MS v hokeji 2023: Slovensko prehralo s Kanadou 1:2 po nájazdoch

Prvá tretina

Hneď v úvode 1. tretiny Slováci hrali pol minútu v oslabení o dvoch hráčov po fauloch Okuliara a Pánika. Kanada početnú výhodu nevyužila, no akonáhle boli Slováci v pätici brankára Hlavaja prekonal Neighbours.

Slováci v nasledujúcich minútach Kanadu zatlačili do obranného pásma. K zakončeniu sa dostali Sukeľ a dvakrát bol v nájazde Hudáček, no Montembeault všetky tri situácie vyriešil. Kanadský brankár inkasoval v 17. minúte, Cehlárik zakončil presilovkovú kombináciu s Hudáčkom a Hrivíkom.

Druhá tretina

Začiatok 2. časti vyšiel lepšie Slovákom. V úvodných šiestich minútach hrali dve presilové hry. Ukázal sa v nich hlavne Hudáček, ktorý najskôr sám ohrozil brankára Montembeaulta strelou z medzikružia, potom nahral pred prázdnu bránu Pánikovi, no jeho zakončenie kanadský brankár hokejkou vyrazil.

Kanadu v ďalšom priebehu tretiny nakopli presilové hry. Slováci opäť hrali oslabenie o dvoch hráčov, tentokrát 51 sekúnd, no Kanada prevahu nevyužila. Zásadný moment sa udial v 37. minúte. Hudáček narazil na mantinel Weegara a zápas sa pre neho skončil.

Tretia tretina

V úvode 3. tretiny mohli ísť Slováci po prvýkrát v zápase do vedenia, no presilovú hru po faule Blaisa nevyužili. Po nej sa do nájazdu dostal Chromiak, ktorého vysunul Sukeľ, ale Montembeault vystihol jeho zámer a betónom zastavil puk.

Početnú výhodu si zahrali aj Kanaďania v 54. minúte, Koch narazil na mantinel Neighboursa. Slováci ubránili aj ôsmu oslabovku. O dve minúty neskôr Montembeault zastavil nájazd Hrivíka, ktorého zozadu atakoval jeden z Kanaďanov.

Predĺženie

Oba tímy za remízu 1:1 po riadnom hracom čase získali bod. Predĺženie sa hralo vo formáte 3 na 3. Kanaďania boli v predĺžení aktívnejší a vypýtali si presilovú hru. Fauloval Čacho. Slováci sa ubránili a zápas museli rozhodnúť nájazdy.

Nájazdy

Úvodný nájazd išiel Pánik a bol úspešný. Po ňom išiel Quinn, ktorého Hlavaj zastavil. Hrivík bol v 2. sérii neúspešný, rovnako ani Fantilli. Sukeľ v 3. sérii trafil žrď, Glass prekonal slovenského brankára. Cehlárikovi ušiel puk, Toffoliho pokus chytil Hlavaj do lapačky. Chromiak predviedol úspešný bekhendový blafák v 5. sérii, lenže úspešný nájazd premenil aj Carcone.

Za Kanadu išiel 6. sériu Glass, Hlavaj tentokrát jeho pokus chytil. Za Slovensko išiel Pánik, no nerozhodol. Druhú šancu v nájazdoch dostal aj Carcone, ale ani on nepremenil druhý pokus. Neúspešný bol aj Nemec. Quinn v 8. sérii strelou do hornej časti brány prekonal Hlavaja. Chromiak musel dať, no nájazd nepremenil.

Slováci budú mať dva dni voľna. Ďalší zápas odohrajú vo štvrtok 18. mája o 19.20 h proti Švajčiarsku, ktoré v úvodných dvoch zápasoch nestratilo ani bod. Pred zápasmi so Slovenskom ich čaká ešte stretnutie s Kazachstanom.

MS v hokeji, B-skupina (Riga)

Slovensko – Kanada 1:2 sn (1:1, 0:0, 0:0, 0:0 – 2:3)

Góly: 17. Cehlárik (Hrivík, Hudáček) – 8. Neighbours (McBain).

Slovensko: Hlavaj (Škorvánek) – P. Koch, Nemec, Kňažko, Grman, Rosandić, Ivan, Gajdoš, Jánošík – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Sukeľ (A), Hudáček – Regenda, Tamáši, Chromiak – Lantoši, Čacho, Okuliar.

Kanada: Montembeault (Hofer) – Middleton, Weegar (A), Bear, Joseph, Myers, Barron, Hunt – Lučić, Veleno, Blais – Quinn, Laughton, Toffoli (C) – Neighbours, McBain, Carcone – Krebs, Glass, Crouse (A)

hlasy aktérov /zdroj: RTVS Šport/:



Martin Chromiak, útočník SR: "Trpká prehra. Myslím si, že sme boli Kanade viac ako vyrovnaný súper. Žiaľ, takáto prehra bolí najviac. Pred zápasom by každý z nás bral bod. Po tom, čo sme predviedli na ľade, sme si však zaslúžili minimálne dva body. Veril som si aj na druhý nájazd, nechcel som robiť to isté, pretože som vedel, že brankár to bude čakať, no nevyšlo mi to."



Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Vyrovnaný zápas, bolo v ňom veľa vylúčení. Hrali sme veľa presiloviek, oslabení. Musím určite začať od brankára Sama Hlavaja, ktorý nás držal v zápase a dal nám šancu vyhrať a chytal veľmi dobre. Chlapci bojovali, zblokovali veľa striel, zaslúžili si určite vyhrať. Mali sme šance, Hrivík mohol rozhodnúť, ale aj oni mali šance. Od zápasu s Lotyšmi sme radi, že tím funguje a verím, že bude pokračovať v bojovných výkonoch."



Samuel Hlavaj, brankár SR a debutant na MS: "Pred zápasom by sme brali bod, ale siahali sme aj na tri. Dostali sme sa do zápasu, ja aj chalani a potom sme pokračovali v tempe. V prvej tretine sme neukázali náš hokej, až v tretej sa nám to podarilo. V závere sme už mali trochu kŕče."



Šimon Nemec, obranca SR: "Bol to výborný zápas. Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať. Dvakrát sme ubránili oslabenie 3 na 5, raz 3 na 4, bod sa nám môže máliť. Cítil som sa veľmi dobre, nohy neboli také ťažké. Zápas sa musel divákom páčiť. Mohol som premeniť nájazd, mali sme veľa šancí. Po faule na Richarda Pánika to malo byť čisté trestné strieľanie. Na ten priebeh zápasu je bod fajn, ale stále sa nám máli."

tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8



2. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 10:0 6



3. Česko 2 2 0 0 0 8:3 6



4. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



------------------------------------



5. Kazachstan 2 0 1 0 1 5:8 2



6. Nórsko 2 0 0 1 1 3:7 1



7. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0



------------------------------------



8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0