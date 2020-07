FC Barcelona sa vzďaľuje od obhajoby titulu, v šlágri La Ligy s Atléticom sa zrodila remíza (video)

"Blaugranas" strácajú pôdu pod nohami

Messiho oblúčik v štýle Panenku

Setién uprednostňuje Puiga

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Tri premenené pokutové kopy, vlastný gól a tiež sedemstý presný zásah Lionela Messiho v profikariére. To všetko priniesol utorkový zápas španielskej La Ligy Atlético Madrid (2:2).V konečnom dôsledku sa však hostia tešia z potvrdenej tretej priečky v tabuľke a domáci smútia, lebo ich hlavný rival Real Madrid zostal o bod na čele tabuľky a to má ešte k dobru štvrtkový zápas 33. kola proti Getafe."Je to veľmi zlé. Prišli sme o ďalšie body a čoraz viac sa vzďaľujeme od titulu. Budeme ešte bojovať," uviedol tréner FC Barcelona Quique Setién . "Pritom takmer celý zápas sme odohrali veľmi dobre, nepremieňali sme však šance," dodal Setién.Obhajca titulu pod jeho vedením stráca pôdu pod nohami. V posledných štyroch zápasoch Katalánci iba raz zvíťazili (nad Bilbaom 1:0), inak uhrali iba remízy. Na druhej strane Real Madrid je po júnovom reštarte súťaže zatiaľ stopercentný. Nespokojní fanúšikovia si čoraz viac želajú odchod nevýrazného trénera Setiéna."Prestali sme byť súťaživí. Všetci hráči sa zdajú byť na ihrisku stratení, chýba im pravá futbalová vášeň. Potrebujeme štruktúrnu zmenu čo najskôr, lebo môže byť neskoro," napísala fanúšikovská stránka FCB na sociálnej sieti.Úvodný gól Barcelone doslova daroval útočník Atlética Diego Costa . Po rohu Messiho v 11. min nenapodobiteľným spôsobom zrazil loptu za chrbát prekvapeného Jana Oblaka. Slovinský kapitán hostí sa po druhý raz v úlohe štatistu ocitol v 50. min, keď ho Messi prekonal z bieleho bodu oblúčikom v štýle Antonína Panenku.Dlhoročný argentínsky líder sa v 724. zápase v drese FC Barcelona dočkal 630. gólu a v súčte s reprezentáciou zaokrúhlil počet kariérnych gólov na sedemsto. Na víťazstvo to však nestačilo, lebo na druhej strane premenil oba pokutové kopy Saúl Níguez.V oboch prípadoch to boli fauly na prenikajúceho belgického útočníka Yannicka Carrasca. "Tento hráč sa po prestávke vracia do svojej najlepšej formy," pochválil svojho zverenca tréner Atlética Madrid Diego Simeone Dvadsaťšesťročný krídelník sa v zime vrátil do Atlética Madrid z čínskeho tímu Ta-lian Pro a španielsky tím má záujem na predĺžení jeho hosťovania do budúcej sezóny. V 11 zápasoch aktuálneho súťažného ročníka Carrasco strelil jeden gól a na dva prihral."Proti Barcelone 23 z 26 jeho prihrávok našlo adresáta a vybojoval aj päť lôpt. Pre obranu súpera bol konštantne nebezpečný a svojou rýchlosťou ´vyrobil´ dva pokutové kopy. Tento krídelník je pre Simeoneho veľmi potrebný," napísal o Carrascovi denník AS.Z pohľadu FC Barcelona je ešte zaujímavé ako tréner Setién uprednostňuje v útoku mladíka Ricarga Puiga na úkor skúseného Francúza Antoina Griezmanna . Dvadsaťročný Puig proti Celte Vigo odohral 85 minút a proti Atléticu Madrid celý zápas.Celkovo zasiahol už do siedmich zápasov La Ligy, strelecky sa zatiaľ nepresadil. "Nejde nám to podľa predstáv a s pribúdajúcimi zápasmi naše šance klesajú. Najprv vedieme a potom hlúpymi chybami či stratou koncentrácie dovolíme súperom pripraviť nás o body," skonštatoval Puig.