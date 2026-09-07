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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

FC Barcelona vedie La Ligu s plným počtom bodov a potvrdzuje pozíciu favorita, triumf vo Valencii režíroval dvojgólový Yamal – VIDEO


Tagy: La Liga 2026/2027

Katalánci majú zatiaľ stopercentnú bilanciu a pred druhým Alavésom vedú o 2 body. Tretí je Real Madrid a na svojho rivala stráca tri body. Štyri stretnutia a štyri víťazstvá. Taká je bilancia ...



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spain_la_liga_soccer_63917 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Katalánci majú zatiaľ stopercentnú bilanciu a pred druhým Alavésom vedú o 2 body. Tretí je Real Madrid a na svojho rivala stráca tri body.


Štyri stretnutia a štyri víťazstvá. Taká je bilancia futbalistov FC Barcelona v úvode novej sezóny španielskej La Ligy. Katalánci sú ako jediný účastník súťaže bez bodovej straty na čele tabuľky.

Počas ostatného víkendu Blaugranas zvíťazili na pôde FC Valencia hladko 5:0 aj zásluhou dvoch presných zásahov mladíka Lamina Yamala. Okrem neho sa gólom prezentovali aj Fermín López, Raphinha a Pedri. Obhajcovia titulu majú náskok dvoch bodov pred druhým Alavésom, po prehre s Betisom Sevilla sú hráči Realu Madrid až na tretej priečke.

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"Hrali sme fantasticky, bolo to takmer dokonalé, dominovali sme a presne to od tímu chcem. Zachovávame pokoj a keď je možné skórovať, snažíme sa. Bolo to pre nás vynikajúce predstavenie. Nič nie je dokonalé, vždy sa dá zlepšiť. Ak by to bolo dokonalé, mohli by sme prestať pracovať,“ povedal tréner Hansi Flick.

V nedeľu popoludní v barcelonskom drese debutoval brazílsky útočník Gabriel Jesus po príchode z londýnskeho Arsenalu, na ihrisko sa dostal v 80. minúte. "Máme veľmi mladý tím a s pravými transfermi sme dobre pripravení, ale je to len začiatok sezóny, nie koniec,“ pokračoval Flick, ktorý svojim hráčom odporučil, aby po úspešnom štarte sezóny nepoľavili. "Máme pred sebou veľmi dlhú cestu," poznamenal.

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Domáci kouč Carlos Corberan priznal náročnosť zápasu: "Dostal sme gól veľmi skoro, čo nám sťažilo situáciu. Je to ťažká situácia, ktorú budeme musieť spoločne zvládnuť."


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona vedie La Ligu s plným počtom bodov a potvrdzuje pozíciu favorita, triumf vo Valencii režíroval dvojgólový Yamal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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