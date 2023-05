FC Barcelona sa vracia na španielsky ligový trón, rozhodol o tom triumf v mestskom derby nad Espanyolom

Post najlepšieho strelca

FC Barcelona dosiahol prvý titul v La Lige po odchode Argentínčana Lionela Messiho, ktorý pred dvomi rokmi zamieril do francúzskeho Paríža Saint-Germain. Naposledy katalánsky veľkoklub oslavoval prvenstvo v domácej súťaži bez neho ešte v sezóne 1998/1999. Barcelončania ukončili štvorročné čakanie na ligový primát, vlani i v roku 2020 skončili druhí a v roku 2021 tretí. V celkovom počte titulov v La Lige im patrí stále druhé miesto, viac ich získal len Real Madrid (35).





15.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti FC Barcelona sa po štyroch rokoch opäť stali víťazmi španielskej najvyššej súťaže La Liga, zisk celkovo 27. majstrovského titulu v histórii spečatili nedeľňajším triumfom 4:2 na pôde mestského rivala Espanyolu Barcelona. Oslavy však museli prerušiť, lebo po skončení duelu vtrhli na trávnik fanúšikovia domáceho tímu, ktorý je v pásme zostupu a bojuje o udržanie sa medzi elitou.Poliak Robert Lewandowski strelil v nedeľňajšom zápase 34. kola sezóny 2022/2023 dva góly a upevnil si post najlepšieho strelca súťaže s 21 presnými zásahmi. Z jeho spoluhráčov skórovali Alejandro Balde a Jules Koundé. Katalánci majú štyri kolá pred koncom nedostihnuteľný 14-bodový náskok na čele tabuľky pred obhajcami titulu z Realu Madrid. V 34 dueloch nazbierali 85 bodov, inkasovali len 13 gólov a 25-krát si udržali čisté konto."Je to úžasný pocit dobre odvedenej práce. Tento titul prinesie klubu stabilitu a dokazuje, že sme tu robili veci správne. Musíme v tom pokračovať," povedal po stretnutí tréner "blaugranas" a niekdajší dlhoročný hráč mužstva Xavi Hernández Pôvodne plánoval poslať svojich zverencov do šatne ešte predtým, ako takmer došlo ku stretu s priaznivcami Espanyolu: "Boli v eufórii, čo bolo normálne. Neboli sme však doma a mal som pocit, že by bolo vhodnejšie, keby sme odišli z ihriska," dodal.Skúsený španielsky stredopoliar Sergio Busquets ukončí kariéru v FC Barcelona so ziskom 32 trofejí. "Chcel som sa rozlúčiť ziskom dôležitého titulu ako je ten ligový. Som šťastný, že sa mi to podarilo," uviedol majster sveta i Európy, ktorý už skôr ohlásil odchod z klubu po skončení sezóny.