu a Enriqueho spája FC Barcelona aj vášeň pre futbal © SITA Všetky práva vyhradené.

