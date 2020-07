Juventus strelil Janovu výstavné góly, skóroval aj Ronaldo (video)

Tri prekrásne góly Juventusu

Sklamanie z Talianskeho pohára už prebolelo

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Päť zápasov po reštarte futbalovej sezóny v Taliansku čakal Cristiano Ronaldo na prvý gól z hry. Dočkal sa v utorok večer v Janove, kde sa prezentoval utešenou strelou spoza šestnástky, ktorej predchádzalo sólo s loptou takmer od polovice ihriska.Predtým doma proti Lecce a v Bologni 35-ročný Portugalčan premenil pokutové kopy. Celkovo má v tejto sezóne na konte 24 gólov z 25 zápasov Serie A a celkovo 28 vo všetkých súťažiach. Juventus zvíťazil u zostupom ohrozeného súpera 3:1 a na čele tabuľky si poistil štvorbodový náskok pred Laziom Rím. Deväť kôl pred koncom súťaže je "stará dáma" opäť bližšie k zisku deviateho majstrovského titulu v neprerušenej sérii."Utvorili sme veľké množstvo šancí a strelili tri prekrásne góly. To ukazuje, že naša fyzická pripravenosť sa zlepšila," rád skonštatoval tréner "starej dámy" Maurizio Sarri Sarri mohol oči nechať aj na ďalších dvoch výstavných kúskoch svojich zverencov. V 50. min otvoril skóre Argentínčan Paulo Dybala , keď sa vrútil do šestnástky a cez troch obrancov dokázal presne vystreliť ľavačkou k pravej žrdi.Gólový vrchol v podaní Juventusu prišiel v 73. min, keď brazílsky stredopoliar Douglas Costa zatočil loptu spoza šestnástky tak precízne, že tá zapadla do pravého horného rohu domácej bránky. Mattia Perin sa len bezmocne prizeral. "Bol to futbalový pôžitok. Rozkošná strela Costu pohladila sieť a Perin zostal ako z kameňa," glosovala oficiálna stránka Juventusu Turín."Naozaj to bol z našej strany veľmi dobrý výkon. Sklamanie z Talianskeho pohára už prebolelo a my sme sa zlepšili. Cristiano bol nebezpečný už v prvom polčase a neskôr to už prišlo. Potom som ho vystriedal, boli sme na tom dohodnutí už pred zápasom. Jeho súhra s Dybalom sa zlepšuje. Navzájom sa hľadajú oveľa viac ako predtým. Videl som to už na tréningu a odmenou sú pre nich góly," uzavrel Sarri hodnotenie vydareného zápasu.